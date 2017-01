Papa lånas in

Grekiska landslagsbacken Kyriakos Papadopoulus klarade läkarundersökningen och stärker därmed upp HSV:s defensiv i vår.

- NUR DER HSV -

Nye sportchefen Jens Todt fick i uppdrag att förstärka mittlåset ytterligare. De hetaste namnen på tränare Gisdols önskelista var Klose, Subotic och Papadopoulus. Gideon Jung som startade en del matcher på positionen under avslutningen skadade sig på träningslägret i Dubai. Klubben hade endast två tillgängliga mittbackar i form av nyförvärvet Mavraj och ex-kaptenen Djourou och läget var lite desperat inför helgens Bundesliga match. Under söndagen rapporterade såväl NDR, Bild, MOPO och Abenblatt om att Papadopoulus var på väg in. Det hängde dock på att läkarundersökningen av “Papa” som har en lång skadehistorik fungerade. 24-åringen som knäoperedes i november tog sig igenom kontrollen och under måndagen presenterades nyförvärvet officiellt på klubbens hemsida.Han kom som något av ett underbarn till Schalke från Olympiakos 2010. I Ruhr, under sin första säsong stod den då 18-årige talangen för 19 starter och året därpå tog han en ordinarie plats. Även nästa säsong var framgångsrik och mittbacken som även kan spela på defensivt mittfält värderades då till 18 miljoner euro. Sedan kom ett par otursförföljda säsonger först var det en allvarlig knäskada. Andra skador följde. Bayer Leverkusen lånade in honom i augusti 2014. Under januarifönstret 2015 köptes han trots ett flertal avbrott för skador loss för 6,5 miljoner euro. Efter att även supertalangen Jonathan Tah även han köpts in blev konkurrensen så småningom för tuff och “Papa” lånades inför säsongen ut till nykomlingen Leipzig.I Leipzig har det bara blivit ett framträdande. “Det var bittert för honom. När han var frisk vann vi matcher utan att släppa in något mål. När vi behövde honom var han skadad. Det var som förhäxat”, sa Leipzig sportchef Ralf Rangnick om grekens tid i Leipzig. Gisdol som känner spelaren väl sedan sin tid som assisterande tränare i Schalke får in en rutinerad back som gjort 95 matcher i Bundesliga och har stor erfarenhet av Europaspel. “Han är en defensivspecialist med stor kämpaglöd”, är Jens Todts utlåtande. “Jag är glad över att övergången gick igenom. Hamburger SV är en stor förening och jag hoppas jag kan hjälpa dem att nå sina mål. Jag är fit for fight och glädjer mig åt att kunna börja träna med laget redan imorgon” säger huvudpersonen själv. Avtalet är ett lån fram till sommaren utan köpoption./Karl Jansson