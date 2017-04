Okoncentrationen straffade sig – förlust mot BVB

HSV begav sig till Westfalenstadion med ett decimerat manskap för att ta sig an Borussia Dortmund. Trots förlust med 0–3 talar inte resultatet helt och hållet för matchbilden.

Strålande sol och klarblå himmel. Det fina vädret fortsätter hålla i sig och återigen var det upplagt för folkfest när Hamburger SV begav sig till Westfalenstadion för match mot topplaget Borussia Dortmund.



Utanför den pampiga arenan förtärde supportrarna till de båda lagen korv och öl tillsammans samtidigt som det flitigt diskuterades fotboll. Efter Hamburgs fina resultat den senaste tiden var det många som trodde på att gästerna skulle kunna bjuda på bra motstånd, trots att förutsättningarna var allt annat än optimala.



Tre nyckelspelare, i form av Nicolai Müller, Gideon Jung och Kyriakos Papadopoulos, var nämligen borta på grund av skador, och dessutom hade Johan Djourou sent omsider tvingats kasta in handduken. Detta gjorde att Albin Ekdal tvingades ta klivet ner och bilda mittbackspar tillsammans med Mergim Mavraj – en position han tidigare spelat på vid ett par tillfällen med varierade resultat.



Borussia Dortmund saknade även de några av sina bästa spelare, vilket ingav en gnutta hopp för de tillresta fansen från hamnstaden i norr.



Stämningen var elektrisk inne på arenan, som i vanlig ordning lockat till sig strax över 80 000 åskådare. Hemmalagets anhängare eldade på sina spelare och redan i den fjärde minuten skapades första möjligheten när Pierre-Emerick Aubameyang kom fri med René Adler. Målvakten var dock med på noterna och kunde parera avslutet.



Några minuter senare var det Bobby Woods tur att få ett friläge, och amerikanen hade gott om tid på sig när han försökte hitta en lucka hos den utrusande Roman Bürki. Skottet var lågt och löst, och Bürki kunde med foten rädda sitt lag från underläge.



Istället skulle det ringa till i andra änden av planen efter att Ekdal orsakat en frispark strax utanför området. Gonzalo Castro klev fram och kunde med ett hårt avslut borra in bollen bakom en oförberedd Adler.



Tempot var fortsatt högt och det skapades gott om chanser åt båda håll. Dock var det inget av lagen som lyckades utnyttja sina lägen och Dortmund gick till halvtidsvila med ledningen i behåll efter Castros frisparksmål.



Efter halvtidsvilan var det inledningsvis mer eller mindre spel mot ett mål. Dortmund gick helhjärtat in för att utöka sin ledning och vore det inte för en storspelande Adler hade det förmodligen omgående varit en rejäl uppförsbacke för HSV.



Med dryga halvtimmen kvar började HSV ta över mer och mer, och främst Filip Kostic och Wood skapade oreda hos det gulsvarta försvaret. Precis som under den första halvleken saknades dock skärpan i avsluten och det var sällan Bürki behövde anstränga sig mellan stolparna.



Tio minuter från slutet tog Aubameyang sig förbi Ekdal, som gjorde illa sig i samma sekvens, innan han spelade vidare bollen till Shinji Kagawa – som bara behövde sätta foten till för att dubbla ledningen. Aubameyang skulle också får skriva in sig i målprotokollet då han på övertid utnyttjade sig snabbhet och kunde ensam med Adler få sätta dit sitt efterlängtade mål.



Den fina sviten är därmed bruten för HSV, som trots flera tunga bortfall stod upp bra och skapade målchanser. Hade Wood varit något mer koncentrerad i avslutningsfasen borde han ha gjort två mål sett till de strålande möjligheterna han hade.



Till helgen väntar Hoffenheim på hemmaplan. Även det väntas bli en tuff uppgift då Julian Nagelsmanns manskap besegrade Bayern München samtidigt som HSV föll mot Dortmund. Förhoppningsvis är minst en av mittbackarna tillbaka då, annars lär ynglingen Vasilije Janjicic få göra sin debut från start.

HSV begav sig till Westfalenstadion med ett decimerat manskap för att ta sig an Borussia Dortmund. Trots förlust med 0–3 talar inte resultatet helt och hållet för matchbilden.