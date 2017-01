Moin, moin HSV

En mix av notiser, skvaller och kuriosa från Rothosenland. Denna vecka: Julfirande, helgad plats och en lovande junior.

Nyförvärvet Mergim Mavraj tror att han finna sig väl tillrätta i Hamburg. Han säger sig trivas i Norden. “Jag har tillbringat flera jular i Köpenhamn och är ett stort fan av Skandinavien.” Ytterligare en anledning till att Hansastaden passar Mavraj bra är den stora albanska moskén i stadsdelen St. Georg. Mavraj är troende muslim och har gjort hajj, den obligatoriska pilgrimsfärden till Mecca. “I Hamburg finns det en väldigt stor albansk moské. Den kommer förutom stadion och träningsanläggningen att bli en mittpunkt för mig. Jag vet vilken stadsdel jag ska bo i”, säger han till Hamburger MOPO.Det blev några dagar ledigt över julen och många passade på att resa bort från hemstaden. Matthias Ostrzolek drog med flickvännen till Florida och lade sedan ut strandbilder där badbyxorna sitter opassande lågt. René Adler firade med sina två långsmala hundar och sin relativt nya fru skådespelerskan Lilli Hollunder i födelsestaden Leipzig. Dennis Diekmeier med hela sin kull av barn tog sig till snön i Österrike och passade på att klä sig i passande traditionella österrikiska kläder. Även Pierre Michel Lasogga med hela sin stora familj tog sig till de österrikiska Alpernas snö. Väl där gjorde han ett svar på Zlatans utmaning “Dare to Zlatan” d v s att träna några sekunder i snön iklädd endast kalsonger. Hamburgs kraftige anfallare fick dock inte lika stor spridning som upphovsmannens inlägg. Lagets österrikare Michael Gregoritsch tog sig å sin sida till Stockholm där det vid besöket tyvärr var snöfritt. Med sig hade han förutom fästmön också Lewis Holtby med damsällskap. På annandag jul gick de och åt på okänd restaurang med Albin Ekdal. Av Lewis Holtbys bilder att döma blev det en del förfriskningar. Slutligen kan nämnas att Cléber Reis som nu lämnat laget verkar ha njutit för fulla muggar av värmen och sällskapet under julfirandet i Brasilien. Ledigheten avslutades med att vad som verkar vara den manliga delen av klanen Reis färgade håret till platinumblond nyans.Rene Adlér är tillbaka efter sin armbågsoperation. Det innebar att laget hade hela fyra målvakter att tillgå under årets första träning. I stort ser skadeläget i stort rätt positivt ut. Endast Bobby Wood, Filip Kostic och Nicolai Müller som dras med muskelproblematik fick köra lite individuellt under de inledande träningarna. Ungdomarna Oliver Oschkenat (23), Jonas Behounek (18), Vasilije Janjicic (18) och Fiete Arp (16) har bjudits in till säsongsförberedelserna och följer med seniorerna på det lyxigbetonade träningslägret i Dubai. Den yngste i kvartetten Fiete Arp är en jättetalang som är en av Tysklands bästa i sin årskull. Anfallaren har gjort 23 mål på 16 matcher för HSV:s B-juniorer och flera andra bundesligaklubbar uppges vara ute efter hans signatur.Det är tid för medlemmarna i föreningen att samlas och ta upp lite olika frågor. Bland annat kommer en försäljning av mark vid anläggningen i Norderstedt och HSV-museums framtida drift och inriktning att tas upp. I övrigt presenteras rapporter från HSV-ledningen och HSV Fussball AG. Det återstår att se vad som dyker upp under under den avslutande punkten på dagordningen - övriga frågor.