Ostrzolek näste man att lämna HSV

Matthias Ostrzolek lämnar Hamburger SV efter tre säsonger för att fortsätta karriären hos nyuppflyttade Hannover 96.

Under gårdagen klargjorde den bland supportrarna uppskattade målvakten René Adler att han inte kommer förlänga sitt utgående kontrakt, och lämnar därmed föreningen den sista juni.



I dag var det Matthias Ostrzoleks tur att informera samma besked då även han väljer att avstå en kontraktsförläning med HSV. Vänsterbacken anslöt från Augsburg för tre år sedan och har varit det givna förstavalet under i stort sett varje säsong. Dock har det ständigt funnits mer att önska av honom, vilket fick den forna ledningen att öppna upp plånboken och köpa loss Douglas Santos för strax över sju miljoner euro. Dock lyckades brasilianaren inte konkurrera ut ”Matze”, som under Markus Gisdols ledning fått rikligt med speltid då han förutom som vänsterback även under en period agerade centralmittfältare.



Fler matcher blir det dock inte för 26-åringen, som kommer fortsätta karriären hos nyuppflyttade Hannover 96. Kontraktet sträcker sig över de tre kommande säsongerna, och särskilt långt behöver han inte flytta då städerna är belägna drygt 15 mil från varandra.



Troligtvis innebär Ostrzoleks ankomst att Miiko Albornoz kommer lämna Hannover 96 i sommar. Svenskchilenarens avtal med klubben löper ut om drygt en månads tid och vad det verkar har styrelsen i Hannover inga intentioner på att förlänga.

0 KOMMENTARER 182 VISNINGAR

filip.wollin@svenskafans.com

På Twitter: @W0llin

2017-05-23 16:36:05

