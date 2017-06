Aaron Hunt och Lewis Holtby är båda till salu den här sommaren.

Upprensning i truppen att vänta

Lönekostnaderna ska skäras ner samtidigt som underpresterande spelare en gång för alla ska lotsas bort. Det ser ut att bli ännu en händelserik sommar i Hamburg.

Under gårdagen rapporterade tyska media att stora planer är på gång att sättas i verk i HSV. Efter ännu en misslyckad säsong har storinvesteraren Klaus-Michael Kühne ställt ett ultimatum till klubbledningen om han ska fortsätta hjälpa till ekonomiskt – alla underpresterande spelare måste bort.



En lista har tagits fram på vilka spelare som ska behållas samt vilka som är till salu. I dagsläget består truppen av 30 spelare, varav det redan nu står klart att sex av dem kommer lämna när kontrakten löper ut vid månadsskiftet. Av de resterande 24 är det tolv som klubben ämnar behålla. Resten är fria att lämna om rätt bud inkommer.



Pierre-Michel Lasogga, Lewis Holtby, Aaron Hunt och Albin Ekdal är några av de spelare som enligt uppgifter toppar lönelistan, och är alla till försäljning. Även Brasilien-duon, bestående av förra sommarens OS-guldmedaljörer Douglas Santos och Walace, är inte längre önskvärda trots att de enbart tillhört klubben i ett år respektive sex månader.



Först när löneutgifterna minskat från dagens 56 miljoner euro till 48 miljoner euro samtidigt som några av ovannämnda spelare lämnat kommer Kühne bistå med 20 miljoner euro ämnade för spelarköp.



Som vanligt är reaktionerna blandade hos klubbens anhängare. En del anser att det är fullt berättigat att Kühne styr över det mesta som sker då det är hans pengar det handlar om, medan andra tycker det är fel att en klubb av HSV:s dignitet måste förlita sig till en investerare för att överhuvudtaget kunna fortsätta överleva.



Just nu ser det ut att bli några händelserika månader framöver, där spelartruppen alltså återigen ska genomgå en helrenovering för att sedan kliva in i den nya säsongen med förhoppningar om att utföra stordåd. Det har som bekant inte fallit ut särskilt väl förut, och frågan är om det kommer bli en annorlunda upplösning den här gången.



Listan på spelare som är till salu:

Andreas Hirzel – målvakt

Douglas Santos – försvarare

Dennis Diekmeier – försvarare

Frank Ronstadt – försvarare

Walace ­– mittfältare

Dren Feka – mittfältare

Albin Ekdal – mittfältare

Lewis Holtby – mittfältare

Aaron Hunt – mittfältare

Nabil Bahoui – mittfältare

Michael Gregoritsch – mittfältare

Pierre-Michel Lasogga – anfallare

0 KOMMENTARER 422 VISNINGAR 0 KOMMENTARER422 VISNINGAR FILIP WOLLIN

filip.wollin@svenskafans.com

På Twitter: @W0llin

2017-06-11 13:00:00 filip.wollin@svenskafans.comPå Twitter: @W0llin2017-06-11 13:00:00

