Sju utgående kontrakt – vilka spelare kommer lämna?

Säsongen närmar sig sitt slut och likaså kontraktstiden för sju stycken spelare. Undertecknad har därför spekulerat med sig själv hur styrelsen väntas agera gällande att förlänga eller inte förlänga de upphörande avtalen.

Drygt en månad återstår innan säsongen är till ända och för Hamburgs del ligger fokus på att försöka säkra kontraktet. Dock hindrar det inte varken fans eller media att spekulera kring vad som kommer ske med de spelare som sitter på utgående kontrakt.



Inte mindre än sju spelare har avtal som löper ut den sista juni och från klubbens sida råder total tystnad gällande vilka som kommer erbjudas förlängning alternativt få tömma sina skåp och ta farväl av Volksparkstadion som sin hemmaplan. Därför har undertecknad tagit sig friheten att resonera med sig själv hur sportchef Jens Todt och han kollegor bör agera när det väl blivit dags att slå sig ner vid förhandlingsbordet.



Följande spelare listade nedanför riskerar att stå utan klubb om mindre än två månader. Vilka kommer stanna och vilka kommer lämna? Det ska vi försöka reda ut.



René Adler – målvakt

Snart fem år har passerat sedan René Adler lämnade Bayer Leverkusen efter att ha spenderat tolv år där, för att ta över som förstemålvakt i HSV. Succén var ett faktum då han redan efter några månader återtog sin plats i det tyska landslaget. Dock har återkommande skador plågat honom genom årens gång, vilket gjort att han inte kunnat fullfölja någon av säsongerna han varit i klubben.



När han väl varit frisk har han dock mer eller mindre alltid varit fantastisk mellan stolparna och det är sannerligen inget lätt beslut som styrelsen måste ta. Lönen 32-åringen sitter på är en av de högsta i truppen, och man måste fråga sig om det är värt att fortsätta betala den till en spelare som är oerhört skadebenägen. Intresse för hans tjänster har redan visats från bland annat Bayern München, så det är defintivt inte omöjligt att han försvinner om HSV inte är beredda att erbjuda honom ett kontrakt av samma dignitet som det nuvarande.



Personligen tror jag parterna kommer gå skilda vägar. Christian Mathenia har visat sig vara en fullduglig ersättare, och även om han inte kommer bli förstemålvakt till nästa säsong finns det betydligt billigare alternativ som håller Adler-klass. Därmed tror jag eran har nått sitt slut för en av vicekaptenerna.





Tom Mickel – målvakt

En annan målvakt som sitter på ett utgående kontrakt är Tom Mickel. Det var i HSV som 27-åringen kom fram i innan han lämnade för att testa vingarna i Greuther Fürth. För två år sedan återvände han dock till HSV och har sedan dess mestadels representerat reservlaget.



I mina ögon finns det ingen anledning att behålla honom då Anderas Hirzel finns att tillgå. Dessutom är det läge att ge någon yngre förmåga chansen att visa upp sig i Regionalliga Nord om man vill föryngra truppen – vilket det är sagt att man ska försöka göra.





Johan Djourou – mittback

Från lagkapten till bänkvärmare inom loppet av bara några månader. Den här säsongen har sannerligen inte varit någon munter historia för Johan Djourou, som haft förtvivlat svårt att ta plats i startelvan sedan Mergim Mavraj och Kyriakos Papadopoulos anslöt i vintras.



Likt tidigare säsonger har skadorna duggat tätt kring den schweiziske landslagsmannen och efter den senaste tidens förseelser, där han i media uttryckt sitt missnöje gentemot klubben, är det inte mycket som talar för att vi kommer få se honom kvar i Hamburg efter sommaren. Likt René Adler är han en av lagets mest välbetalda spelare och den statusen har han sannerligen inte levt upp till. Speciellt inte det här året.





Kyriakos Papadopoulos – mittback

Lånades in under slutskedet av vinterns övergångsfönster för att täta till defensiven och gjorde omgående braksuccé. Förutom att styra och ställa i försvaret har han visat sig vara en av Bundesligas starkaste huvudspelare då han ständigt utgör ett hot på fasta situationer.



Troligtvis kommer HSV försöka nå en överenskommelse med Bayer Leverkusen gällande en permanent övergång, som han tillhör fram till och med 2020. Någon vidare billig historia väntar det dock inte bli och intresse lär inte saknas efter hans magnifika vår. Men kapital finns har det visat sig och frågan är om det inte är värt att betala vad som krävs om den hetlevrade greken fortsätter prestera som han gjort sedan sin ankomst.





Oliver Oschkenat – mittback

Flyttade från Union Berlin till Hamburg för två år sedan, men har fortfarande inte fått chansen i Bundesliga. Dock bofast i HSV II, där han visat framfötterna, men utan att ha bevisat sig vara bra nog för spel i högstaligan.



Precis som tidigare år brukar ett gäng talanger få söka lyckan någon annanstans och så är förmodligen fallet för 23-åringen, som helt enkelt inte är bra nog för att bli en del av HSV.





Matthias Ostrzolek – ytterback

Såg ut att få skralt med speltid den här säsongen efter att Douglas Santos hämtades in från Brasilien för närmare åtta miljoner euro. Vänsterbacken har dock visat sig vara snäppet bättre än sin konkurrent och har varit en viktig del av laget sedan Markus Gisdol tog över som tränare.



Redan nu har han kopplats samman med en flytt till flera andra tyska klubbar, men säger sig trivas utmärkt i Hamburg – som han varit en del av sedan 2014. Troligtvis lär han bli erbjuden ett nytt avtal, men frågan är hur villig han är att skriva på efter att först ha blivit förpassad till bänken. För konkurrensens skull vore det välkommet om han skriver på och väljer att förbli en del av HSV.





Ashton Götz – ytterback

Föga överraskande kommer det inte bli någon fortsättning i HSV för Ashton Götz. Det var den dåvarande tränaren Josef Zinnbauer som flyttade upp honom från reservlaget för två säsonger sedan och var då under en kortare period startman på högerbacken.



Efter att Zinnbauer fick sparken har speltiden varit obefintlig bortsett från en dryg timmes spel mot Köln den här säsongen då alternativen var få. Redan nu är det uttalat att han kommer lämna klubben och vidare saknad kommer han inte vara, åtminstone inte bland supportrarna.





För att summera det hela väntas Matthias Ostrzolek vara den enda spelare som med all säkerhet kommer få ett erbjudande om att förlänga sitt utgående kontrakt. René Adler får eventuellt en förfrågan, men då förmodligen med sänkt arvode. I fallet Kyriakos Papadopoulos väntas det råda långdragna förhandlingar innan någonting står klart, men troligtvis kommer styrelsen göra ett helhjärtat försök att få loss honom. För de fyra andra spelarna är det till att söka sig om efter en ny arbetsgivare, för i Hamburger SV har de vad allt talar för gjort sitt.

