Ron-Robert Zieler – ett namn för HSV?

Vem vaktar målet nästa säsong?

Till nästa säsong det kan mycket väl ske ett tronskifte på målvaktsposten i HSV då René Adlers kontrakt löper ut. Men vem ska egentligen efterträda honom?

Fem matcher återstår av säsongen, och frågan är hur många till det kommer bli för René Adler – som för tillfället går skadad med ett knäckt revben. Vill det sig illa kommer han inte till spel något mer under våren, vilket mycket väl kan innebära att han redan nu gjort sitt sista framträdande i Bundesliga för Hamburger SV. 32-åringens kontrakt löper nämligen ut till sommaren och i nuläget är det högst oklart om det kommer att förlängas.



Inför den nuvarande säsongen hämtades Christian Mathenia in från succénykomlingen Darmstadt 98, för att fylla luckan Jaroslav Drobny lämnat efter sig då tjecken fick klart för sig att han inte längre var önskvärd i klubben. Sammanlagt tio matcher har det blivit så här långt för Mathenia, som hållit nollan i två av dem samt släppt in totalt 15 bollar bakom sig. Ett helt okej facit för en andremålvakt.



Frågan alla i Hamburg nu ställer sig är vem som kommer vakta målet till den kommande säsongen. Ännu vet ingen vilken division HSV kommer tillhöra framöver, men utgår vi från att man lyckas fixa kontraktet är alternativen just nu få.



Givetvis hoppas Mathenia få ta över tröja nummer ett, men allting talar för att en likvärdig ersättare kommer plockas in om Adler lämnar. Redan nu har ett några namn varit på tapeten, däribland Ron-Robert Zieler och Alexander Schwolow. Även Kaiserslauterns unge förmåga Julian Pollersbeck har nämnts som ett tänkbart alternativ.



Vetskapen att Mathenia finns att tillgå är betryggande, men bakom honom är det oroande svag konkurrens då varken Andreas Hirzel eller Tom Mickel är ämnade för spel i Bundesliga. Ett nytt ansikte in är därmed ett måste, och gärna ett kompetent sådant.



Ron-Robert Zieler var länge en del av det tyska landslaget, men har tappat sin plats sedan han förra sommaren lämnade degraderade Hannover 96 för spel hos Leicester City. Speltiden har dock varit skral och 28-åringen uppges kunna tänka sig en flytt hem till Tyskland redan efter ett år då han vill få kontinuerligt med speltid. I Hamburg hade han med största sannolikhet blivit förstavalet, även om Mathenia får anses vara en eggande utmanare.



Varken Alexander Schwolow eller Julian Pollersbeck känns som realistiska värvningar, utan i dagsläget är Zieler det hetaste alternativet. Förmodligen kommer fler namn ansluta till listan på tänkbara ersättare till Adler innan någonting står klart, men som det ser ut just nu är det antingen en förlängning med Adler eller en värvning av Zieler som ligger bäst till. Vi får därmed fortsätta grubbla på frågan om vem det blir som vaktar målet nästa säsong.

