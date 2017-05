2017-05-20 15:30

Hamburger SV - Wolfsburg

2-1



Niemals Zweite Liga, Niemals Niemals!

Inför matchen mot Wolfsburg hade Hamurger Abendblatts specielle kultsupporter Hjälm-Peter siat om sista omgången: “De andra borde ha lärt sig vid det här laget, HSV ramlar aldrig ner.” Han tippade 2-0 till hemmalaget och fick nästan rätt.

När die Rothosen åkte in mot Weserstadion med sin toppmoderna Manbuss inför derbyt mot Bremen blev den bombarderad av ägg, stenar och färg i vitt och grönt. När laget nu anlände till sin hemmaborg Volksparkstadion efter ett nytt litet träningsläger i Rotenburg blev de istället hyllade som monarker. På klubbens uppmaning mötte tusentals av hamnstadens supportar upp bussen. De skanderade “Niemals, Zweite Liga, Niemals, Niemals.” Matchen hade en tydligt avgörande karaktär. Vid vinst väntade nytt Bundesligakontrakt. Vid förlust eller oavgjort väntade på nytt ett nervigt kvalspel där risken att Bundesligauret på arenan skulle nollställas var överhängande.



Spelaren med det kanske största klubbhjärtat, Dennis Diekmeier fick stå över matchen efter avstängning. Även Lasogga, den oväntade målskytten i Gelsenkirschen saknades. Han skadade sig på träning i veckan. Till sitt förfogande fick tränare Gisdol tillbaka backen Mavraj efter avstängning. Även Albin Ekdal och lagets offensiva poängkung Nicolai Müller var tillbaka efter skador. Startelvan kändes på förhand slagkraftigare än den som spelade oavgjort mot die Knappen. Risken för följdskador på Müller, Ekdal och en del andra slitna spelare oroade dock.



Första halvlek

Spelarna beträdde gräset inför en vacker kuliss bestående av ett oöverskådligt antal blå-svart-vita fanor; svarta och vita ballonger och vit konfetti. Spelarna verkade riktigt laddade och kapten Sakai hade något visionärt i blicken. Det var dock gästerna som började bäst. Båda lagen försökte pressa högt, men där hemmalaget tvingades till chansartade långbollar spelade sig gästerna förbi. De hittade varandra med passningarna på ett sätt som HSV inte riktigt var i närheten av. Redan efter tio minuter visade gästernas vassaste anfallsvapen, Mario Gomez vad han var i stånd till om han gavs utrymme. “Kuba” Blaszczykowski nickade fram den före detta landslagsspelaren som vände och sköt perfekt mot bortre. Mathenia i hemmalaget stod för en klassräddning. Minuten senare var han chanslös. Jung slog ett inlägg på volley som Knoche nickade in i krysset. Målet var riktigt snyggt.



Wolfsburg verkade kontrollera matchen, men Hamburg slog tillbaka. Efter att Wollscheid varit lite nonchalant i uppspelet lyckades Holtby med en pass som sökte Müller att nå Kostic. Han kom perfekt med sin vänster och placerade in 1:1. Målet var överraskande. HSV hade dessförinnan knappt haft ett avslut. Gästerna dominerade och var före i de flesta viktiga närkamper. “Kuba” var initiativrik, men den tidigare bespottade Ostrzolek höll honom kort och utdelande en hel del stryk. Den polske landslagsmannen blev så illa åtgången att han fick bytas ut i halvtid.



Andra halvlek

HSV hade en tendens under slutet av andra halvlek av att börja ta över matchen. Under andra halvan tog de över. Även om statistiken sa annorlunda så syntes det tydligt på plan. Där Luiz Gustavo tidigare vann varje duell, fläktde sig nu Gideon Jung och hans lagkamrater den där sista decimetern för att vara före i duellerna. Wolfsburg verkade väl medvetna om att 1:1 gav dem nytt kontrakt. De tappade huggtänderna och låg kvar och dödade tid vid frisparkar. Hemmalaget körde på enträget på utan att verka desperata. Någonstans kändes det som att erfarenheten av kval ändå inte riktigt gjorde spelarna skräckslagna.



Mot slutet av matchen byttes tidigare skadade Müller och Ekdal ut. Efter att ha missat flera omgångar saknades matchtempot fullt ut. Noterbart är att offensive Jatta ersatte Ekdal. Uppenbarligen satte Gisdol allt på ett kort. Endast vinst skulle rädda klubben kvar. Med fyra minuter kvar byttes även Luca Waldschmidt in. Han kom i somras som en topptalang från Frankfurt. När han väl fått chansen under säsongen har han ofta visat att han är en man för framtiden. Han har visat sig kunna göra sin gubbe och hitta rätt löpvägar och timing för att komma till avslut. Det allra sista har dock saknats. Under lördagseftermiddagen hittade han däremot rätt. Två minuter efter det att han kommit in stod han där som matchvinnare efter att ha nickat in det avgörande målet. Sitt första mål i Bundesliga för HSV. Lasogga och Hunt som kom civilklädda in från läktaren och kramade om ynglingen som försökte sig på en halvhjärtad Hotline Blingmålgest innan han hanns upp av spelarna. En minut in på övertid hade Maxi Arnold ett vasst avslut. Mathenia stod pall och HSV var klara för Bundesliga säsongen 17/18.



Efter matchen

Poliser och gulklädda säkerhetsvakter välde in direkt efter det att domare Gräfe blåst av matchen. Med hjälp av stora hästar spärrade de av en tredjedel av planen. Resten kunde de inte kontrollera. Den intogs av Nordtribühne som i ett kaos med positiva förtecken firade sitt lag som ännu en gång säkrat nytt kontrakt med kniven mot strupen. Lagets kapten Gotoku Sakai grät ut i armarna på sportchefen Jens Todt. En tung last har legat på hans axlar under säsongen. Publiken skanderade återigen: "Niemals Zweitel Liga."



För Wolfsburg innebär det att det med största sannolikhet får möta Eintracht Braunschweig från Zweite som avgörs i morgon. Det skiljer endast 20 minuter mellan de båda orterna och vad som helst kan ske i derbyt. På Volksparkstadion är allt intakt. Tick, tack, tick, tack, tick, tack .....



- NUR DER HSV -

/Karl Jansson

Inför matchen mot Wolfsburg hade Hamurger Abendblatts specielle kultsupporter Hjälm-Peter siat om sista omgången: "De andra borde ha lärt sig vid det här laget, HSV ramlar aldrig ner." Han tippade 2-0 till hemmalaget och fick nästan rätt.