Sent avgörande gav tre poäng

I en match som präglades av hårda tag och tuffa dueller klev Lewis Holtby på övertid fram och sköt hem tre viktiga poäng till sitt HSV mot 1. FC Köln på ett fullsatt Volksparkstadion.

Sommarvärmen har hittat till Tyskland och det verkar som att vädergudarna väljer att hoppa över våren det här året. I folkströmmen från Stellingen till Volksparkstadion gick det överallt att beskåda människor klädda i t-shirts och shorts istället för vinterjackor och termobyxor. Träd och buskage har redan börjat inta en grön skepnad och plötsligt känns allt här i livet lite lättare.



Efter en helg utan klubblagsfotboll var det många som tagit sig ut till de västra delarna av Hamburg för att beskåda bataljen mellan Hamburger SV och 1. FC Köln. En match som på förhand kändes oerhört oförutsägbar efter att Köln vaknat till liv omgången innan landslagsuppehållet, där man besegrade Hertha Berlin på ett övertygande vis.



Under veckan har det spekulerats kring att Markus Gisdol skulle göra några förändringar i startelvan, trots att spelet sett bra ut och resultaten allt som oftast varit lysande. När startuppställningarna offentliggjordes visade det sig mycket väl stämma. Föga förvånande var Mergim Mavraj tillbaka i mittlåset då albanen återhämtat sig från sin knäskada. Desto mer överraskande var att lagkapten Gotoku Sakai, Albin Ekdal och Matthias Ostrzolek bänkades till förmån av Dennis Diekmeier, Walace och Douglas Santos. Ett tecken på att konkurrensen är skyhög när frånvarolistan är kort.



Stämningen var som alltid på topp inne på Volksparkstadion, som inte hade många tomma stolar att erbjuda denna eftermiddag. Drygt 5 000 hade gjort resan från Köln till Hamburg, vilket både syntes och hördes i det sydvästra hörnet av den ståtliga arenan. Det var helt enkelt upplagt för fest.



Matchen fick en ordentlig rivstart när gästernas skyttekung Anthony Modeste försökte sig på en cykelspark bara någon meter från målet. Fransmannen lyckades dock inte hålla bollen under ribban och grämde sig över att ha gått miste om sitt 23:e mål för säsongen.



Istället var det HSV som skulle ta ledningen, och det på sin första målchans. Bobby Wood tog sig elegant in i straffområdet, men blev kapad. Istället damp bollen ner hos Nicolai Müller, som drog till inne i boxen och lyckades skjuta den mellan benen på Timo Horn in i nätmaskorna. Välförtjänt sett till de tio minuterna dessförinnan där HSV varit det bättre laget.



Glädjen skulle dock visa sig bli kortvarig. I den 25:e minuten utjämnade Milos Jojic efter att helt omarkerad kunnat nicka in bollen bakom René Adler. Försvararnas fokus låg helt och hållet på 50-miljoner-euro-mannen Modeste, vilket Jojic tackade ödmjukast för.



Hemmalaget svarade med att pressa högt och skapade några fina möjligheter, men inga som lyckades överlista en vaken Horn i målet. Det oavgjorda resultatet stod sig således halvleken ut.



Den tyske U21-landslagsmannen Gideon Jung lyckades inte komma upp i sin normala kapacitet under den första halvleken, och Gisdol valde att plocka ut honom och istället sätta in Ekdal på mitten. Även Peter Stöger valde att agera i paus med ett defensivt byte där Dominique Heintz kom in istället för Dominic Maroh.



Inte ens tio minuter hade passerat innan Gisdol tvingades till sitt andra byte. Nicolai Müller blev liggandes efter en duell med Marco Höger, och linkade av med stora smärtor i sitt knä. Michael Gregoritsch fick dra på sig tröjan och springa in med instruktioner om att återge ledningen till sitt Hamburg.



Målchanserna var dock få och istället präglades matchbilden av fult spel och tuffa dueller – vilket renderade i ett gäng gula kort.



Med enbart några minuter kvar att spela hade Lewis Holtby bollen i nät och började fira. Dock fick han snabbt syn på linjemannens upphöjda flagga och trodde inte sina ögon. Det kunde han inte heller göra fem minuter senare.



På övertid forcerade nämligen HSV för ett sista försök att ta tre poäng och det blev tumult i gästernas straffområde efter att Horn inte lyckats hålla i bollen. Efter ett par räddningar hamnade bollen framför Holtby, som med ett hårt placerat skott blev stor matchhjälte i sin 300:e match i karriären. Glädjen visste inga gränser när spelarna samlades i en stor hög, som även Gisdol var en del av.



Resultatet innebär att HSV nu befinner sig på säker mark i tabellen och det ser därmed fortsatt ljust ut gällande ett nytt kontrakt. Dock tvingas man klara sig utan Müller under resten av säsongen då han tvingas hålla sig borta från fotbollen i minst sex veckors tid.



Redan på tisdag är det dags för ny match, och det är en minst sagt svår uppgift som väntar när Borussia Dortmund står för motståndet borta på Westfalenstadion. Trots den senaste tidens framgångar bör förhoppningarna om poäng vara låga.

