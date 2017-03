Seger på nytt – sviten fortskrider

Spelarna stod återigen för en gedigen laginsats hemma på Volksparkstadion när HSV vände och vann mot Borussia Mönchengladbach. Den beundransvärda sviten fortsätter därmed.





Under söndagen var det Borussia Mönchengladbach som fick se sig besegrade, trots att de tog ledningen i mitten av den första halvleken genom mittbacken Andreas Christensen.



Bobby Wood svarade snabbt då han fem minuter senare rakade in bollen bakom Yann Sommer. Spelarna firade, men fick snabbt avbryta då linjedomaren plötsligt ångrade att han inte vinkat för offside. Busvisslingsorkanen var ljudlig när domare Deniz Aytekin dömde bort kvitteringen, men på reprisbilderna syns det tydligt att Albin Ekdal var på fel sida innan han spelade bollen vidare till Wood. Ändock bittert att linjedomarens reaktion skulle dröja.



Kvitteringen skulle dock komma, och det tio minuter innan halvtidsvilan. Dennis Diekmeier skickade in ett inlägg i boxen som Filip Kostic nådde högst på, och kunde med hjälp av stolpen göra sitt tredje mål för säsongen. Lustigt nog avvaktade spelarna att fira innan de fick klartecken om att målet tillkom helt enligt regelboken.



Under den andra halvleken var det HSV för hela slanten och ett ledningsmål hängde i luften. Ett felpass från Oscar Wendt hamnade hos Gotoku Sakai, som tog sig framåt i banan innan han slog ett inlägg som efter lite flipperspel damp ner hos Wood. Amerikanen var iskall när han väntade ut Jannik Vestergaard innan han med kraft satte spiken i kistan och sköt hem tre nya poäng till sitt HSV.



Bortsett från debaclet i München för två veckor sedan har ”die Rothosen” tagit poäng i sina fem senaste matcher, varav fyra av dem är segrar. Trots det ligger man fortsatt kvar på nedflyttningskvalplatsen, men nu med lika många poäng som både Werder Bremen och VfL Wolfsburg. Avståndet ner till Ingolstadt 04 är just nu sju pinnar, vilket inger en gnutta rofylldhet även om det snabbt kan vända.



På lördag beger sig laget till Commerzbank-Arena där ett formsvagt Eintracht Frankfurt väntar. På förhand känns möjligheterna till poäng goda, men det gäller att spelarna behåller lugnet och satsar på att förbättra bortastatistiken, som inte är särskilt smickrande.



Matchfakta:



Hamburger SV: Adler - Diekmeier, Papadopoulos, Jung ,Ostrzolek - Ekdal, Sakai - Hunt (90. Lasogga), Holtby (70. Gregoritsch), Kostic (87. Douglas) - Wood



Borussia Mönchengladbach: Sommer - Elvedi (76. Jantschke), Christensen, Vestergaard, Wendt - Kramer, Strobl - Herrmann (67. Hahn), Dahoud, Hofmann (57. Johnson) - Drmic



Mål: 0-1 Christensen (23.), 1-1 Kostic (36.), 2-1 Wood (80.)



Publik: 52.501



Domare: Deniz Aytekin



Varningar: Papadopoulos (22.) / Strobl (37.), Herrmann (51.)



