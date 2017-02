2017-02-21 20:45

Bayer Leverkusen - Atlético

2-4



Målrikt när Bayer Leverkusen föll tungt

Bayer Leverkusen lyckades aldrig överrumpla Atlético Madrid i den första åttondelsfinalen och har nu en svårlöst returmatch på spansk mark att vänta. Ett mirakel krävs för att tyskarna ska lyckas ta sig vidare i turneringen.





Roger Schmidt valde att ställa upp med en på pappret relativt stabil startelva. Det hade pratats om att 17-årige Kai Havertz skulle få chansen efter sin imponerande insats mot Augsburg under den gångna helgen, och mycket riktigt fanns mittfältarens namn med i startuppställningen. Det innebar att Kevin Volland fick inleda på bänken, som förmodligen annars hade tagit plats på topp tillsammans med Chicharito.



Gästerna kopplade omgående ett stadigt grepp om matchen och knappt en kvart hade hunnit passera innan det första målet kom. Saúl Niguez tog sig tjusigt fram längs högerkanten och dribblade sig förbi ett par försvarare innan han hur snyggt som helst skruvade in bollen bakom Bernd Leno.



Värre skulle det bli, och det inte ens tio minuter senare. Den här gången var det målmaskinen Antoine Griezmanns tur att skriva in sig i protokollet efter ett uruselt försvarsspel från Bayer Leverkusens sida. Kevin Gameiro hade stor lekstuga innan han iskallt serverade sin landsman, som dunkade in bollen bakom en chanslös Leno.



Resultatet stod sig halvleken ut och det såg nattsvart ut inför den andra och tillika helt avgörande. Schmidt valde att inte göra några byten, utan lät samma spelare kliva ut efter vilan i hopp om att kunna få till en reducering.



Tre minuter hann gå, sedan hade Karim Bellarabi ordnat det där psykologiskt viktiga målet och plötsligt hade matchen fått liv igen. Leverkusen höjde sig och vågade mer, men istället för en kvittering orsakade Aleksandar Dragovic en straffspark efter att ha hållit fast Gameiro. På reprisbilderna syntes det dock klart och tydligt att det egentligen borde ha varit frispark då förseelsen skedde utanför straffområdet, men det struntade Gameiro i som själv tog hand om straffen på bästa tänkbara vis.



Än var dock inte matchen över, utan hemmalaget skulle reducera ytterligare en gång då Stefan Savic knäade bollen i eget mål efter ett inlägg av Julian Brandt. Ett mål till och det skulle vara utjämnat, vilket vore ett lovande resultat inför returmötet. Inhoppande Fernando Torres ville dock annorlunda och avgjorde matchen med ett fåtal minuter kvar att spela då han nickade in segermålet. Ridå för Bayer Leverkusen, som kämpade tappert för att få ett oavgjort resultat med sig.



Bayer Leverkusen-Atlético Bernd Leno

Benjamin Henrichs

Aleksandar Dragovic

Omer Toprak

Wendell

Charles Aranguiz

Kevin Kampl

Karim Bellarabi

Kai Havertz

Julian Brandt

Chicharito



Avbytare

Leon Bailey

Julian Baumgartlinger

Tin Jedvaj

Admir Mehmedi

Ramazan Ozcan

Joel Pohjanpalo

Kevin Volland

Moya

Sime Vrsaljko

Stefan Savic

Jose Gimenez

Filipe Luis

Koke

Gabi

Saul Niguez

Yannick Carrasco

Antoine Griezmann

Kevin Gameiro



Avbytare

Angel Correa

Nico Gaitan

Caio Henrique

Lucas Hernandez

Jan Oblak

Thomas

Fernando Torres



