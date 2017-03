Mållöst i Madrid – Bayer Leverkusen utslaget

Mirakelvändningen på Vincente Calderón uteblev när Bayer Leverkusen ställdes mot Atlético Madrid i returen av åttondelsfinalen. Äventyret i Champions League är därmed över på obestämd framtid.





Bayer Leverkusen begav sig till den spanska huvudstaden med en ny tränare vid rodret efter att Roger Schmidt till slut fått lämna posten. Istället är det numera Tayfun Korkut som förfogar över krislaget, som fortsätter gå tungt i Bundesliga. Sedan mötet med Atlético Madrid har man enbart tagit en poäng i ligan och det mesta tyder på att det inte kommer bli något spel alls i Europa till hösten.



Inte heller under våren kommer ”die Werkself” husera utanför Tysklands gränser. Detta då ingen hos gästerna lyckades få hål på Jan Oblak hos Atlético, som storspelade mellan stolparna. Dock hade Leverkusen av allt att döma inte kunnat göra tre mål, vilket var det som på förhand krävdes för att ett avancemang i den prestigefyllda turneringen skulle vara möjligt.



Simeone ställde upp med ett reservbetonat lag, vilket skvallrar om hur låg risken var för att man skulle misslyckas ta sig vidare. Att ingen av hans spelare hittade nätet var ingen katastrof, utan de enda som fick lida av det var de drygt 50 000 åskådarna som tagit sig till arenan för att bevittna den mållösa bataljen.



0 KOMMENTARER 171 VISNINGAR

filip.wollin@svenskafans.com

På Twitter: @W0llin

FILIP WOLLIN
filip.wollin@svenskafans.com
På Twitter: @W0llin
2017-03-15 23:13:06

