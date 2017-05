Vincenzo Grifo, här i Freiburgs kläder har efter sin fina säsong valt att flytta till Mönchengladbach.

Vincenzo Grifo klar för Mönchengladbach

Det har pratats om det under ganska många veckor nu men igår blev det så tillslut klart att Vincenzo Grifo lämnar Freiburg för en flytt till Borussia Mönchengladbach där 24-åringen har skrivit på ett kontrakt fram till sommaren 2022.







Säsongen 2014/15 spelade Grifo i FSV

De fina siffrorna har 24 åringen även tagit med sig till Bundesliga där han iår är en stor anledning till att Freiburg mäktade med att som nykomling knipa en Europaplats. 6 mål och 12 assist på 30 matcher blev facit denna säsong som nykomling i Bundesliga.



Grifo spelar allt som oftast utifrån vänsterkanten men får fritt spelrum att söka sig in i banan för att utmana mer centralt där han är väldigt skicklig på att antingen ta egna avslut eller trä in bollen bakom backlinjen. Det blir intressant att se vart han kommer placeras i Gladbach, kommer han få utgå från kanten eller kommer man sätta honom i en offensiv mittfältsroll direkt? Klart är i alla fall att Grifo har alla attribut för att bli en favorit på Borussia-Park.



Sportchef Max Eberl hade följande att säga om sin nyaste rekrytering:

”Vincenzo har haft en väldigt fin utveckling i Freiburg under de två senaste åren och har verkligen bidragit till deras fina säsong i år. Han kommer göra oss än mer flexibla i offensiven och vi är väldigt glada att vi kunde få hit honom till Mönchengladbach”.



Grifo kommer spela i tröja nummer 32.

2017-05-30 08:11:57

