2017-03-12 17:30

Hamburger SV - Mönchengladbach



Lars Stindl befinner sig, precis som Mönchengladbach i superform, får vi se nya mål emot HSV?

Inför: Hamburger SV-Mönchengladbach

Seriens formstarkaste lag, Borussia Mönchengladbach reser under söndagen norrut för ett möte med Hamburger SV, ett lag som också sitter på en fin formkurva för tillfället. Kan Dieter Heckings lag segra och ta klivet upp på Europa-plats?







Christoph Kramer var avstängd under veckan och han kommer säkerligen återvända till startelvan. På skadelistan finns annars



Hamburg då, ja dom har fått upp ångan rejält i bottenstriden. De befinner sig för tillfället på kvalplatsen men Gisdols mannar har på de senaste fem matcherna plockat 10 poäng, särskilt starka är man hemma på Volksparkstadion där man är obesegrade i sina senaste sex matcher. Senaste matchen var en stark vinst emot



Matchen startar 17.30 och visas på Eurosport 2 Det är enbart 11 dagar sedan lagen senast möttes, då Mönchengladbach och Hamburger SV möttes i den Tyska Cupen, även då på Volksparkstadion i Hamburg, det mötet slutade med seger för ”Die Fohlen” med 2-1 efter mål av Raffael och stekhete Lars Stindl. Tittar man dock på ligaspelet så är det fördel Hamburg de senaste åren, faktum är att Mönchengladbach inte har vunnit emot Hamburg på de fyra senaste mötena i ligan. Gladbach spelade i veckan Europa League då man fick med sig ett 1-1 resultat från Schalke medans Hamburg har varit spellediga under veckan, något som Dietar Hecking måste ta hänsyn till, faktum är att Gladbach har spelat tio tävlingsmatcher på de senaste fem veckorna.Christoph Kramer var avstängd under veckan och han kommer säkerligen återvända till startelvan. På skadelistan finns annars Andreas Christensen som har problem med en rygg, Thorgan Hazard som har en benskada och förmodligen inte är spelklar till detta möte. Ögonen bör man hålla på lagkaptenen Lars Stindl som under Heckings vingar fått ett rejält lyft, Stindl står just nu på 14 mål och 8 assist på 34 spelade tävlingsmatcher denna säsong, det känns som att den gode Stindl bör ha goda chanser till en plats hos Jogi Löw i nästa trupp.Hamburg då, ja dom har fått upp ångan rejält i bottenstriden. De befinner sig för tillfället på kvalplatsen men Gisdols mannar har på de senaste fem matcherna plockat 10 poäng, särskilt starka är man hemma på Volksparkstadion där man är obesegrade i sina senaste sex matcher. Senaste matchen var en stark vinst emot Hertha Berlin där Albin Ekdal stod för målet. Mergim Mavraj var en spelare som plockades in för att stärka defensiven hos HSV, något han gjorde bra men Mavraj är nu skadad och missar detta möte, Nicolai Müller som varit i riktigt gott slag denna säsong är även han ett frågetecken. Senaste rapporten vittnade om 50.000 sålda biljetter och Mönchengladbach kommer ha stöd av ca. 5000 medresande supportrar.Matchen startar 17.30 och visas på Eurosport 2

2017-03-12 13:25:32

