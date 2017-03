Tufft för Quaison att ta sig in i laget!

Det står helt klart efter förra helgens 2-0 Viktoria mot Leverkusen på bortaplan att det inte är enkelt att ta sig in i Mainz startelva som nyförvärv. Robin Quaison fick spela de sista 15 minuterna av matchen och Bojan Krkic fick ingen speltid.

Det tog elva minuter för Mainz att avgöra den förra helgens match. Stefan Bell nickar in en hörna efter tre minuter och i den elfte minuten slår Öztunali en lurig frispark som ingen av de offensiva spelarna rör utan bollen kan retligt enkelt gå i mål bakom en lurad Berndt Leno.Leverkusen har som många andra tyska lag inget försvarsspel alls. Anfall är bästa försvar är gängse slogan och det passade Mainz bra i denna match. Man utnyttjade enkelt hemmalagets blottor.Leverkusen försöker med bra kreativt spel under resten av den första halvleken. Bästa chansen har hemmalaget via Tin Jedvaj som med ett lurigt skott tvingar Lössl till en parad, returen skickar mittbacken Silva i Mainz skickligt bort. I halvlek nr2 är spelet desto sämre och Mainz behöver bara bevaka sin ledning.Jonas Lössl i mål är som oftast pålitlig och säker. I backlinjen spelar förutom giva Donati och Bell även Silva och Bussman. jag har varit kritisk till Silva som inte är någon duktig bollvinnare men i denna match tog han ett kliv framåt och spelade ofta riktigt elegant försvarsspel. Även Bussman var till sin fördel och gjorde många offensiva framstötar på sin vänsterkant. Danny Latza är för tillfället given på det defensiva mittfältet och fick spela tillsammans med Fabian Frei som förpassade Gbamin till bänken.Offensivt startade Mainz med yttrarna De Blasis och Öztunali samt centralt med Muto och Cordoba. Både Cordoba och Öztunali var mycket bra och lär få fortsätta. Jairo Sampeiro är inte upp i förra årets form och fick bara några minuters speltid. Jairo och De Blasis slåss om den vänstra ytter positionen. Bojan Krkic var bra mot Augsburg men spelar ett svårare spel än Muto, japanen och vidare en mycket hårt arbetande spelare defensivt. Det lär krävas att Bojan når en högre lägsta nivå innan han blir en startspelare, lite för många felpass i inledningen av hans Mainz sejour.Av ovan förstår ni att Quaison som kämpade hårt i defensiven under sin första kvart i Mainz har långt till en startplats men nog har goda möjligheter att få fortsätta som inhoppare.På lördag väntar Wolfsburg som besökare på Opel Arena, ett rikt Auto Derby. Wolfsburg har haft en ännu knackigare säsong än Leverkusen och kommer med ny tränare till denna match. Det är också återbesök för Yunus Malli . Jag tror att det blir en svettig match, Vargarna har kvalitet och alla vill imponera inför nye tränaren Andries Jonker , kanske får vi också se Freddie Ljungberg på motståndarbänken.I Mainz är frågan om Brosinski och Gbamin kan ta sig tillbaka in i laget istället för Bussman och Frei annars tror jag på samma lag som mot Leverkusen.