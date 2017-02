Bellarabi och Chicharito – två spelare som måste leverera.

Inför: Bayer Leverkusen – Atlético Madrid

Bayer Leverkusen kliver in i slutspelet av Champions League där Atlético Madrid väntar hemma på BayArena. En tuff uppgift stundar för tyskarna, som måste tro på sig själva och utnyttja sina målchanser maximalt för att det ska gå vägen.





I Bundesliga parkera ”Die Werkself” i skrivande stund på plats åtta i tabellen, med fyra poäng upp till sjätteplatsen – vilket innebär Europaspel. Det är just i mittenriket den annars vanligtvis ambitiösa föreningen hållit till då man haft otroligt svårt för att hitta formen. Ofta har man spelat väldigt jämna matcher, som antingen vunnits eller förlorats med uddamålet.



För bara ett par veckor sedan basunerade tyska media ut att styrelsen beslutat sig för att sparka tränare Roger Schmidt, och att det skulle bli officiellt efter matchen mot Eintracht Frankfurt. Den matchen gick Bayer Leverkusen segrande ur med hela 3–0 och veckan därefter slog man även Augsburg på ett övertygande vis. Schmidt sitter än så länge kvar vid sin post, men vid nya motgångar lär hans huvud rulla en gång för alla. Tålamodet är helt enkelt slut från den sportsliga ledningens håll, som bara väntar på att han ska ställa till det för sig själv.



För stunden är det dock inte ligaspelet som står i fokus i den lilla industristaden belägen i västra Tyskland. I afton är det nämligen dags för Champions League, och motståndet står Atlético Madrid för. Trots de ojämna prestationerna i ligan lyckades Bayer Leverkusen ta sig igenom gruppspelet obesegrade, även fast än att man enbart vann två av sina sex matcher. Således kvalificerade man sig för åttondelsfinal där den spanska huvudstadsklubben nu väntar.



På skadelistan finner vi mittbacken Jonathan Tah samt lagkapten Lars Bender, som båda tvingas stå över det första mötet. Även Hakan Calhanoglu är otillgänglig på grund av sin uppmärksammade avstängning under resterande del av säsongen. I övrigt är samtliga spelare disponibla och Schmidt lär ställa upp med sin starkaste möjliga startelva i hopp om att få med sig ett fint resultat inför returen om tre veckor.



Tre spelare som kommer stå i huvudfokus hos hemmalaget är Bernd Leno, Karim Bellarabi och Chicharito. Den förstnämnde väntas få en tuff dag på jobbet med många skott mot sig, och det gäller att han är på alerten när spanjorerna attackerar. I andra änden av planen är det främst Bellarabi och Chicharito som måste leverera. Duon har tillsammans gjort 17 poäng i ligan, trots att de båda dragits med skadeproblem. Med de båda friska får Bayer Leverkusen en helt ny dimension i anfallsväg och målchanser kommer att skapas – det gäller bara att de fullföljs och hamnar i nät också.



Atlético Madrid är i vanlig ordning med och slåss i toppen av La Liga. Dock har man sju poäng upp till ärkerivalen och tillika tabellettan Real Madrid. Mycket ska till för att en sista ligatitel ska firas på anrika Vincente Calderón, även om supportrarna vägrar sluta drömma. Desto mer realistiskt är att de får göra det med Champions League-pokalen istället.



Förra året tog man sig hela vägen till final mot Real Madrid och det krävdes straffsparkar för att skilja på lagen, där ”Marängerna” var snäppet vassare och kunde jubla över att vara bäst i Europa för elfte gången i historien. Bittert för Atlético givetvis, som nu ska försöka revanschera sig med Bayer Leverkusen som det första hindret på vägen mot sitt mål.



Bortsett från den spanska cupen var det över två månader sedan man senast förlorade en match. Diego Simeone har verkligen byggt ett slagkraftigt och svårstoppat lag som kan slå vilket motstånd som helst om man får det att stämma fullt ut. Bayern München fick känna av det under höstens gruppspel och det är sannerligen ingen lätt utmaning som väntar Bayer Leverkusen.



Glädjande för tyskarna är att Atlético beger sig till BayArena utan några av sina absoluta nyckelspelare, som saknas på grund av skador. Diego Godin och Juanfran är några av dem som tvingas stanna hemma samtidigt som Jan Oblak är ett osäkert kort efter en längre tids frånvaro, och just det kan bli Leverkusens stora chans. Chicharito kommer vara hårt bevakad i straffområdet, så det gäller för Julian Brandt och Bellarabi att försöka leta sig inåt i banan och själva våga gå på avslut.



Föga oväntat är det Atlético Madrid som är förhandsfavoriter och det kommer krävas otroligt mycket från samtliga spelare i hemmalaget för att man ska få med sig ett bra resultat. Hoppet är dock det sista som överger människan och efter två stärkande vinster i ligan lär självförtroendet finnas hos spelarna – som måste tro på sig själva att de kan fixa det här. I så fall kan det bli en skräll som får fotbollsvärlden att häpna.



Matchen startar klockan 20.45 och går att se på Viasat Fotboll.



Preliminära laguppställningar:



Bayer Leverkusen: Leno - Henrichs, Toprak, Dragovic, Wendell - Aranguiz, Kampl - Bellarabi, Brandt - Havertz, Chicharito



