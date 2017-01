Quaison på väg till Mainz

Svenske Robin Quaison ska just nu vara på väg till Mainz för en medicinsk kontroll. Detta bara någon dag efter att klubben lånat in Bojan Krkic från Stoke.

Det är pengarna från försäljningen av Yunus Malli som nu lite försiktigt börjar spenderas och det är från svensk synvinkel rätt intressanta nyheter. Att Mainz lyckas låna in en spelare som Krkic är givetvis ganska stort. Även om Bojan Krkic behöver speltid är det kanske inte den allra mest logiska lösningen att han hamnar i Bundesliga och i Mainz.Hur ska dessa nyförvärv ses i kontexten Mainz nuvarande trupp?Igår spelade Mainz mot Dortmund . Det blev till slut 1-1 efter en tillställning där vi spelade rätt bra men Dortmund var det något vassare laget. Framförallt Gbamin bjöd på flera dåliga beslut i början av matchen vilket också resulterade i Dortmunds tidiga mål.Med anfallaren Cordoba avstängd spelade Muto på topp och på det offensiva mittfältet spelade Öztunali, Fabian Frei och Jairo. Frei är inte en nummer 10 utan mer en defensiv mittfältare med offensiva uppgifter. Muto gjorde ett mål som troligen felaktigt dömdes för offside men japanen är inte uppe i den form han var före sin skada. Jag tror att Krkic kommer att få alternera mellan att spela längst fram och att vara på det offensiva mittfältets centralposition beroende på vem han spelar tillsammans med. Cordoba spelar längst fram medan Muto med fördel kan spelas tillbakadragen.Vart kommer då Robin Quaison in? Mitt tips är att han inte kommer att starta speciellt många matcher men troligen skickar han ner den lovande Seydel till U23 laget. Quasion är troligen tänkt att vara färdig till nästa säsong för en startplats och därför passar lånet av Krkic Mainz väldigt bra.Nu hoppas vi att undersökningen går bra och att vi får en svensk till i Bundesliga! Det är många som ramlar in nu.