Silly Season – sommaren 2017: Lånen återvänder och hur blir det med Papa?

Här skrivs och listas rykten om övergångar och faktiska övergångar gällande Hamburger SV.

Uppdateringar skrivs hädanefter med blå text.



Klara in:

Batuhan Altintas, anfallare - Kasimpasa

Den 21-årige anfallaren kommer åter från lån i turkiska ligan. Sejouren har varit rätt lyckad. På 23 matcher har han stått för 9 mål. Frågan är den unge turken ingår i Gisdols framtidsplaner. Han lånades ut innan tränaren tillträdde. Hans marknadsvärde har höjts en aning under utlåningen



Arianit Ferati, mittfältare - Fortuna Düsseldorf

Även 19-årige talangen Ferati har varit utlånad under året. Han har gjort en del insatser i Tysklands ungdomslandslag och är fostrad i Stuttgart. Beiersdorfer kontrakterade honom förra sommaren, men lånade omedelbart ut honom till Fortuna där det blivit en del spel i Zweite. Under våren har det dock mest blivit bänken eller spel med Regionalligalaget. Ingen succé än och ny utlåning till något lag i lägre divisioner är troligt.



Mohamed Gouaida, mittfältare - St Gallen

Den tekniske yttern hade sin stora tid under tränaren Joe Zinnbauer 2014/15. Han slog igenom i HSV och blev uttagen till Tunisiens landslag. Under Labbadia var han utlånad först till KSC och i somras bar det iväg till Zinnbauers nya klubb schweiziska St Gallen. Där blev det tyvärr nytt misslyckande för såväl tränare som adept. Zinnbauer fick gå och Gouaida miste sin plats i elvan under nye tränaren. Tunisiern som nu hunnit bli 24 är väl närmast uträknad från att slå igenom i de stora sammanhangen och allt talar för att klubben försöker göra sig av med honom när han återvänder från lånet i sommar.



Sven Schipplock, anfallare - Darmstadt

Shippo” kommer tillbaka från lån. Han har kontrakt till och med 2018. Det blev knappt några mål i Darmstadt heller och hans marknadsvärde har sjunkit. Det är inte troligt att man lyckas hitta någon ny klubb som vill betala hans lön. Han är dock en spelare som Gisdol känner väl sedan tiden i Hoffenheim, där han användes som “superjoker”. Han kom in och löpte och jagade fram chanser under slutfasen av matcherna. Det är inte otänkbart att han får den rollen på nytt fram tills dess att hans kontrakt löpt ut.



Klara ut:



Rene Adler, målvakt - Fri transfer

Målvakten med den höga högsta nivån lämnar då kontraktet löpt ut. Vart det bär av i sommar är ännu inte klart, men det ryktas om en plats som back-up i Bayern eller Premier League. mer finns att läsa här



Johan Djourou, back - Fri transfer

Den schweiziske landslagsmannen blev fråntagen sin kaptensroll efter att offentligt ha kritiserat tränarens taktik i höstas. Under våren blev det mest bänknötande då Mavraj och Papadopoulos köpts/lånats in som mittlås. Under de sista matcherna stängdes han av från laget tillsammans med Bahoui och Götz. Ett ovärdigt avsut för en spelare som varit kapten i HSV. Han lyckades aldrig riktigt vinna fansens gunst och tackades av med en 2 minuters best of-video på HSV total. Huvudpersonen själv publicerade ett tack mest riktat till lagkamraterna på instagram. Det har ryktats att West Ham för 30-åring som värderas till 2 miljoner euro.



Matthias Ostrzolek, back - Hannover 96

Klubben valde att inte förlänga med “Matze”. Han kom från Augsburg efter att ha varit framträdande där. Han kunde inte riktigt följa upp i HSV, men var nyttig på flera defensiva positioner. Det blev tre år i Rothosen för den boxande vänsterbacken som värderas till 2,5 miljoner euro, men som alltså gick gratis till lilla HSV. mer finns att läsa här



Ashton Götz, back - Fri transfer

Högerbacken som kom till staden som 6-åring från Rheinland-Pfalz. Han plockades in till U18-laget från Hamburgföreningen Hamm. Det har mest blivit spel i Regionalliga för 23-åringen. När defensiven har varit skadedrabbad har han ibland fått chansen och har inte gjort bort sig. Tyvärr har han heller inte övertygat. Klubben väljer att inte satsa vidare på tyskamerikanen utan bereda plats för yngre förmågor.



Rykten in:



Kyriakos Papadopoulos, back - Bayer Leverkusen

Den grekiska bjässen gjorde sig snabbt till Nordtribünes gullgris och var lagets bästa spelare under vårens lån. Han har kontrakt med med Leverkusen till och med 2020 och en utköpsklausul på 10 miljoner euro. Både spelaren själv, tränare Gisdol och sportchefen Todt har sagt att de vill se en lösning där han stannar i HSV. Det har spekulerats i att stenrike speditionsmagnaten Klaus Michel Kühne kan tänkas bidra till att köpa loss backen. Klausulen ligger dock långt över marknadsvärdet på fem miljoner och det vore en stor risk med ett köp då greken har en omfattande skadehistorik. Därtill kommer osäkerheten kring vad som händer i Leverkusen. De sålde Toprak till BvB och har lite av en vakans på positionen. En ny tränare ska in och det är möjligt att han vill satsa på Papa.

Julian Pollersbeck, målvakt - Kaiserslautern

Todt har uttryckt att Zweite Bundesliga ska vara klubbens huvudfokus för nya spelare, kanske utifrån att Wood från Union Berlin var lite av ett fynd inför denna säsongen. Med Adlers avsked spekuleras det om att han kommer försöka knyta 22-årige Pollersbeck till föreningen. Han stod för en riktigt bra säsong i K’lautern och höll nollan 14 matcher av 31 spelade. Även Wolfsburg och Eintracht Frankfurt ska ha ögonen på de röda djävlarnas juvel.



Hee-Chan Hwang, anfallare - Salzburg

Trots att det egentligen inte finns någon personalbrist på anfallssidan HSV ska enligt SKY ha fått upp ögonen för den 21-årige koreanen. Han har varit en pålitlig målskytt i högsta österrikiska ligan och har redan gjort debut i landslaget. Med ett marknadsvärde på fyra miljoner euro känns det lite osannolikt att någon transfer är nära förestående.



Nico Schulz, back - Mönchengladbach

När Oscar Wendt skadade sig fick den före detta Herthaspelaren chansen. Han tog den och spelade riktigt bra, men när Wendt är tillbaka blir det troligen rollen som backup igen. Enligt kicker ska HSV locka med en större roll. 24-åringen är värderad till två miljoner euro.



Daniel Didavi, mittfältare, Wolfsburg

Inför kvalspelet ryktades det att HSV var intresserade av den offensive mittfältaren om VW-gänget åkte ur. Enligt MOPO ska intresset bestå trots att klubben säkrade nytt kontrakt. Den 27-årige tysken kom på fri transfer till och hade ett tufft första år i bilstaden. En knäskada och knäoperation gjorde att han missade många matcher. Ändå lyckades han göra fyra mål. Skadorna har sänkt hans marknadsvärde som nu ligger på fem miljoner euro. Han har kontrakt med Wolfsburg till 2021. Kanske blir det nya äventyr i hansastaden. HSV verkar ha en dragning till spelare med tung skadehistorik.



Rykten ut:



Gian Luca Waldschmidt, anfallare, Hoffenheim, Freiburg

Han blev stor hjälte när han avgjorde mot Wolfsburg. Nu uppger MOPO att två klubbar med väntande Europaspel scoutar den 21-åriga Frankfurtsonen. Han köptes för 1,3 miljoner euro inför säsongen och har gjort något fler insatser i Bundesliga än tidigare. Det finns mycket potential i spelaren, men för rätt prislapp kan han nog tänkas gå.