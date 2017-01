Malli lämnar Mainz

Lite som en bomb kom det igår. Yunus Malli till Wolfsburg för 12,5 miljoner euro.

Det har talats om försäljning eller förlängning de senaste dagarna. Mallis representanter har haft ett bättre kontrakt som utgångspunkt. Wolfsburg satt med pengar efter försäljningen av Draxler till PSG. Yunus Malli är ny rekordförsäljning för Mainz, något mer än vad man fick för Johannes Geis häromåret.Malli har varit given som offensiv central mittfältare i flera säsonger. Någon naturlig ersättare finns inte i Mainz idag. Vi får räkna med ett köp närmaste veckan? En annan spelare Christian Clemens offensiv höger mittfältare är såld till Köln. Clemens har under säsongen tappat sin startplats och Jairo är nog att räkna som nummer ett just nu på den positionen.