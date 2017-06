Mainz har sålt Cordoba! Flera spelare på väg in.

Det händer redan väldigt mycket i Mainz. Vilket är bra, då vi kan få truppen spikad i ett tidigt skede. Att Köln betalar en rekordsumma för Cordoba är inte heller dåligt.





Ersättaren tas från Osasuna Kenan Kodra som kommer för 3 miljoner precis som Cordoba tidigare från



Alexandro Maxim är klar från



Viktor Fischer 23 årig dansk från Middlesbrough ska försöka ta platsen till vänster offensivt. En spännande värvning som nog har kostat en del, jag har inte sett några siffror där än. Lägg då till att Rene Adler skrivit på som free agent, så förstår ni att det gått snabbt i värvningarna i år. Det passar bra då träningen börjar imorgon och vår nye tränare sandro Schwarz ska få forma sitt lag från början.



Två spelare har förlängt de senaste dagarna Danny Latza och Alexander Hack. Det blir spännade att se om vi säljer några spelare nu, Peter Lössl är på väg bort. Hur det blir med Jairo är frågan, förra säsongen var ett bakslag och med många nya offensiva krafter blir det tufft att återta start platsen.



Start Elva i nuläget.



Adler

Donati-Bell-Hack-Brosinski (Balogun)

Gbamin-Latza (Frey)

Öztunali-Maxim-de Blasis (Fischer, Quaison)

Muto (Kodra) Köln har sålt sin Modeste till Kina och har massor av slantar, Mainz spelade lite ointresserade till att börja men rekordsumman 15 miljoner euro gick inte att nobba. Det är "by far" den högsta summan Mainz dragit in på en spelarförsäljning mer än vad man fick för Malli i julas. Cordoba hade dock ett långt kontrakt med Mainz så det var tvunget att betala. Det är mycket pengar och även om Cordoba är en pålitlig målskytt så är det en bra affär.Ersättaren tas från Osasuna Kenan Kodra som kommer för 3 miljoner precis som Cordoba tidigare från La Liga . Tydligen därifrån tyska mittenlag börjar ta sina spelare och det är nog inte helt fel, mål kan dom ju göra i Spanien (också).Alexandro Maxim är klar från Stuttgart även han för 3 miljoner euro. Rumänsk landslagsman som förhoppningsvis ska ersätta Yunus Malli . Vi hade vissa problem på den positionen under hösten.Viktor Fischer 23 årig dansk från Middlesbrough ska försöka ta platsen till vänster offensivt. En spännande värvning som nog har kostat en del, jag har inte sett några siffror där än. Lägg då till att Rene Adler skrivit på som free agent, så förstår ni att det gått snabbt i värvningarna i år. Det passar bra då träningen börjar imorgon och vår nye tränare sandro Schwarz ska få forma sitt lag från början.Två spelare har förlängt de senaste dagarna Danny Latza och Alexander Hack. Det blir spännade att se om vi säljer några spelare nu, Peter Lössl är på väg bort. Hur det blir med Jairo är frågan, förra säsongen var ett bakslag och med många nya offensiva krafter blir det tufft att återta start platsen.Start Elva i nuläget.AdlerDonati-Bell-Hack-Brosinski (Balogun)Gbamin-Latza (Frey)Öztunali-Maxim-de Blasis (Fischer, Quaison)Muto (Kodra)

0 KOMMENTARER 152 VISNINGAR 0 KOMMENTARER152 VISNINGAR BENGT KLEIJN

2017-06-29 16:05:46

ANNONS:

Fler artiklar om Mainz 05

Mainz 05

2017-06-29 16:05:46

Mainz 05

2017-03-03 13:12:11

Mainz 05

2017-02-07 08:36:32

Mainz 05

2017-01-30 15:36:49

Mainz 05

2017-01-23 15:55:51

Mainz 05

2017-01-06 07:54:54

Mainz 05

2016-09-15 08:52:11

Mainz 05

2016-08-24 11:04:00

Mainz 05

2016-06-20 22:38:58

Mainz 05

2016-06-16 13:01:51

ANNONS:

Det händer redan väldigt mycket i Mainz. Vilket är bra, då vi kan få truppen spikad i ett tidigt skede. Att Köln betalar en rekordsumma för Cordoba är inte heller dåligt.Det står helt klart efter förra helgens 2-0 Viktoria mot Leverkusen på bortaplan att det inte är enkelt att ta sig in i Mainz startelva som nyförvärv. Robin Quaison fick spela de sista 15 minuterna av matchen och Bojan Krkic fick ingen speltid.Dortmundsupportrar misshandlar urskillningslöst vuxna och barn från de östra delarna av Tyskland. Deras brott att de håller på laget från sin stad. Det är fan inte klokt.Svenske Robin Quaison ska just nu vara på väg till Mainz för en medicinsk kontroll. Detta bara någon dag efter att klubben lånat in Bojan Krkic från Stoke.Det var match igår på Opel Arena en måttligt bra 0-0 drabbning mellan Mainz och Köln. Men det var också den första matchen 2017 och en match utan Yunus Malli.Lite som en bomb kom det igår. Yunus Malli till Wolfsburg för 12,5 miljoner euro.Efter raset mot Hoffenheim i söndags får laget en chans till snabb revansch ikväll hemma mot det klassiska franska laget. I söndags hade Mainz 4-1 i halvtid men efter en onödigt tagen utvisning av franske backen Bussman vek hemmalaget ner sig och matchen slutade 4-4.Med blott dagar till seriestart är det hög tid att se lite närmare på hur årets lag och förutsättningar ser ut för Mainz. Att fjolårets fantastiska femteplacering ska kunna upprepas är nog inte troligt.Opel Arena är namnet på Mainz hemma arena från nu.Den danske landslagsmannen Jonas Lössl blir målvakten som ersätta Loris Karius. Lössl kommer från Guingamp i den franska ligan.