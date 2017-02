Moin, moin HSV

En mix av notiser, skvaller och kuriosa från Rothosenland. Denna vecka: Veteranens revansch, EM i Hamburg och nyckelspelare som kan lämna.

Det rullar i München

Veteranen och publikfavoriten Ivica Olic hade ingen rolig andra sejour i die Rothosen. Under tränaren



***



EM på Volksparkstadion?

Tyskland kommer att kandidera för EM 2024 uttalade motståndare är hittills Turkiet och en sammanslutning av de nordiska länderna Danmark, Norge, Sverige och Finland. Kanske blir det fotboll i Norden även om fennoskandinaverna går bet. Skulle Tyskland vinna är Hamburg med högkvalitativa Volksparkstadion ett av alternativen för att arrangera EM-matcher. Stadion är en av 16 alternativ för tyska förbundet. Endast 10 spelplatser kommer att i slutändan väljas ut. Beslut vilka de tio blir kungörs 15 september.



***



Utlöpande kontrakt på nyckelspelare

René Adler är när han inte är skadad HSV:s oomstridde nummer ett på målvaktspositionen. Inför helgens omgång har han hållit nollan tre matcher i rad. Han tillhör också en av klubbens tyngsta poster när det gäller löneläge. Årsinkomsten ligger på 2,7 miljoner euro och Bruchhagen i klubbens ledning vill gärna skära i klubbens löpande kostnader. Den 32-årige målvaktens kontrakt går ut till sommaren. Det har tidigare under hans tid ryktats om flyttar till engelska klubbar. Mathenia inte kunnat fylla hans skor under skadefrånvaron innan juluppehållet. Ändå känns det som att klubben inte kommer förnya kontraktet med den före detta landslagsmålvakten från Leipzig. Han har under hösten firat smekmånad i Toscana. Blir det månne ett utlandsäventyr i Italien som avslutning på målvaktens karriär? Klubbens viktigaste offensiva spelare heter Nicolai Müller. Han har varit inblandad i 56% av klubbens målproduktion så här långt och har ett kontrakt som löper ut 2018. Troligen kommer Bruchhagen att satsa sina slantar på en förlängning där om det är möjligt.



***



Stökigt i Leipzig

Vid inledningen av den storartade 3:0-segern mot Leipzig brändes det av bengaler på HSV:s del av läktaren. Bötesstraff från förbundet är att vänta. HSV räknar med att det kommer att landa på cirka 20 000 euro. “Att det återigen används pyroteknik i vårt fanblock trots alla försök till kontroll är oacceptabelt.” sa styrelsemedlemmen Frank Wettstein. Efter matchen uppstod slagsmål mellan HSV-fans å ena sidan och ordningsvakter och polis å andra sidan. Två misstänkta för pyroaktionen greps och de kommer att åtalas med bland annat stadionförbud som påföljd. Slagsmålet uppstod vid gripandet och HSV-fans anklagar ordningsmakten för övervåld. Med anledning av detta och St Paulis fans kritiserade banderoll riktad mot Dresden var våld på läktaren temat i NDR:s “Treffpunkt Hamburg” i veckan där företrädare för klubbarnas fans samt polisen diskuterade problemen. Veteranen och publikfavoriten Ivica Olic hade ingen rolig andra sejour i die Rothosen. Under tränaren Bruno Labbadia fick han ytterst skralt med speltid då yngre förmågor hela tiden gick före. När han väl fick chansen var det oftast på positionen som vänsterytter/mittfältare och inte forward vilket är hans egentliga position. Tiden i HSV kostade tyvärr “Ivi” hans plats i Kroatiens landslag. I somras bytte han till lejonen från München och Tysklands näst högsta serie. Hos die Löwe går han nu en ny vår till mötes. Han har varit mer eller mindre given som startspelare under hösten, oftast i positionen som en av två anfallare. Förra omgången fick han dock komma in efter att för första gången ha startat på bänken. München låg under med 0:1 hemma mot KSC. Minuten efter bytet satt bollen i mål – målskytt Ivica Olic per nick. På övertid kunde lagkapten Kai Bülow nicka in segermålet. Faktum är att “Ivi” är lagets bästa målskytt och poänggörare denna säsong han har stått för fem mål och fyra målpass. Dansken Christian Gytkjaer kom under vinterns transferfönster och är lite mer av en framtidsman än den 37-årige kroaten. Det väntas bli lite av en kamp om vem som egentligen ska starta. Troligt är dock att Olic visar att gammal är äldst. Tyvärr lär det inte bli något återseende med HSV i Bundesliga nästa år. Den fina gamla traditionsföreningen 1860 München ligger inför omgång 21 på plats 14 och får snarare kämpa för nytt kontrakt än för uppflyttning i år.Tyskland kommer att kandidera för EM 2024 uttalade motståndare är hittills Turkiet och en sammanslutning av de nordiska länderna Danmark, Norge, Sverige och Finland. Kanske blir det fotboll i Norden även om fennoskandinaverna går bet. Skulle Tyskland vinna är Hamburg med högkvalitativa Volksparkstadion ett av alternativen för att arrangera EM-matcher. Stadion är en av 16 alternativ för tyska förbundet. Endast 10 spelplatser kommer att i slutändan väljas ut. Beslut vilka de tio blir kungörs 15 september.René Adler är när han inte är skadad HSV:s oomstridde nummer ett på målvaktspositionen. Inför helgens omgång har han hållit nollan tre matcher i rad. Han tillhör också en av klubbens tyngsta poster när det gäller löneläge. Årsinkomsten ligger på 2,7 miljoner euro och Bruchhagen i klubbens ledning vill gärna skära i klubbens löpande kostnader. Den 32-årige målvaktens kontrakt går ut till sommaren. Det har tidigare under hans tid ryktats om flyttar till engelska klubbar. Mathenia inte kunnat fylla hans skor under skadefrånvaron innan juluppehållet. Ändå känns det som att klubben inte kommer förnya kontraktet med den före detta landslagsmålvakten från Leipzig. Han har under hösten firat smekmånad i Toscana. Blir det månne ett utlandsäventyr i Italien som avslutning på målvaktens karriär? Klubbens viktigaste offensiva spelare heter Nicolai Müller. Han har varit inblandad i 56% av klubbens målproduktion så här långt och har ett kontrakt som löper ut 2018. Troligen kommer Bruchhagen att satsa sina slantar på en förlängning där om det är möjligt.Vid inledningen av den storartade 3:0-segern mot Leipzig brändes det av bengaler på HSV:s del av läktaren. Bötesstraff från förbundet är att vänta. HSV räknar med att det kommer att landa på cirka 20 000 euro. “Att det återigen används pyroteknik i vårt fanblock trots alla försök till kontroll är oacceptabelt.” sa styrelsemedlemmen Frank Wettstein. Efter matchen uppstod slagsmål mellan HSV-fans å ena sidan och ordningsvakter och polis å andra sidan. Två misstänkta för pyroaktionen greps och de kommer att åtalas med bland annat stadionförbud som påföljd. Slagsmålet uppstod vid gripandet och HSV-fans anklagar ordningsmakten för övervåld. Med anledning av detta och St Paulis fans kritiserade banderoll riktad mot Dresden var våld på läktaren temat i NDR:s “Treffpunkt Hamburg” i veckan där företrädare för klubbarnas fans samt polisen diskuterade problemen.

0 KOMMENTARER 70 VISNINGAR 0 KOMMENTARER70 VISNINGAR KARL JANSSON

2017-02-17 23:10:00

ANNONS:

Fler artiklar om Hamburger SV

Hamburger SV

2017-02-17 23:10:00

Hamburger SV

2017-02-13 17:13:39

Hamburger SV

2017-02-11 18:49:58

Hamburger SV

2017-02-10 23:59:00

Hamburger SV

2017-02-07 20:50:15

Hamburger SV

2017-02-07 12:09:20

Hamburger SV

2017-02-04 23:30:00

Hamburger SV

2017-02-03 16:47:00

Hamburger SV

2017-01-29 23:15:00

Hamburger SV

2017-01-28 17:10:00

ANNONS:

En mix av notiser, skvaller och kuriosa från Rothosenland. Denna vecka: Veteranens revansch, EM i Hamburg och nyckelspelare som kan lämna.Tre vinster, sex mål och noll insläppta är Hamburgs facit den senaste veckan. Grädde på moset var lördagens sensationella överkörning av tabelltvåan RB Leipzig borta på Red Bull Arena.Albin Ekdals ord direkt efter den imponerande storsegern mot RB Leipzig.Efter två raka vinster mot motstånd strax under den absoluta toppen väntar nu tuffast möjliga motstånd. Senast blev det en rejäl kölhalning av traditionsklubbens manskap, men det har flutit en del vatten under Neue Elbbrücke sedan dess.Gideon Jung och Bobby Wood låg bakom segern när ett Hamburger SV utan några av sina viktigaste spelare skickade 1. FC Köln ur DFB-Pokal samtidigt som man själva avancerade till kvartsfinal.Efter den gångna helgens viktiga seger i Bundesliga har det nu blivit dags för HSV att spela åttondelsfinal i DFB-Pokal, där ett pånyttfött 1. FC Köln står för motståndet hemma på Volksparkstadion.CL-åttondelsfinalisterna fick åka hem till Leverkusen utan en enda pinne. HSV stängde igen och mittbacken Kyriakos Papadopoulus blev stor hjälte med ett sent nickmålEfter två blytunga förluster väntar nu en otroligt tuff uppgift för nedflyttningshotade Hamburger SV när Bayer Leverkusen kommer till Volksparkstadion under fredagskvällen. Trots att pressen är stor på laget är förväntningarna lågt ställda.HSV var helt under isen i mötet med konkurrenterna från Oberbayern. Matchen som spelades i minus fem grader avgjordes tidigt då Almog Cohen slog in en straff till 3:0 redan två minuter in i andra halvlek. Markus Gisdol var kritisk till lagets inställning efter matchen.Här skrivs och listas rykten om övergångar och faktiska övergångar gällande Hamburger SV.