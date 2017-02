2017-02-03 20:30

Hamburger SV - Bayer Leverkusen

1-0



Tätt Hamburg bärgade tre viktiga poäng

CL-åttondelsfinalisterna fick åka hem till Leverkusen utan en enda pinne. HSV stängde igen och mittbacken Kyriakos Papadopoulus blev stor hjälte med ett sent nickmål





Vidare valde Gisdol bort vänsterbacken Douglas Santos och skickade in Gideon Jung på defensivt mittfält bredvid Ekdal. Nicolai Müller som var lite småskadad förra helgen återfick sin startplats och ynglingen Luca Waldsmidt fick åter finna sig i att nöta bänk. Allt som allt fem förändringar i startelvan. I motståndarlaget fick man klara sig utan frisparksspecialisten Calhanoglu då han stängts av i fyra månader för att agerat felaktigt vid en övergångsförhandling i KSC. Det var just hans märkliga agerande vid övergången från HSV till Leverkusen som gjorde honom till en judasfigur på Volksparkstadion.



Matchen blev precis så som Gisdol önskat. Det var tydligt att HSV inte var intresserade av att bygga upp något spel och vårda boll. De stod inte heller för någon hög press utan stod och väntade vid mittcirkeln. När Leverkusen kom in i zonen var de oerhört aggressiva i försvarsspelet. Det är något märkligt att dr. Jochen Drees inte delade ut några gula kort till hemmalaget. Lägen att göra så saknades inte. När HSV väl erövrade boll sökte man så snabbt som möjligt en boll i djupled till någon av de tre spetsarna Kostic, Wood eller Müller. Denna trio var hela tiden beredda på att ta de offensiva löpningarna, medan de andra spelarna var beredda på kamp om andrabollar.



Bundesligas största huvud

Inget av lagen fick egentligen ut särskilt mycket offensivt. HSV fick för det mesta korta anfall som inte direkt resulterade i något. Leverkusen fick ut ännu mindre och Hamburgs defensiva taktik fungerade så utmärkt att René Adler i Hamburgs mål agerade mer åskådare än målvakt. En del läckra glidtacklingar bjöds dock publiken på framför allt av nyförvärvet Papadopoulus. Wood hade två lägen på kontring där han borde gjort mål, men han fick inte till det. Den intensiva kampen om bollen rullade på och matchen började så småningom lida mot sitt slut. “Papa” som är utlånad från just Leverkusen har kanske Bundesligas största huvud och dessutom ett adonisfejs värdigt en antik staty av en diskuskastare.



I 73:e minuten visade han hur väl han kan använda sin grandiosa skalle. Vid en frispark vänster om straffområdet spelade Holtby in en kort passning till Müller som försökte sig på ett inlägg. Inlägget täcktes, men Müller fick tillbaka bollen och gjorde ett nytt försök. Denna gång slog han den högre och fick till en riktig ballongboll som damp ner vid högra stolpen. Där stod Papadopoulus likt en dorisk kolonn. I kamp med två motspelare och en medspelare var han den som timade bäst. Hans nick gick mot motsatt stolpe och Leno som var på väg åt andra hållet kunde inte lägga vantarna på bollen.



Ledningen var inte oförtjänt. HSV var laget som kontrollerade matchen och var de som haft mest lägen att avgöra. Oförtjänt hade det dock varit om inbytte Kießling gjort mål på en nick efter frispark minuterna senare. Bollen gick som väl var i överliggarens ovansida och de poängen stannade i Hamburg. Poäng som blir oerhört viktiga i klubbens kamp för fortsatt existens i Bundesliga. I och med att Ingolstadt förlorade mot Hertha betyder vinsten att HSV åter ligger på kvalplats. Nästa vecka väntar bortamatch i Leipzig i ligan. Samma taktik och kämpaglöd lär vara användbara vapen även där.



- NUR DER HSV -

/Karl Jansson





Hamburger SV-Bayer Leverkusen Rene Adler

Dennis Diekmeier

Kyriakos Papadopoulos

Mergim Mavraj

Matthias Ostrzolek

Albin Ekdal

Gideon Jung

Nicolai Muller

Lewis Holtby

Filip Kostic

Bobby Wood



Avbytare

Johan Djourou

Douglas Santos

Aaron Hunt

Christian Mathenia

Finn Porath

Walace

Luca Waldschmidt

Bernd Leno

Benjamin Henrichs

Jonathan Tah

Omer Toprak

Wendell

Karim Bellarabi

Julian Baumgartlinger

Charles Aranguiz

Kevin Kampl

Kevin Volland

Admir Mehmedi



Avbytare

Leon Bailey

Julian Brandt

Tin Jedvaj

Stefan Kiessling

Ramazan Ozcan

Vladlen Yurchenko

Danny da Costa



2017-02-04 23:30:00

