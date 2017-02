Nicolai Müller – världens bästa Müller

Hamburger SV har efter en blytung höst spelat upp sig ordentligt och är just nu ett av ligans formstarkaste lag. Bakom det ligger en gedigen lagprestation, där dock en spelare sticker ut från mängden – Nicolai Müller.





Schalke 04, Borussia Mönchengladbach och Bayer Leverkusen var förutom HSV några av de klubbar som hade varit i kontakt med Mainz, men efter långdragna förhandlingar stod det i början av augusti klart för en flytt till Hamburg. Den tidigare storklubben hade efter några bekymmersamma år äntligen börjat se ljuset i tunneln då hela föreningen omstrukturerats, och plötsligt fanns det finansiella medel ämnade för spelarköp – vilket tidigare saknats. Müller var en av nio spelare som under sommaren värvades in med hopp om att omgående befästa sig på den övre halvan av tabellen.



En misslyckad säsong

Drömmarna om början på en ny storhetstid grusades dock omgående. Förlusterna radade upp sig och det var först i den sjunde omgången som första segern för säsongen kom, borta mot Borussia Dortmund. I omgången dessförinnan hade Müller brutit den rekordlånga måltorkan då man i de fem tidigare matcherna inte lyckats få bollen i nät, och knappt ens skapat några målchanser. Fler mål än så skulle det inte bli för den vindsnabbe yttern, som precis som resten av hans lagkamrater aldrig lyckades få ut sin fulla potential och det krävdes ett nytt nedflyttningskval för att traditionsföreningen skulle säkra kontraktet för en ny säsong i Bundesliga.



För Nicolai Müller var det hans överlägset största bottennapp under karriären, och missnöjet gentemot honom var stort. Förväntningarna hade varit högt ställda inför säsongen och det fanns en hel del för honom att bevisa under det kommande spelåret.



Müllers ljuvliga revansch

Sammanlagt 14 poäng fördelat på nio mål och fem framspelningar, samt första plats i den interna skytteligan, var hans facit när fjolårssäsongen summerades. Han hade på egen hand sänkt sensationslaget Hertha Berlin på hemmaplan och legat bakom den livsviktiga segern i derbyt mot ärkerivalen Werder Bremen. Från att ha sågats av supportrarna hade han nu tagit en plats i deras hjärtan och blivit en publikfavorit. Müller själv var strålande glad och kände att han åter hittat tillbaka till glädjen med fotbollen. Utan honom hade förmodligen HSV inte säkrat kontraktet redan i den näst sista omgången och för en gångs skull kunnat spela av säsongen utan att ha kniven pressad mot strupen.



Under den efterföljande sommaren talades det om en flytt bort från Hamburg, men klubben lyckades hålla honom kvar i staden med löftet om en ny storsatsning. Strax över 30 miljoner euro spenderades på nya spelare som likt för två år sedan förväntades leverera med en gång och på så vis göra HSV till den klubb man alltid utåt sett haft potential att vara.



En makalös prestation

Historien upprepade sig dock, och den här gången dubbelt så illa då säsongens första vinst inte kom förrän efter tolv omgångar. Ambitionerna om att slåss om en Europaplats var som bortblåsta och redan efter fem matcher fick Bruno Labbadia sparken och in kom istället Markus Gisdol. Personal inom flertalet områden började ana att slutet var nära och under hösten radade uppsägningarna upp sig från bland annat mediechefen och den kommunikationsansvarige. En lukt av anarki spred sig kring Volksparkstadion där den berömda klockan såg ut att slå sina sista slag innan den en gång för alla skulle somna in.



Vinsten mot bottenkonkurrenten Darmstadt 98 i början av december skulle vad ingen visste bli något av en vändpunkt. Sedan den matchen har HSV vunnit fyra matcher, spelat oavgjort en gång och förlorat tre. Spelet har stundtals sett oförskämt bra ut och även om det är hela laget som höjt sig avsevärt är det en specifik spelares prestationer som sticker ut från mängden – Nicolai Müller.



29-åringen har varit den som legat bakom i stort sett allt i offensiv väg och inte minst i den fullständigt galna tillställningen mot RB Leipzig visade han sin briljans. Tre framspelningar och bud på fler gjorde att han utsågs till omgångens bästa spelare. Därefter har hyllningskörerna inte låtit vänta på sig, och det är defintivt inga oförtjänta sådana.



Världens bästa Müller

Just nu är Nicolai Müller världens bästa Müller. Ingen annan fotbollsspelare på planeten Jorden har ett lika bra facit som han har på den här nivån, och ingen annan är så betydelsefull för sitt lag som han är. Den vanligtvis bästa spelaren med efternamnet Müller är föga förvånande Bayern Münchens Thomas Müller. Nationalikonen har dock inte haft någon vidare glädjerik säsong så här långt och har enbart gjort ett mål och sex framspelningar, till skillnad från Nicolais fyra fullträffar och sju assister.



Trots skador på nyckelspelare klarade HSV att fortsätta sin obesegrade svit. Laget tog ledningen vid två tillfällen, men fick nöja sig med en poäng. Aaron Hunt hade chans att ge sitt lag segern i slutminuterna, men slog en svag straff.Ett Hamburger SV i storform tar under kvällen emot SC Freiburg hemma på Volksparkstadion. Förutom de tre minst sagt betydelsefulla poängen som står på spel har HSV även chans att bärga sin fjärde raka seger.En mix av notiser, skvaller och kuriosa från Rothosenland. Denna vecka: Veteranens revansch, EM i Hamburg och nyckelspelare som kan lämna.Tre vinster, sex mål och noll insläppta är Hamburgs facit den senaste veckan. Grädde på moset var lördagens sensationella överkörning av tabelltvåan RB Leipzig borta på Red Bull Arena.Albin Ekdals ord direkt efter den imponerande storsegern mot RB Leipzig.Efter två raka vinster mot motstånd strax under den absoluta toppen väntar nu tuffast möjliga motstånd. Senast blev det en rejäl kölhalning av traditionsklubbens manskap, men det har flutit en del vatten under Neue Elbbrücke sedan dess.Gideon Jung och Bobby Wood låg bakom segern när ett Hamburger SV utan några av sina viktigaste spelare skickade 1. FC Köln ur DFB-Pokal samtidigt som man själva avancerade till kvartsfinal.Efter den gångna helgens viktiga seger i Bundesliga har det nu blivit dags för HSV att spela åttondelsfinal i DFB-Pokal, där ett pånyttfött 1. FC Köln står för motståndet hemma på Volksparkstadion.CL-åttondelsfinalisterna fick åka hem till Leverkusen utan en enda pinne. HSV stängde igen och mittbacken Kyriakos Papadopoulus blev stor hjälte med ett sent nickmål