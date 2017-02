Det kommer att ta lång tid innan vi får se denna man i Leverkusen-tröjan igen, tyvärr.

Fyra månaders avstängning väntar för Hakan Calhanoglu

I går nåddes klubben av den otroligt märkliga och tråkiga nyheten att Hakan Calhanoglu har fått en fyra månaders-avstängning från alla tävlingsmatcher med omedelbar verkan. Beslutet har fattats av FIFA i samarbete med Idrottens Skiljedomstol och den turkiska mittfältaren får alltså inte spela alls för Leverkusen under resten av säsongen. Vad är det som ligger bakom allting?





”Det är givetvis otroligt bittert för Hakan själv men även för oss. Vi blir ju också väldigt bestraffade även fast



Ett sinnesjukt tråkigt och jobbigt besked måste jag säga. Att det tog en sådan himla tid för detta beslut att fattas. Och jag, som nu verkligen ha börjat tagga igång ordentligt inför



Källa: bayer04.de När Calhanoglu var blott 17 år gammal och spelade för Karlsruher SC ska han under en säsong ha kommit överens med turkiska klubben Trabzonspor gällande en övergång. Dock, så visade det sig att Calhanoglu under samma veva förlängde sitt kontrakt med Karlsruher. Och detta är alltså anledningen till varför FIFA hela 6 år senare har valt att bestraffa Calhanoglu med att inte låta han spela några tävlingsmatcher alls för resten av säsongen. Calhanoglu måste dessutom själv betala 100,000 euro som kompensation direkt till Trabzonspor.”Det är givetvis otroligt bittert för Hakan själv men även för oss. Vi blir ju också väldigt bestraffade även fast Bayer Leverkusen inte hade någonting med den här händelsen att göra. Vi saknar nu en väldigt viktig spelare för resten av denna viktiga del på säsongen.” säger sportchefen Rudi Völler till Leverkusens hemsida efter att beslutet har fattats.Ett sinnesjukt tråkigt och jobbigt besked måste jag säga. Att det tog en sådan himla tid för detta beslut att fattas. Och jag, som nu verkligen ha börjat tagga igång ordentligt inför Champions League -mötena mot Atletico Madrid som ska sättas igång om bara några veckor, men laget får alltså helt enkelt klara sig utan sitt turkiska frisparksgeni för resten av säsongen.Källa: bayer04.de

1 KOMMENTARER 433 VISNINGAR 1 KOMMENTARER433 VISNINGAR ERIK BOLLDÉN

bollden_97@hotmail.com

På Twitter: @Bollden_97

2017-02-03 13:32:33

ANNONS:

Fler artiklar om Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen

2017-02-03 13:32:33

Bayer Leverkusen

2016-09-02 15:47:55

Bayer Leverkusen

2016-06-09 15:21:38

Bayer Leverkusen

2016-06-08 16:17:37

Bayer Leverkusen

2016-05-20 10:55:00

Bayer Leverkusen

2016-04-19 12:24:00

Bayer Leverkusen

2016-02-19 00:12:00

Bayer Leverkusen

2016-02-18 12:30:00

Bayer Leverkusen

2016-02-17 11:13:46

Bayer Leverkusen

2016-02-13 20:12:24

ANNONS:

I går nåddes klubben av den otroligt märkliga och tråkiga nyheten att Hakan Calhanoglu har fått en fyra månaders-avstängning från alla tävlingsmatcher med omedelbar verkan. Beslutet har fattats av FIFA i samarbete med Idrottens Skiljedomstol och den turkiska mittfältaren får alltså inte spela alls för Leverkusen under resten av säsongen. Vad är det som ligger bakom allting?Augusti är nu över och premiäromgången likaså. Jag försökte under förra veckan gå in i säsongen utan några större förväntningar eller förhoppningar om vart i tabellen laget skulle hamna osv. Men när man ser startelvan, när man hör domaren blåsa igång den första matchen på säsongen så blir man ändå hoppfull om att denna säsong kanske kan bli något extraordinärt, ”är detta Leverkusens år?”.Under förmiddagen kom det tråkiga beskedet att den tidigare Leverkusen och Union Berlin-tränaren Sascha Lewandowski har avlidit.Bayer Leverkusen och Borussia Mönchengladbach har idag kommit överens om en övergång gällande Christoph Kramer. Den 25-årige mittfältaren har skrivit på ett kontrakt med Gladbach som sträcker sig till 5 år och övergången sker den 1 juli 2016.Till nästa säsong hoppas Bayer Leverkusen på allvar kunna utmana om ligatiteln efter att i ett tidigt skede ha gjort klart med två klassvärvningar.Supporterfavoriten Stefan Kießling har undertecknat ett nytt avtal med Bayer Leverkusen.Bayer 04 Leverkusen gästade portugisiska topplaget Sporting Lissabon under torsdag kvällen i en målsnål match. Bayer 04 var de enda lag som lyckades göra mål vilket satte dem i förarsätet inför returmatchen nästa torsdag (25/2).Det är äntligen dags för Europa League att underhålla oss i tv-rutan igen. Det var några veckor sen gruppspelet avgjordes men nu är Europa League som sagt tilllbaka med dom heta sexondelsfinalerna. Bayern 04 Börjar med att resa ner till Portugals huvudstad, Lissabon, för de första mötet av två mot de Portugisiska topplaget Sporting Lissabon.Bayer 04 har kommit överens om kontraktsförlängning med anfallaren Patrik Dzalto och mittfältaren Marlon Frey.Bayer 04 Leverkusen reste tidigare under lördagen lite söder om Frankfurt för att gästa nykomlingarna SV Darmstadt 98 på deras hemmaplan Merck-Stadion am Böllenfalltor.