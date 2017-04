Inget FC Bayern, Max Eberl förlänger med Gladbach!

Det har ryktats intensivt om FC Bayern för sportchef Max Eberl men nu kan vi äntligen pusta ut och lägga ryktena åt sidan. Eberl skrev i förra veckan på en förlängning hos ”Die Fohlen” som binder honom för de kommande fem åren.



Borussia Mönchengladbach har under de senaste åren vuxit rejält, laget har gått från att vara ett bottenlag som slåss om överlevnad till att istället bli ett lag som slåss om Champions League spel. Personen som fått mest cred för den resa som gjorts är sportchef Max Eberl, fullt förtjänt också, vilket fått giganten FC Bayern att visa intresse för 43 åringen. I veckan presenterades dock att Eberl nu kommer stanna åtminstone till 2022 och därmed förlänger sin tid i klubben, till dags datum har han varit i Borussia i 18 år. När klubben under gårdagen presenterade siffrorna för år 2016 på Borussia Park i ett event fick också Eberl en stående ovation av de medlemmar som befann sig på plats, de fick dessutom höra att klubben ånyo slog vinstrekord. 26 miljoner Euro efter skatt, det är vad Mönchengladbach gjorde i vinst, stor del i detta är försäljningen av Granit Xhaka till Arsenal i sommar. En i raden av bra värvningar som Eberl ligger bakom.Efter att ha värvats som spelare 1999 från Greuter Fürth började Eberl under slutet av karriären att jobba på den administrativa sidan i klubben och under 2005 tog han över som ungdomskoordinator i klubben. Den rollen hade han fram till 2008 då han tog över som director of football innan han sommaren 2010 fick sin nuvarande roll, sportchef i klubben. Varpå man också gjort flertalet bra spelaraffärer och även spelat två gånger i Champions League.Max Eberl hade följande att säga om kontraktet.”Det har varit många spekulationer om mig de senaste månaderna och under hela tiden har jag varit öppen emot klubben. Borussia Mönchengladbach är min klubb! Jag jobbar med ett fantastiskt lag, med huvudtränare Dieter Hecking och huvudscout Stefan Korell och jag ser verkligen fram emot vad vi har framför oss”.President Ralf Königs var full av lycka när avtalet presenterades.”Detta är ett strategiskt viktigt steg för oss. Vi har haft väldigt bra utveckling de senaste åren och där är Max starkt bidragande, vi tror också att vi har mer att ge framöver och där är Max otroligt viktig för oss”.