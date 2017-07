Matthias Ginter är klar för Mönchengladbach! Han blir dessutom klubbens dyraste rekrytering någonsin.

Matthias Ginter klar för Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach kunde under gårdagen presentera tyske landslagsspelaren Matthias Ginter som ny spelare inför kommande säsong. VM vinnaren har skrivit på ett långt kontrakt med Gladbach och blir dessutom klubbens dyraste värvning.







Ginter själv berättade att han väljer Gladbach med hjärtat, han tänker mycket på kommande världsmästerskap och ville gå till en klubb där han visste att han skulle få speltid, förbundskapten Jogi Löw ska också ha föreslagit att han skulle gå till Mönchengladbach. Han ska ha pratat mycket med Lars Stindl, Marc-Andre ter Stegen och Amin Younes under Confederations Cup om just Gladbach vilka alla ska ha pushat honom att välja just ”Die Fohlen”.



Ginter beskriver att det som framförallt lockat med Mönchengladbach är klubbens sätt att arbeta med unga spelare, att man har en otroligt lovande trupp samt att han ville spela för hemmasupportrarna på BORUSSIA-PARK, arenan med en stämning som han beskriver som sensationell.



Härnäst väntar lite välförtjänt vila för Ginter som haft en lång säsong innan han återvänder till klubben för att börja förberedelserna inför säsongen som han hoppas ska leda till att klubben åter tar sig ut i Europa. Precis hemkommen från Confederations cup där han segrade med Tyskland blev Mattias Ginter snabbt klar för Borussia Mönchengladbach, en värvning som seglar upp som klubbens dyraste värvning då han värvas för €17 miljoner. 23 åringen hämtas in från Dortmund och det sägs att Mönchengladbach har slagit bland annat Tottenham i kampen om signaturen.Max Eberl var såklart väldigt nöjd när han under tisdagen presenterade Mattias Ginter, en man som han jagat tidigare också, Mönchengladbach förlorade kampen om Ginters signatur till Dortmund när denne lämnade Freiburg för tre år sedan. Eberl hade följande att säga om värvningen.”Vi har lyckats knyta upp en toppspelare och en spelare som vi har jagat under många år. Matthias har vunnit både VM och Confederations cup, han har spelat i Champions League och gjorde ifjol 42 matcher för Borussia Dortmund. Han kommer vara en nyckelspelare för oss och kommer vara väldigt nyttig för våra unga spelare.Dieter Hecking var också bevisligt nöjd med värvningen och förklarade att han under sin tid i Wolfsburg jagat Ginter.Ginter själv berättade att han väljer Gladbach med hjärtat, han tänker mycket på kommande världsmästerskap och ville gå till en klubb där han visste att han skulle få speltid, förbundskapten Jogi Löw ska också ha föreslagit att han skulle gå till Mönchengladbach. Han ska ha pratat mycket med Lars Stindl, Marc-Andre ter Stegen och Amin Younes under Confederations Cup om just Gladbach vilka alla ska ha pushat honom att välja just ”Die Fohlen”.Ginter beskriver att det som framförallt lockat med Mönchengladbach är klubbens sätt att arbeta med unga spelare, att man har en otroligt lovande trupp samt att han ville spela för hemmasupportrarna på BORUSSIA-PARK, arenan med en stämning som han beskriver som sensationell.Härnäst väntar lite välförtjänt vila för Ginter som haft en lång säsong innan han återvänder till klubben för att börja förberedelserna inför säsongen som han hoppas ska leda till att klubben åter tar sig ut i Europa.

2017-07-05 11:19:54

