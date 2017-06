Denis Zakaria är klar för Gladabch på ett kontrakt fram till 2022

Denis Zakaria klar för Mönchengladbach

Med Dahouds flytt till Dortmund har Mönchengladbach letat efter en potentiell ersättare till den unge spelfördelaren, Schweiz, landet där man tidigare fyndat blev såklart stället man först kollade på. I Young Boyes hittar man så ersättaren i en 20 årig Schweizisk landslagsman.







Efter enbart sex matcher i A-laget i Servette så köptes han upp av den större klubben Young Boys under sommaren 2015 och blev direkt en nyckelspelare för dem. Efter enbart en säsong i Young Boys var han uttagen till Schweiz landslag och kom även med i deras EM trupp till 2016, dock utan att spela en minut. Han har till dags datum gjort tre landskamper, där konkurrerar han med förre Borussia kaptenen Granit Xhaka vilket inte är den lättaste att flytta på.



Zakaria var med och spelade i det Young Boys som förra säsongen fick kvala i



Denis Zakaria hade följande att säga om flytten:

Det här känns som ett bra nästa steg i min karriär, jag känner att klubben tror starkt på mig. Jag vet att flytten upp till



Max Eberl var nöjd när han visade upp Zakaria för pressen och sa bland annat:

Det är ingen hemlighet att vi har haft bra rekryteringar från Schweiz förut och det är inte heller någon hemlighet att de är duktiga på att ge unga spelare chansen. Vi har därmed följt Denis under ganska lång tid. Han är en spelare med fantastisk potential, han är stark fysiskt kvick och robust vilket gör honom lite olik Dahoud, något som vi tror kommer göra laget gott, vi behöver bli mer robusta på mittfältet.



Zakaria har kritat på ett kontrakt som sträcker sig till 2022, kostar €12 miljoner för klubben och han tar över Dahouds nummer 8.



2017-06-19

