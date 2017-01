2017-01-28 15:30

FC Ingolstadt 04 - Hamburger SV

3-1



Platt fall i Ingolstadt

HSV var helt under isen i mötet med konkurrenterna från Oberbayern. Matchen som spelades i minus fem grader avgjordes tidigt då Almog Cohen slog in en straff till 3:0 redan två minuter in i andra halvlek. Markus Gisdol var kritisk till lagets inställning efter matchen.



Efter att ha kämpat väl i underläge, men förlorat mot



Markus Gisdol gjorde två förändringar i startelvan jämfört med föregående match. Ekdals röda kort innebar avstängning för honom. Han ersattes av



Trots den svinkalla väderleken var Hamburgpojkarna pigga inledningsvis. Kvickt och rappt passningsspel och visst bollövertag, men utan att kunna få till något direkt farligt. Ingolstadt lurade på kontring. Med en kvart spelad damp en hög crossboll ner i HSV:s straffområde och försvararna kunde inte kontrollera bollen som studsade på det stenhårda underlaget. Motståndarnas Pascal Groß visste dock precis vad han skulle göra. Han drog till med yttersidan på halvvolley det blev hårt och trots att vinkeln var snäv gick den in. Det kändes lite tursamt, som att Mathenia i målet kunde ha nått den om han varit mer på tårna.



Gästerna försökte slå tillbaka och belönades med en frispark nära straffområdet. Distansskytten Gregoritsch stegade fram och drog till. Bollen gick lågt och touchade muren en aning. Tyvärr smet den alldeles utanför stolpen. Fem minuter senare kom 2:0 på en liknande situation fast i motsatt riktning. Markus Suttner slog en något högre frispark som tog i muren och ställde Mathenia som var på väg åt fel håll. Wood fick senare ett läge i snäv vinkel, men FCI:s målvakt var med på noterna. 2:0 stod sig ut i halvtid.



Nytt mittfält hjälper inte

Gisdol kan uppenbarligen inte ha varit nöjd med de två defensiva mittfältarna för till andra halvlek fick två nya spelare chansen på positionerna. Gideon Jung kom in mot Matthias Ostrzolek i ett rakt byte. Luca Waldschmidt fick även han gå ut. Lewis Holtby klev upp i banan och kaptenen



Kapten Sakai putsade visserligen siffrorna en aning med ett drömmål från distans, men HSV var aldrig riktigt nära och bayrarna kunde relativt enkelt hålla undan. Många spelare lade mer fokus på att klaga på domarna än på att skapa lägen för att reducera. Sakai själv drog på sig ett gult kort för att ha tjafsat med domaren. Han är nu avstängd i nästa omgång.



“Det olyckliga nederlaget i Wolfsburg var i sin ordning, men en sådan insats som den i matchen mot Ingolstadt får inte inträffa, egentligen aldrig, men speciellt inte i vår situation. Man märkte idag att spelarna själva var chockerade över sitt framträdande”, sa Gisdol dagen efter matchen som han benämner som en väckarklocka för laget. Nu väntar ett väldigt tufft spelschema och det ser riktigt mörkt ut för den klassiska föreningen som i och med förlusten hamnade under strecket.

- NUR DER HSV -

FC Ingolstadt 04 -Hamburger SV Martin Hansen

Marvin Matip

Roger

Romain Bregerie

Florent Hadergjonaj

Alfredo Morales

Almog Cohen

Markus Suttner

Mathew Leckie

Dario Lezcano

Pascal Gross



Avbytare

Max Christiansen

Lukas Hinterseer

Anthony Jung

Sonny Kittel

Robert Leipertz

Tobias Levels

Orjan Nyland

Christian Mathenia

Gotoku Sakai

Kyriakos Papadopoulos

Mergim Mavraj

Douglas Santos

Lewis Holtby

Matthias Ostrzolek

Luca Waldschmidt

Michael Gregoritsch

Filip Kostic

Bobby Wood



Avbytare

Dennis Diekmeier

Vasilije Janjicic

Bakery Jatta

Gideon Jung

Tom Mickel

Nicolai Muller

Finn Porath



2017-01-29 23:15:00

