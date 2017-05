Moin, moin HSV är tillbaka. Notiser, skvaller och kuriosa från Rothosenland. Denna vecka: Den vilda festen, Ingen citronsaft och Adler bjöd på bärs.

Efter det att HSV:s favoritdomare Manuel Gräfe blåst av matchen mot Wolfsburg började ett vilt firande. Efter planstormningen visade det sig att allt inte längre var intakt. Fansen hade tagit med sig souvenirer i form av målnät, hörnflaggor och till och med målramen i det område som polis och säkerhetsvakter inte spärrat av. Den 7,32 m långa ribbiten beslagtogs senare av polis då den påträffades i en 18-årings ägo vid Hauptbahnhof. De två målstolparna är fortfarande spårlöst försvunna. Sammanlagt beräknas fansen ha orsakat skador för runt 100 000 euro inne på Volksparkstadions plan. En flytt ner till Zweite hade dock kostat klubben betydligt mer.Även lag och ledarstab unnade sig att fira rejält. För hjälten från Gelsenkirschen Pierre Michel Lasogga började det dock en aning trist. Då han var skadad såg han matchen från läktaren klädd i civila kläder – keps, mörk jacka och mörka byxor. Tre hårdhänta vakter som inte känt igen den kraftige anfallaren kopplade polisgrepp förde bort honom från planen efter att han firat Luca Waldschmidts segermål. Hamburgs nr 10 såg på det hela med humor och lade senare upp en bild på det hela på instagram med texten. “Inte ens vakterna kunde stoppa oss :)”Ett gäng spelare med Lewis Holtby i spetsen inledde sedan kvällen med mat och dryck på exklusiva restaurangen “Clouds” på Reeperbahn. På andra sidan gatan firade klubbchefen Bruchhagen, tränare Gisdol och hans assistenter på rockklubben “Zwick” med både snaps och allsång. Andra konstellationer av spelare inledde på andra platser. Gideon Jung och ett par började på hiphopbaren “Golden cut” i St Georg. Senare samlades laget på nya klubben “Gaga” vid Reeperbahn och fortsatte firandet. Där slöt även Scooters frontman H.P Baxter och kiezlegenden Kalle Schwensen upp.***Dagen efter balunset var herr Gisdol gäst i NDR Sportclub. Han såg både glad och fräsch ut även om han intygade att det inte varit citronsaft de firat med föregående kväll. En passning från moderatorn Gehrard Delling då HSV-tränaren efter matchen sagt att han kände sig som en urkramad citron. “Så måste det vara. Vi har lidit länge, fightats länge och kämpat. När man kan kasta barlasten då är tiden kommen för att njuta en aning.” menade Gisdol.Han har trots den tunga tiden hela tiden utstrålat optimism. “Som tränare måste man vara en smula skådespelare. Jag visste att jag var tvungen att bygga upp laget, men de har också gett väldigt mycket tillbaka och visat sig beredda att ställa upp.” Han menade också att laget generellt var i bra fysisk form och att det var en av anledningarna till att de avgjorde under sista kvarten i flera matcher. Detta inkluderar Waldschmidts mål i 88:e minuten mot Wolfsburg.Att HSV både toppar tabellen över vunna närkamper och felpassningar kom på tal. Gisdol menade att det visade på mental styrka med närkamperna, men att det riktiga självförtroendet saknats. “På träningarna sitter passningsspelet, men när du är under stort tryck i matcherna kommer det långa lyftet. Om man kommit in med ett par vinster och fått lite flyt har du istället självförtroendet och då sitter passarna där de ska. Jag tycker dock att laget visat på bra moral när de kommit tillbaka vid flera tillfällen.”HSV var den andra klubben Gisdol har räddat från nedflyttning. Förra gången var lättare. “Här hade vi en situation där vi endast tagit 2 poäng efter 10 omgångar. Varje vecka var som en slutspelsmatch och det tär på en.” Att man hamnade i denna situation trots den individuella kvalitén i truppen berodde mestadels på lagandan om man läser lite mellan raderna i det Gisdol sa. “Hur många miljoner en spelare har kostat spelar ingen roll om inte laget fungerar bra. Vi var tvungna att ändra på många saker. Vi la stor vikt vid att sammansvetsa laget.”Om planen för laget säsong ville han inte uttala sig i detalj förutom på en punkt. Han vill absolut se Kyriakos Papadopoulos i laget även nästa säsong. “Jag vill att vi ska ha ett hungrigt lag. Vi står inför många val och måste fatta kloka beslut.” Han påstod att de inför nästa säsong främst inte är ute efter spelare som har speciella egenskaper vad gäller att spela på en viss position eller en viss spelmässsig färdighet. Snarare ska man försöka förstärka med spelare som vill bära HSV:s klubbemblem med stor stolthet. Att spelarna ska tycka att det är något speciellt att få spela för klubben. Uppenbarligen finns det i nuvarande trupp en för stor brist på klubbkänsla.***En som varit lojal mot klubben över längre tid är målvakten René Adler. Som Svenska Fans tidigare rapporterat lämnar han i sommar efter att hans kontrakt löper ut. Den godhjärtade målvakten har under sina fem år i klubben deltagit i många aktiviteter utanför själva fotbollen. Han avslutade i samma anda då han bjöd fansen på burgare och öl vid en grillvagn utanför arenan under onsdagen. Han höll ett kortare tal om hur viktiga fansen är och att det är deras förtjänst att HSV fortfarande tillhör Bundesliga. Han avslutade med: “Jag hoppas att det blir lite lugnare för er framöver. Att det kanske till och med blir Europaspel. Ja stadion och ni fans tillhör ju redan Europatoppen. Låt er nu väl smaka av lite mat och en eller två öl.”Inför sommarlovet avslutade HSV med två träningsmatcher mot lättare motstånd längs den frisiska kusten. Först vann man med hela 19:1 mot Kreisligalaget TSG Büsum som firade 125 år som förening i år. I matchen gjorde Jatta fem mål, Gregoristch fyra och Waldschmidt fyra. Under torsdagen mötte man ett nordfrisiskt urval på fotbollsstadion i Leck. Även denna match vanns utan större ansträngning. 9:2 blev siffrorna. Waldschmidt och Jatta var främsta målskyttar med två vardera. Noterbart är att stortalangen Jann-Fiete Arp var med och nätade i båda matcherna. 17-åringen har gjort succé i B-juniorerna och tyska U17-landslaget under säsongen.