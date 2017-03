Snöpligt uttåg ur cupen

Någon semifinal i tyska cupen blir det inte för Hamburger SV, som under onsdagen slogs ut av Borussia Mönchengladbach efter att ha fått två avgörande straffsparkar dömda mot sig.





Markus Gisdol hade inför matchen varit tydlig med att lördagens bisarra nederlag mot Bayern München borta på Allianz Arena inte påverkade spelarna, som var fast beslutna om att revanschera sig inför sina supportrar. Kyriakos Papadopoulos och Bobby Wood var båda tillbaka från sina skador och tog plats i startelvan, där även Albin Ekdal och Aaron Hunt fanns med istället för Walace och Filip Kostic. I övrigt bjöds det inte på några överraskningar.



Stämningen höll hög klass inne på Volksparkstadion och Nordtribüne bjöd på ett storslaget tifo innan domaren satte pipan mot munnen och blåste igång kvartsfinalen.



HSV såg hungriga ut och kämpade hårt från första början. Gästerna var ett tag ordentligt tillbakapressade, men låg allt som oftast rätt i defensiven och kunde avvärja några större farligheter.



Halvlekens bästa chans hade Wood, som kom fri med Yann Sommer. Schweizaren visade dock upp stor klass när han slängde sig och kunde parera 24-åringens skott längs marken. Mönchengladbachs hetaste möjlighet stod Lars Stindl för, men bollen smet precis utanför René Adlers vänstra stolpe.



Mållöst efter 45 minuter, där chanserna var få men trycket högt. Båda lagen ville mycket, men två solida backlinjer gjorde det svårt för anfallarna att ta sig igenom.



Den andra halvleken var inte ens tio minuter gammal innan Mergim Mavraj gjorde ner Patrick Herrmann i eget straffområde och domaren kunde inget annat göra än att peka på straffpunkten. Stora protester utbröt bland hemmaspelarna, men det förgäves. Stindl stegade fram och gjorde inga misstag från elvameterspunkten.



Åtta minuter senare var det dags igen. Den här gången efter passivt agerande av Matthias Ostrzolek, som stod och kollade på när Adler gjorde en jätteräddning på Stindls avslut. Returen damp ner framför honom, men Jonas Hofmann trängde sig före och när vänsterbacken satte ut sitt ben råkade han fälla sin motståndare. Den här gången tog Raffael hand om straffen, och även han kunde hålla nerverna i schack när han utökade ledningen för sitt Borussia Mönchengladbach.



På övertid kunde Wood reducera med ett läckert mål där han tog ner Adlers utspark, innan han tog sig in i straffområdet och avlossade ett skott som Sommer inte lyckades hålla. Helt klart kvällens snyggaste mål, men vad spelar det för roll när de grönklädda gästerna gjort två dessförinnan?



Cupäventyret är således över och istället är det fullt fokus på överlevnadskampen i Bundesliga som gäller för HSV under resten av säsongen. Naturligtvis är det bittert att åka ur cupen på det här sättet, men samtidigt var det kanske lika bra med tanke på hur det ser ut i tabellen just nu. Till helgen väntar en tuff uppgift när topplaget Hertha Berlin gästar, och det gäller att spelarna är på tårna om det ska sluta lyckligt.



Matchfakta:



Hamburger SV: Adler – Sakai, Papadopoulos, Mavraj, Ostrzolek – Ekdal, Jung (70. Walace) – Müller (70. Kostic), Holtby, Hunt – Wood



Borussia Mönchengladbach: Sommer - Jantschke, Christensen, Vestergaard, Wendt - Kramer, Dahoud (82. Strobl) - Herrmann, Hofmann (76. Johnson) - Stindl, Raffael (85. Hahn)



Mål: 0-1 Stindl (53.), 0-2 Raffael (61.), 1-2 Wood (90+2)



Publik: 53.249



Domare: Marco Fritz



Varningar: - / Herrmann (83.)



0 KOMMENTARER 163 VISNINGAR FILIP WOLLIN

filip.wollin@svenskafans.com

På Twitter: @W0llin

2017-03-02 09:45:14 filip.wollin@svenskafans.comPå Twitter: @W0llin2017-03-02 09:45:14

