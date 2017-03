Bayer Leverkusen och Roger Schmidt går skilda vägar

Idag blev det alltså officiellt att Bayer Leverkusen har brutit kontraktet med Roger Schmidt, detta efter en resultatmässigt mindre godkänd säsong.





Sportchefen Rudi Völler tyckte också att det var jobbigt att säga hejdå till Roger. ”Jag tycker att Roger är en väldigt bra tränare och jag har alltid gett han mitt fulla stöd. Men vi måste agera nu om vi inte ska tappa greppet med våra målsättningar.” sade Völler. ”Nu handlar allt om att hitta en nystart och kontinuitet i vårt spel. Vårt lag har bra kvalitet men tyvärr har vi sett det alldeles för lite av det denna säsong. Efter Schmidts avsked är det nu upp till laget att visa att vi fortfarande har kvar den där kvaliteten.” fortsätter sportchefen.



Diplomatiska och bra kommentarer från ledningen och jag står helt och hållet bakom detta beslut. Innan säsongen började var jag så extremt positiv och trodde väldigt mycket på att den här säsongen kunde bli någonting speciellt. Men som så många säsonger tidigare märkte man ganska kort inpå att det skulle vara alldeles för tufft för Werkself att hänga med i den absoluta toppen. Och det är just det som gör en så frustrerad, när man vet att potentialen finns där men det går helt enkelt inte vägen. När det går dåligt det också varit väldigt ofta svårt att peka på vad det är exakt som går snett. Eller jo, det är väl nog ändå försvaret. Men VARFÖR går det så dåligt i försvarsspelet? Där är det ju väldigt svårt att få fram anledningen. Är det spelarna sinsemellan som bara inte klaffar? Eller är det den taktiska biten som helt enkelt är för dåligt utformad? Det är frågor som jag har ställt i princip efter varje match denna säsong. En sak som är säker är dock att det lag som den här klubben besitter ska vara mycket bättre än en 10:e plats i



För mig började den ordentliga tveksamheten kring Schmidt komma efter senaste Champions League-mötet mot Atletico Madrid där försvarsspelet var stundtals ett rent haveri. Sedan blev ju förlusten hemma mot Mainz och inte tala om det senaste haveriet borta mot



Auf Wiedersehen!



Källa: bayer04.de ”Med tanke på den nuvarande situationen vi har resultatmässigt så har vi kommit fram till denna smärtsamma men dock oundvikliga beslut.” menar klubbens VD Michael Schade. ”Det var väldigt svårt för mig att ta detta beslut eftersom vi har så mycket att tacka Roger för. Under sin tid i klubben har vi kvalificerat oss för Champions League -gruppspel tre gånger. Han har också på ett exemplariskt sätt följt vår filosofi i att få fram unga spelare till landslagsnivå och därmed säkrat klubbens framtida utveckling.”Sportchefen Rudi Völler tyckte också att det var jobbigt att säga hejdå till Roger. ”Jag tycker att Roger är en väldigt bra tränare och jag har alltid gett han mitt fulla stöd. Men vi måste agera nu om vi inte ska tappa greppet med våra målsättningar.” sade Völler. ”Nu handlar allt om att hitta en nystart och kontinuitet i vårt spel. Vårt lag har bra kvalitet men tyvärr har vi sett det alldeles för lite av det denna säsong. Efter Schmidts avsked är det nu upp till laget att visa att vi fortfarande har kvar den där kvaliteten.” fortsätter sportchefen.Diplomatiska och bra kommentarer från ledningen och jag står helt och hållet bakom detta beslut. Innan säsongen började var jag så extremt positiv och trodde väldigt mycket på att den här säsongen kunde bli någonting speciellt. Men som så många säsonger tidigare märkte man ganska kort inpå att det skulle vara alldeles för tufft för Werkself att hänga med i den absoluta toppen. Och det är just det som gör en så frustrerad, när man vet att potentialen finns där men det går helt enkelt inte vägen. När det går dåligt det också varit väldigt ofta svårt att peka på vad det är exakt som går snett. Eller jo, det är väl nog ändå försvaret. Men VARFÖR går det så dåligt i försvarsspelet? Där är det ju väldigt svårt att få fram anledningen. Är det spelarna sinsemellan som bara inte klaffar? Eller är det den taktiska biten som helt enkelt är för dåligt utformad? Det är frågor som jag har ställt i princip efter varje match denna säsong. En sak som är säker är dock att det lag som den här klubben besitter ska vara mycket bättre än en 10:e plats i Bundesliga , så enkelt är det bara.För mig började den ordentliga tveksamheten kring Schmidt komma efter senaste Champions League-mötet mot Atletico Madrid där försvarsspelet var stundtals ett rent haveri. Sedan blev ju förlusten hemma mot Mainz och inte tala om det senaste haveriet borta mot Dortmund som blev den utgångna och sura grädden på detta pulvermos till säsong. Det som sedan fick bägaren att verkligen rinna över var ju dock att Schmidt tyckte att 6-2 förlusten mot Dortmund var ”ett steg i rätt riktning”. Att en tränare inte kan erkänna att det var en dålig utförd match när man förlorar med 6-2 är fullkomligt oacceptabelt och därför var det enkelt dags för Roger att lämna. Jag har dock trots allt mycket att tacka dig för, Roger. Och jag är hemskt ledsen att det behövde bli såhär men som sagt så var det helt enkelt dags för dig att lämna skutan.Källa: bayer04.de

0 KOMMENTARER 166 VISNINGAR 0 KOMMENTARER166 VISNINGAR ERIK BOLLDÉN

bollden_97@hotmail.com

På Twitter: @Bollden_97

2017-03-05 21:22:09

ANNONS:

Fler artiklar om Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen

2017-03-05 21:22:09

Bayer Leverkusen

2017-02-21 23:07:03

Bayer Leverkusen

2017-02-21 13:15:00

Bayer Leverkusen

2017-02-03 13:32:33

Bayer Leverkusen

2016-09-02 15:47:55

Bayer Leverkusen

2016-06-09 15:21:38

Bayer Leverkusen

2016-06-08 16:17:37

Bayer Leverkusen

2016-05-20 10:55:00

Bayer Leverkusen

2016-04-19 12:24:00

Bayer Leverkusen

2016-02-19 00:12:00

ANNONS:

Idag blev det alltså officiellt att Bayer Leverkusen har brutit kontraktet med Roger Schmidt, detta efter en resultatmässigt mindre godkänd säsong.Bayer Leverkusen lyckades aldrig överrumpla Atlético Madrid i den första åttondelsfinalen och har nu en svårlöst returmatch på spansk mark att vänta. Ett mirakel krävs för att tyskarna ska lyckas ta sig vidare i turneringen.Bayer Leverkusen kliver in i slutspelet av Champions League där Atlético Madrid väntar hemma på BayArena. En tuff uppgift stundar för tyskarna, som måste tro på sig själva och utnyttja sina målchanser maximalt för att det ska gå vägen.I går nåddes klubben av den otroligt märkliga och tråkiga nyheten att Hakan Calhanoglu har fått en fyra månaders-avstängning från alla tävlingsmatcher med omedelbar verkan. Beslutet har fattats av FIFA i samarbete med Idrottens Skiljedomstol och den turkiska mittfältaren får alltså inte spela alls för Leverkusen under resten av säsongen. Vad är det som ligger bakom allting?Augusti är nu över och premiäromgången likaså. Jag försökte under förra veckan gå in i säsongen utan några större förväntningar eller förhoppningar om vart i tabellen laget skulle hamna osv. Men när man ser startelvan, när man hör domaren blåsa igång den första matchen på säsongen så blir man ändå hoppfull om att denna säsong kanske kan bli något extraordinärt, ”är detta Leverkusens år?”.Under förmiddagen kom det tråkiga beskedet att den tidigare Leverkusen och Union Berlin-tränaren Sascha Lewandowski har avlidit.Bayer Leverkusen och Borussia Mönchengladbach har idag kommit överens om en övergång gällande Christoph Kramer. Den 25-årige mittfältaren har skrivit på ett kontrakt med Gladbach som sträcker sig till 5 år och övergången sker den 1 juli 2016.Till nästa säsong hoppas Bayer Leverkusen på allvar kunna utmana om ligatiteln efter att i ett tidigt skede ha gjort klart med två klassvärvningar.Supporterfavoriten Stefan Kießling har undertecknat ett nytt avtal med Bayer Leverkusen.Bayer 04 Leverkusen gästade portugisiska topplaget Sporting Lissabon under torsdag kvällen i en målsnål match. Bayer 04 var de enda lag som lyckades göra mål vilket satte dem i förarsätet inför returmatchen nästa torsdag (25/2).