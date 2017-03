2017-03-16 21:05

Mönchengladbach - Schalke 04



Får vi se nytt firande från Lars Stindl och hans kamrater under kvällens möte med Schalke?

Inför Europa League: Mönchengladbach-Schalke 04

Ikväll skall det avgöras för Schalke och Mönchengladbach om vilket av lagen som fortsätter sin resa i Europa Leagues slutspel, Gladbach kan anses ha en liten fördel tack vare sitt bortamål i föregående möte samt att man nu spelar på Borussia Park.



2017-03-16

Första mötet, som spelades för en vecka sedan slutade i ett oavgjort resultat på 1-1, ett resultat som Mönchengladbach absolut kan vara nöjda med. Faktum är att Schalke och Mönchengladbach drabbar samman för tredje gången på 13 dagar ikväll, förutom Europa League så möttes lagen nyligen i ligan, en match som Mönchengladbach vann på hemmaplan med siffrorna 4-2. När lagen nu återvänder till Borussia Park gör man det till utsålda läktare, maxantalet under Europa matcher ligger på 46,283 åskadre.I helgens möte med Hamburger SV så fanns överraskande inte Lars Stindl med i laget, Dieter Hecking har nu förklarat att det handlade om en skada för Stindl och att det ännu inte är klart om han kommer delta i kvällens match. Chansen finns att han kan vara med, något som verkligen behövs för Gladbach, kapten Stindl har varit otroligt bra under Heckings tid i laget och han kan mycket väl finnas med i den trupp som Jogi Löw släpper idag. Raffael missade också helgens möte, detta på grund av influensa, enligt Hecking har han dock återhämtat si från den nu och ska kunna finnas tillgänglig för matchen. Kan man få med båda till start är det ju ett rejält lyft för ”die fohlen” som utan dessa två ser oroande tunna ut i straffområdet. Josip Drmic fick chansen från start i helgen men hade inte någon superlyckad kväll, det märks tydligt att han har sviter från en längre, sämre period som satt sig i skallen, han missar tydliga målchanser och ser ut att allmänt tycka det är jobbigt.Schalke kommer närmast ifrån en stark 3-0 seger hemma emot Augsburg, laget befinner sig för närvarande på en 11e plats, endast fyra poäng ifrån Hamburg som sitter på kvalplatsen. Detta är såklart inget annat än ett misslyckande för Gelsenkirchen laget, de har definitivt truppen för att ligga högre i tabellen men det är något som inte riktigt vill till att stämma för dem. Detsamma kan ju definitivt sägas om Mönchengladbach, det är med andra ord två klubbar som båda två har haft det tufft denna säsong. Leon Goretzka och Sead Kolsaniac har båda nämnts som potentiella avbräck till matchen men tränare Markus Weinzierl sa på presskonferens att det finns möjlighet att båda deltar i matchen, beslut kommer tas efter det sista träningspasset.Hos Schalke tycker jag framförallt att man ska titta till Österrikaren Guido Burgstaller som inlett sin karriär i Bundesliga otroligt bra. I Nürnberg var han solklar etta som forward och har gjort bra med mål under en tid nu, att han skulle etablera sig så snabbt i Schalke med de forwards som ändå finns där trodde åtminstone inte jag. På åtta ligamatcher har han stått för fyra mål och han har ytterligare två i Europa League.Dieter Hecking hade följande att säga inför matchen:”Det kommer vara två lag som kommer göra allt för att ta sig vidare, denna matchen kan vara avgörande för Schalkes möjligheter att nå Europa-spel nästa säsong och de kommer garanterat göra allt för att fixa det. Vi har hemmaplansfördel och vi vill spela därefter, vi visade i det senaste ligamötet med Schalke hemma vad vi kan åstadkomma med fansen i ryggen. Laget gör det för närvarande mycket bra, vi visste att det skulle kunna komma ett bakslag snart och att det kom emot Hamburg kanske enbart var positivt inför den här matchen”.Matchen inleds klockan 21.05, den visas dock tyvärr inte på någon svensk kanal.Ikväll skall det avgöras för Schalke och Mönchengladbach om vilket av lagen som fortsätter sin resa i Europa Leagues slutspel, Gladbach kan anses ha en liten fördel tack vare sitt bortamål i föregående möte samt att man nu spelar på Borussia Park.Seriens formstarkaste lag, Borussia Mönchengladbach reser under söndagen norrut för ett möte med Hamburger SV, ett lag som också sitter på en fin formkurva för tillfället. Kan Dieter Heckings lag segra och ta klivet upp på Europa-plats?Så var det dags igen, Champions League, Mönchengladbachs äventyr i Europa fortsätter ikväll med ett möte med den spanska giganten FC Barcelona i ett möte som också innebär ett kärt återseende.Det är dags för ”engelsk vecka” i Tyskland då det spelas veckomatcher. För Mönchengladbach väntar ett möte med RB Leipzig, nykomlingen som hittills har imponerat stort i Bundesliga.Så var det äntligen dags att få sparka igång Europas häftigaste fotbollsliga igen! För Mönchengladbachs del börjar det med en tuff match hemma på Borussia-Park emot Bayer Leverkusen som av många ses som en outsider till ligatiteln senare i vår.Borussia Mönchengladbach fullkomligen körde över Young Boys hemma på Borussia-Park när man vann med 6-1 genom dubbla hattrick av Raffael och Thorgan Hazard. Segern innebar att man tog sig in i Champions Leagues gruppspel som lottades under eftermiddagen idag.Under gårdagskvällen inleddes Play-off rundorna till Champions Leagues gruppspel, Borussia Mönchengladbach stod för en stark insats när man på bortaplan slog Schweiziska Young Boys med 3-1.Idag genomfördes lottningen för Champions Leagues kommande kvalrundor. Gladbach som slutade på fjärdeplats förra säsongen skulle därför få se vilket motstånd man nu får möta i sista omgången, en seger innebär Champions League spel även kommande säsong.Borussia Mönchengladbach är väl inte direkt det laget som brukar strö pengar omkring sig när det handlar om spelarköp, denna sommar är dock annorlunda då man redan är uppe i omkring €30 miljoner. Nu verkar det som att de dessutom kommer slå sitt nuvarande transferrekord för andra gången denna sommar!Det är inte bara spelare som skall värvas under sommaren utan det gäller även att se över situationerna för spelarna som redan finns i klubben och idag kom ett viktigt besked från klubben. Lagets forwardsstjärna Raffael har förlängt sitt kontrakt med klubben!