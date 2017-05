Sen kvittering bäddar för rysare

På övertid klev Pierre-Michel Lasogga fram och blev oväntat hjälte när han fixade en poäng borta mot Schalke 04. Resultatet innebär att kommande match mot VfL Wolfsburg blir helt avgörande huruvida det blir nedflyttningskval eller inte.

Till skillnad från förra året blir det ingen säsongsavslutning i lugnets tecken. Kommande helg ställs Hamburger SV mot VfL Wolfsburg i en direkt avgörande match om vem som kommer klara sig kvar och vem som kommer tvingas till kvalspel. Det efter att HSV i lördags spelade oavgjort mot Schalke 04 borta på Veltins-Arena.



Förutsättningarna var enkla inför tillställningen. HSV behövde få med sig poäng hem till Hamburg, och det till varje pris. Efter förra helgens mållösa sömnpiller mot Mainz 05 hade man inte längre saken i sina egna händer – en roll laget bevisligen inte trivs med att ha. Därför handlade det på förhand mycket om de övriga bottenkonkurrenternas resultat i sina respektive matcher, när det var dags för den näst sista omgången av Bundesliga.



Ett mäktigt och tillika påkostat tifo skapade en magnifik inramning på ett fullsatt Veltins-Arena, där hemmalagets supportrar visade sin kärlek till klubben i deras hjärtan trots att de den här säsongen fått tillbaka oerhört lite av den varan. Drygt 6000 av åskådarna hade rest från Hamburg för att stötta sitt HSV, som inte heller det här spelåret varit alltför generösa med att visa sin uppskattning genom att bjuda på bländande fotboll.



Om det var den elektriska stämningen eller om det helt enkelt bara var så att spelarna var mer på tårna är oklart, men Schalke öppnade hur som helst matchen starkast och gick omgående för ett ledningsmål. Lagkapten Benedikt Höwedes hade ett strålande läge att med huvudet trycka in bollen i nätmaskorna, men missade målburen. Det gjorde inte Guido Burgstaller, som i den 25:e minuten fick till en kraftfull nick som gick i en elegant både över det passiva försvaret samt Christian Mathenia.



Schalke fortsatte att forcera framåt i plan och vore det inte för stolpen och ett missriktat sikte hade siffrorna varit större än 1–0 när domaren satte pipan mot munnen och blåste för halvtidsvila. HSV hade i princip inte skapat någonting under de 45 inledande minuterna och det var inte mycket som talade för att det skulle se annorlunda ut under den andra halvleken.



Pausen verkade dock ha gjort spelarna gott, för plötsligt flöt spelet på betydligt bättre och främst Lewis Holtby och Bobby Wood hade sina chanser för en kvittering. Den sistnämnde kom bland annat fri med Ralf Fährmann med fem minuter kvar att spela och hade all tid i världen på sig att hitta det perfekta avslutsläget. Men den 24-årige amerikanen saknade kylan och missade bedrövligt nog hela målet. Markus Gisdols ansiktsuttryck efteråt talade sitt tydliga språk, då han såg allt annat än tillfreds ut med sin anfallares skottförsök.



En kvittering skulle dock komma – och det var en välförtjänt sådan sett till matchbilden. Efter en tilltrasslad situation i straffområdet lyckades Holtby få fram bollen till inhoppande Pierre-Michel Lasogga, som bara behövde sätta fram foten för att göra sitt första mål för säsongen. Glädjen visste inga gränser hos de vitklädda spelarna, som samlades framför de tillresta fansen tillsammans med den vrålande målskytten.



De efterföljande minuterna var minst sagt händelserika. Sead Kolasinac hade i den 94:e minuten en boll inne, men vinkades av för offside av linjedomaren. Därefter blåste domaren av och det var en lättnande suck som gick hos alla vars sympatier ligger hos HSV.



Då både Mainz 05 och Augsburg tog poäng i sina matcher innebär det att nästkommande helgs tillställning mellan Hamburger SV och VfL Wolfsburg blir avgörande gällande vem som kommer tvingas få kvala sig kvar i Bundesliga. På förhand talar det inte till HSV:s fördel, som alltså återigen har saken i sina egna händer. Seger är det enda som räknas, men med tanke på den senaste tidens usla formkurva är det inte mycket som tyder på att det kommer bli ett lyckligt slut på säsongen.



Det är några minst sagt nervösa dagar som väntar, och det är nog många i både Hamburg och Wolfsburg som kommer ligga sömnlösa natten mellan fredag och lördag. Mirakel har skett förr, det kan vi nog alla intyga på.



Matchfakta:



Schalke 04: Fährmann - Coke, Höwedes, Nastasic, Kehrer - Goretzka, Bentaleb (90.+1 Geis) - Caligiuri (61. Avdijaj), Kolasinac - Huntelaar (80. Stambouli), Burgstaller



Hamburger SV: Mathenia - Diekmeier (85. Lasogga), Papadopoulos, Jung, Sakai - Janjicic (78. Gregoritsch), Ostrzolek - Jatta (72. Waldschmidt), Holtby, Kostic - Wood



Mål: 1–0 Burgstaller (25.), 1–1 Lasogga (90.+2)



Publik: 61.500



Domare: Markus Schmidt



Varningar: Nastasic (8.), Kolasinac (55.), Bentaleb (69.) / Diekmeier (49.)



Utvisningar: - / -

