Silly Season – vintern 2017: Bahoui till Grekland

Här skrivs och listas alla rykten och övergångar gällande Hamburger SV.

Uppdateringar skrivs hädanefter med blå text.



Klara in:

Mergim Mavraj, mittback - 1. FC Köln

HSV har officiellt gått ut med att man värvar Kölns albanske landslagsspelare. Enligt uppgift ska övergångssumman för 30-åringen ligga på 1,8 miljoner euro. Kontraktet med HSV sträcker sig till 30 juni 2019. Mer finns att läsa här



Klara ut:



Rykten in:



Eugen Polanski, mittfältare - Hoffenheim

Gisdol ska vara ute efter fem nya försvarsspelare. Bland kandidaterna som ny sexa finns hans tidigare lagkapten Polanski. Frågan huruvida Hoffenheim är villiga att släppa sin 30-årige kapten som har kontrakt till och med 2018 är obesvarad. Även om Polanski ens är intresserad lär det bli kostsamt för HSV.

Kyriakos Papadopolus, försvarare - Leipzig (Leverkusen)

Den eviga grekiske talangen som just nu är utlånad till Leipzig har efter att ha stått för en imponerande etablering i Bundesliga vid ung ålder varit skadeförföljd. Just nu är han utlånad till Leipzig, men är inte ordinarie och HSV ska vara intresserade.



Timm Klose, försvarare - Norwich

Den 28-årige schweiziske landslagsmannen var en av de bättre försvararna i ligan under sin tid i Nürnberg. Hecking tog med sig Klose till Wolfsurg där han dock inte riktigt kunde göra sig gällande och han gjorde en flytt till brittiska öarna. Där har det dock inte blivit någon succé. Hamburg och Gisdol är intresserade och hoppas på att Timm Klose är sugen på en chans till nytändning i nordtysklands största stad.



Pirmin Schwegler, mittfältare - Hoffenheim

En annan schweizare som ska finnas på Gisdols radar är känner han väl. Även Schwegler spelar på defensivt mittfält och enligt sport-Bild ska det finnas ett konkret intresse hos HSV.



Rykten ut:



Nabil Bahoui, mittfältare - Olympiakos

Den före detta svenska landslagsmannen gjorde det mycket bra mot Bayern i Labbadias sista match, men har efter att Gisdol tagit över har han totalt hamnat i frysboxen. Endast vid otaliga skador har han fått vara med och sitta på bänken, annars har det varit läktaren som gällt för den gode Nabil. I en sådan situation är det givetvis läge att röra på sig om man vill fortsätta utvecklas. Grekiska storklubben AEK Athen med svenske sportchefen Daniel Majstorivic ska enligt svenska medier vara intresserade.



Alen Halilovic, anfallare - Espanyol

Halilovic har inte alls infriat förväntningarna. Gisdol verkar över huvudtaget inte räkna med stortalangen som nu är aktuell för en utlåning till spanien och Barcelonas näst största fotbollsförening.



Cléber Reis, försvarare - Santos

Lustigkurren i backlinjen har flera gånger ryktats vara på väg hem till Brasilien. 26-åringen verkar inte riktigt trivas i nordtyskland och har trots att han gjort 44 bundesligamatcher sedan han kom aldrig blivit riktigt ordinarie. För närvarande är han fjärdevalet bakom Spahic, Djourou och Jung. Med Mavrajs ankomst blir det ytterligare ett hack ner i hierarkin. Santos ska ha lagt ett bud på 2,5 miljoner euro och affären verkar så gott som klar.



Pierre Michel Lasogga, anfallare - Schalke 04

Efter att ha tagit klubben med storm under sin första säsong har kraftpaketet sedan inte levt upp till förväntningarna. Han har en uttalad målsättning som försteanfallare vilket han ofta också varit under sin tid i klubben. Den tränare som tyckt något annat har fått med mamma Kerstin att göra. Just nu har han rollen som Gisdols joker vilket han knappast är nöjd med. Både Gregoritsch och Wood värderas högre av Gisdol. I Schalke är det just nu kraftiga skadebekymmer på anfallsfronten. På kort sikt skulle Lasogga troligen fått rikligt med speltid. I tysk media rapporterades det att ett låneavtal med köpoption var nära förestående, men Schalkes sportchef Heidel dementerade ryktet dagen efter. Att Lasogga verkar på väg bort från klubben är dock ett faktum.



