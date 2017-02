Storartad insats avslutade magnifik vecka

Tre vinster, sex mål och noll insläppta är Hamburgs facit den senaste veckan. Grädde på moset var lördagens sensationella överkörning av tabelltvåan RB Leipzig borta på Red Bull Arena.





RB Leipzig har gått som tåget den här säsongen och parkerar på andra plats i tabellen bakom Bayern München. Inför lördagens tillställning var man fortfarande obesegrade på hemmaplan, där man vunnit åtta gånger och spelat oavgjort mot Borussia Mönchengladbach. Hamburgs chanser till att få med sig poäng hem såg därmed oerhört små ut, trots att man kom till matchen med två stärkande vinster i bagaget mot Bayer Leverkusen och Köln.



Startelvan som Markus Gisdol ställde på banan var väntad. Albin Ekdal missade veckans cupmatch och hade enbart hunnit träna två gånger tillsammans med laget, vilket gjorde att Walace fick göra sin debut i Bundesliga på svenskens bekostnad. En till förändring gjordes jämfört med matchen mot Bayer Leverkusen då Gotoku Sakai, som var tillbaka från sin avstängning, åter tog plats som högerback – vilket innebar att Dennis Diekmeier fick inleda på avbytarbänken.



Hemmalaget kunde glädjas åt att Emil Forsberg avtjänat sin tre matchers långa avstängning som han drog på sig i samband med sin brutala kapning på Philipp Lahm i den sista matchen för 2016. Mittfältaren anses av många som en av ligans bästa spelare och förväntades få styra och ställa på planen.



I samband med att spelarna marscherade in anordnade Leipzig-supportrarna ett tifo, som var en tydlig markering mot det ”tifo” som Borussia Dortmunds fans bjöd på under förra helgens match mot just RB Leipzig. I vanlig ordning var det en större skara bortasupportrar på plats och den främre raden tände ett tiotal bengaler, vilket lär bli kostsamt för HSV när förbundet fått säga sitt om tilltaget.



När domaren väl blåst igång matchen var det hemmalaget som inledde piggast. Timo Werner hade ett ypperligt läge att ge sitt lag ledningen, men Mergim Mavraj var med på noterna och lyckades få anfallaren att missa hela målburen.



Efter drygt tio minuter hade matchbilden vänt och det var HSV som var det pådrivande laget. Bobby Wood kom fri med Peter Gulácsi, men sköt rakt på honom och bollen gick ut till hörna. Nicolai Müller siktade in sig på mitten av straffområdet, och där fanns Kyriakos Papadopoulos – som nådde högst och kunde med kraft nicka in sitt andra mål för andra matchen i följd. Precis som mot Bayer Leverkusen höll han inte inne på målfirandet, utan stormade fram till Leipzigs bänk där han spände sin biceps. En pik mot den klubb han var utlånad till under hösten, men utan att få särskilt mycket speltid.



Bortasupportrarna hade knappt hunnit sluta jubla innan det åter ringde till bakom Gulácsi. Den här gången var det Walace som knåpade in bollen på Müllers hörna och det var få som trodde sina ögon när resultattavlan visade en tvåmålsledning för bortalaget.



Ralph Hasenhüttl kände sig tvungen att agera, vilket han gjorde genom att byta ut mittbacken Dayot Upamecano för att istället sätta in Yussuf Poulsen. Anfallaren var tio minuter efter halvtidsvilan några få centimeter från att reducera, men bollen smet precis förbi René Adlers högra stolpe.



Kort därefter tvingades dansken linka av planen med hjälp av lagets sjukteam efter att ha fått en smäll, och Hasenhüttl tvingades till sitt andra byte då David Selke fick komma in istället. Det var i princip det sista som hände innan domaren satte pipan mot munnen och blåste av den första halvleken.



Frågorna var många under halvtidspausen. Hur skulle Leipzig reagera? Har Hamburg det som krävs för att försvara ledningen? Svaret fick vi 45 minuter senare.



Med en solid defensiv höll försvaret tätt framför René Adler, som egentligen aldrig sattes på prov. Både Papadopoulos och Mavraj var fläckfria och till sin hjälp hade de Walace och Gideon Jung, som skötte sina roller som ankare exemplariskt.



Leipzig-spelarna blev allt mer frustrerande samtidigt som de blåklädda höll lugnet nere och försökte spika igen matchen. Wood hade ett flertal lägen, men det där sista saknades för att han skulle lyckas göra sitt första ligamål för 2017.



Inhoppande Dennis Diekmeier var en hårsmån från att få fira sin första fullträff någonsin då han fri med Gulácsi träffade ribban. Istället skulle det bli Aaron Hunt som fick det sista ordet då han petade in bollen efter ännu ett förarbete signerat Müller. Saken var klar – Hamburg hade besegrat RB Leipzig.



På åtta dagar har Hamburg slagit både Bayer Leverkusen och RB Leipzig i Bundesliga och avancerat i cupen. Sex mål framåt och noll insläppte är facit. Sex år sedan var det senast HSV hade en liknande svit och som supporter är det svårt att förstå vad det är som sker just nu. Från att ha varit mer eller mindre uträknade i november till att nu spela en framgångsrik fotboll som ger resultat.



