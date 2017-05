Trotjänaren lämnar HSV

De senaste fem säsongerna har René Adler varit förstemålvakt i Hamburger SV. Nu står det klart att 32-åringen lämnar föreningen då hans utgående kontrakt inte kommer förlängas.

En bit över hundra framträdanden fördelat på fem säsonger blev det allt som allt för René Adler, som i sommar lämnar Hamburger SV. Det står nu klart efter att den före detta tyska landslagsmålvakten under förmiddagen via Facebook meddelade att han inte kommer förlänga sitt utgående kontrakt med klubben.



Under våren har det spekulerats friskt kring huruvida man bör erbjuda honom ett nytt avtal eller inte. Det som varit det klart starkaste argumentet att inte förlänga har varit den dystra skadehistoriken, då 32-åringen inte kunnat fullfölja en hel säsong under sin tid i klubben på grund av återkommande skadeproblem. Å andra sidan har han alltid hållit hög klass när han väl spelat och varit en av de absolut bästa spelarna med flertalet högklassiga räddningar.



Någon ny klubbadress står ännu inte klar, och enligt Adler själv finns det i dagsläget ingen kontakt med någon annan förening. Dock har han tidigare kopplats samman med en flytt till Bayern München som reserv till den självskrivne Manuel Neuer. Hur pass sugen han är på den rollen är oklart, men förmodligen är det en av få klubbar som är villiga att matcha den höga lön han haft under sin tid i Hamburg.



Jens Todt, sportchef i HSV, kommer nu behöva se sig om efter en ersättare. Den stora frågan är om Christian Mathenia kommer få ta över som nummer ett mellan stolparna, eller om en redan etablerat burväktare kommer hämtas in. Hur som helst måste en ny målvakt ansluta under sommaren och redan nu har två potentiella namn nämnts i form av Robin Olsen och Julian Pollersbeck. Om det blir någon av dem återstår att se.



En längre text om René Adler och hans tid i klubben publiceras inom en snar framtid.

0 KOMMENTARER 244 VISNINGAR 0 KOMMENTARER244 VISNINGAR FILIP WOLLIN

filip.wollin@svenskafans.com

På Twitter: @W0llin

2017-05-22 11:33:34 filip.wollin@svenskafans.comPå Twitter: @W0llin2017-05-22 11:33:34

ANNONS:

Fler artiklar om Hamburger SV

Hamburger SV

2017-05-22 11:33:34

Hamburger SV

2017-05-22 09:00:00

Hamburger SV

2017-05-20 21:00:00

Hamburger SV

2017-05-19 15:00:00

Hamburger SV

2017-05-19 14:45:00

Hamburger SV

2017-05-14 23:09:12

Hamburger SV

2017-05-13 08:00:00

Hamburger SV

2017-05-08 13:00:00

Hamburger SV

2017-05-06 14:12:49

Hamburger SV

2017-04-30 08:00:00

ANNONS:

De senaste fem säsongerna har René Adler varit förstemålvakt i Hamburger SV. Nu står det klart att 32-åringen lämnar föreningen då hans utgående kontrakt inte kommer förlängas.Glädjen visste inga gränser inne på Volksparkstadion efter att slutsignalen mot VfL Wolfsburg ljudit. Men vad är det egentligen vi har att fira?Inför matchen mot Wolfsburg hade Hamburger Abendblatts specielle kultsupporter Hjälm-Peter siat om sista omgången: “De andra borde ha lärt sig vid det här laget, HSV ramlar aldrig ner.” Han tippade 2-0 till hemmalaget och fick nästan rätt.Nabil Bahoui ger exklusivt för SvenskaFans.com sin syn på den dystra tillvaron i Hamburg och delar med sig av sina tankar gällande framtiden.Avgörandets tid är nu kommen för Hamburger SV, som i sista omgången ställs mot VfL Wolfsburg i en match som fastställer vem som säkrar kontraktet och vem som tvingas försöka kvala sig kvar i Bundesliga.På övertid klev Pierre-Michel Lasogga fram och blev oväntat hjälte när han fixade en poäng borta mot Schalke 04. Resultatet innebär att kommande match mot VfL Wolfsburg blir helt avgörande huruvida det blir nedflyttningskval eller inte.Kval eller direktnedflyttning hotar. HSV ska försöka sno med sig tre poäng och ett bättre utgångsläge inför den avgörande sista omgången. Gisdol tror på en annan matchbild än den mot Mainz.Streckmatchen slutade mållöst. Det var inget fotbollsgodis som publiken bjöds på, men laget visade kämparanda och det var en uppryckning jämfört med plattmatchen senast.Situationen blir dystrare och dystrare i Hamburger SV, som återigen ställs mot en direkt bottenkonkurrent när Mainz 05 kommer till Volksparkstadion för att göra upp om tre extremt viktiga poäng.Trots två raka förluster har HSV fortfarande chans att klättra uppåt. Näst på tur väntar en möjlig trepoängare i Augsburg som skulle kunna innebära att nordtyskarna klättrar två placeringar i den täta bottenstriden. Vid förlust övertar man motståndarlagets kvalplats. Från direkt nedflyttningsplats närmar sig både Darmstadt och Ingolstadt som i desperationen börjat ta poäng.