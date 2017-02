2017-02-19 17:30

FC Köln - Schalke 04

1-1



Alessandro Schöpf blev målskytt redan efter bara 65 sekunder av matchen.

1-1 i Köln - bakslag i kampen om Europaplats

Trots ett blixtsnabbt mål efter 65 sekunder av Alessandro Schöpf fick FC Schalke 04 bara med sig ett oavgjort resultat borta mot 1.FC Köln. 1-1 slutade matchen på Rhein-Energie-Stadion efter att Modeste kvitterat strax innan halvtid. S04 var det bättre laget och hade en handfull farliga målchanser, bland annat ett stolpskott av Leon Goretzka. Resultatet får ändå räknas som ett bakslag i kampen om en Europlats. Det blir allt svårare att nå en sådan. Köln är fortfarande obesegrade på hemmaplan.





Det dröjde ända tills den 33:e minuten innan det blev riktigt farligt framför hemmamålet igen. Schalkes bästa spelare och anförare



Det lusiga tempot höjdes i den andra halvleken men målchanserna fortsatte att vara få. Osako i hemmalaget hade ett fräsande skott precis utanför i den 70:e minuten. Ett lös frispark från Naldo (73.) var länge det hela som kom från Gelsenkirchenlaget. Schalke gick ändå för segern och höjde trycket och tempot den sista kvarten och man fick tre farliga lägen.



Köln är fortfarande obesegrade på hemmaplan denna säsong men hade det tufft mot S04. "Die Königsblauen" fick nöja sig med 1-1 resultatet vilket är ett bakslag i kampen om Europaplatserna som blir allt svårare att nå. Man ligger nu på tionde plats i tabellen och det saknas åtta poäng upp till sjätte plats. Även bara sex poäng ner till kvalplatsen. Laget gjorde ingen lysande match men borde avgjort på sina chanser. Man var länge för passiva. Bäst i S04 förutom Goretzka var mittbacken Höwedes och offensive vänsterbacken Kolasinac. Badstuber kändes inte lika säker i backlinjen. Övriga får godkänt utan att glänsa.



På kvällen berättade sportchefen Christian Heidel att Schalke köper lånet Yevhen Konoplyanka. Ukrainaren kom från Sevilla förra sommaren. Transfersumman ska ligga på 12 miljoner euro. Konoplyanka var inte med i truppen mot Köln och har mest fått vara inhoppare i de matcher han spelat. Men Heidel och tränaren Weinzierl är övertygade om Konoplyankas kvaliteter. "Det har tagit tid för honom att komma in i vårt spelsystem. Han blir viktig för oss" är Heidel övertygad om. Nästa match för Schalke blir hemmareturen mot PAOK i Europa League på onsdag (kl 18). Då lär Weinzierl rotera i laget efter 3-0 segern i Grekland. Nästa



Laguppställningarna:

Köln: Kessler - Sörensen, Subotic, Heintz - Olkowski, Rausch - Höger, Hector - Jojic (75. Zoller) - Osako, Modeste

Avbytarbänk: Müller (mål), Klünter, Maroh, Clemens, Hartel. Özcan

Tränare: Stöger



S04:

Fährmann - Höwedes, Naldo, Badstuber - Schöpf, Stambouli, Kolasinac - Goretzka, Bentaleb (90. + 2 Kehrer) - Caligiuri (67. Meyer) - Burgstaller (78. Choupo-Moting)

Avbytarbänk: Nübel (mål), Nastasic, Geis, Huntelaar



Målen: 1-0 Schöpf (2., högerskott, ass Caligiuri), 1-1 Modeste (43.)



Gula kort S04: Stambouli (2.), Naldo (1.), Schöpf (3.)



Publik: 50 000 (utsålt), Rhein-Energie-Stadion, Köln Schalke-tränaren Markus Weinzierl ställde upp som förväntat med nästan samma startelva i Köln som i Europa League -matchen mot PAOK Saloniki. Bara mittbacken Holger Badstuber och den tillfrisknande mittfältaren Nabil Bentalab var nya i laget. Matija Nastasic och Max Meyer fick sätta sig på avbytarbänken. Matchen hann knappt börja innan bollen låg i nätet bakom Köln-målvakten Kessler. Efter ett mönsteranfall hann Alessandro Schöpf först fram på Caligiuris inlägg från vänsterkanten. 1-0 efter bara 65 sekunder. Drömstart för "die Knappen". Köln hade det sedan svårt. Schalke hade inga problem och bevakade ledningen väl men blev passiva i anfallsspelet.Det dröjde ända tills den 33:e minuten innan det blev riktigt farligt framför hemmamålet igen. Schalkes bästa spelare och anförare Leon Goretzka satt bollen i den vänstra ytterstolpen efter ett inspel från Sead Kolasinac . Kölns första avslut kom först i den 42:a minuten då Jojics hårda och luriga skott gick rakt på S04-målvakten Ralf Fährmann som fick upp armarna men släppte en farlig retur rakt ut. En minut kom så Kölns kvittering från ingenstans. Osako vann en avgörande närkamp med Badstuber och spelade fram till Modeste som löpte sig fri och satte bollen säkert i chanslöse Fährmanns bortre högra målhörn. Målet borde inte ha godkänts då Modeste var i offside när han tog emot bollen. Benedikt Höwedes hann sedan strax efter få ut ett ben och rädda precis framför Modeste.Det lusiga tempot höjdes i den andra halvleken men målchanserna fortsatte att vara få. Osako i hemmalaget hade ett fräsande skott precis utanför i den 70:e minuten. Ett lös frispark från Naldo (73.) var länge det hela som kom från Gelsenkirchenlaget. Schalke gick ändå för segern och höjde trycket och tempot den sista kvarten och man fick tre farliga lägen. Guido Burgstaller s lobb över Kessler passerade den bortre högerstolpen knappt (77.). De inbytta spelare Eric Maxim Choupo Moting och Max Meyer lyckades inte få in bollen trots fina möjligheter (80., 81.). Köln hade den sista farliga chansen men Schalke låg närmast till segern till slut.Köln är fortfarande obesegrade på hemmaplan denna säsong men hade det tufft mot S04. "Die Königsblauen" fick nöja sig med 1-1 resultatet vilket är ett bakslag i kampen om Europaplatserna som blir allt svårare att nå. Man ligger nu på tionde plats i tabellen och det saknas åtta poäng upp till sjätte plats. Även bara sex poäng ner till kvalplatsen. Laget gjorde ingen lysande match men borde avgjort på sina chanser. Man var länge för passiva. Bäst i S04 förutom Goretzka var mittbacken Höwedes och offensive vänsterbacken Kolasinac. Badstuber kändes inte lika säker i backlinjen. Övriga får godkänt utan att glänsa.På kvällen berättade sportchefen Christian Heidel att Schalke köper lånet Yevhen Konoplyanka. Ukrainaren kom från Sevilla förra sommaren. Transfersumman ska ligga på 12 miljoner euro. Konoplyanka var inte med i truppen mot Köln och har mest fått vara inhoppare i de matcher han spelat. Men Heidel och tränaren Weinzierl är övertygade om Konoplyankas kvaliteter. "Det har tagit tid för honom att komma in i vårt spelsystem. Han blir viktig för oss" är Heidel övertygad om. Nästa match för Schalke blir hemmareturen mot PAOK i Europa League på onsdag (kl 18). Då lär Weinzierl rotera i laget efter 3-0 segern i Grekland. Nästa Bundesliga match blir hemma mot Hoffenheim kommande söndag (kl 17.30).Laguppställningarna:Köln: Kessler - Sörensen, Subotic, Heintz - Olkowski, Rausch - Höger, Hector - Jojic (75. Zoller) - Osako, ModesteAvbytarbänk: Müller (mål), Klünter, Maroh, Clemens, Hartel. ÖzcanTränare: StögerS04:Fährmann - Höwedes, Naldo, Badstuber - Schöpf, Stambouli, Kolasinac - Goretzka, Bentaleb (90. + 2 Kehrer) - Caligiuri (67. Meyer) - Burgstaller (78. Choupo-Moting)Avbytarbänk: Nübel (mål), Nastasic, Geis, HuntelaarMålen: 1-0 Schöpf (2., högerskott, ass Caligiuri), 1-1 Modeste (43.)Gula kort S04: Stambouli (2.), Naldo (1.), Schöpf (3.)Publik: 50 000 (utsålt), Rhein-Energie-Stadion, Köln

FC Köln-Schalke 04 Thomas Kessler

Frederik Sorensen

Neven Subotic

Dominique Heintz

Pawel Olkowski

Marco Hoger

Jonas Hector

Konstantin Rausch

Milos Jojic

Anthony Modeste

Yuya Osako



Avbytare

Christian Clemens

Marcel Hartel

Lukas Klunter

Dominic Maroh

Sven Muller

Salih Ozcan

Simon Zoller

Ralf Fahrmann

Benedikt Howedes

Naldo

Holger Badstuber

Alessandro Schopf

Leon Goretzka

Benjamin Stambouli

Nabil Bentaleb

Sead Kolasinac

Guido Burgstaller

Daniel Caligiuri



Avbytare

Eric Maxim Choupo Moting

Johannes Geis

Klaas Jan Huntelaar

Thilo Kehrer

Max Meyer

Matija Nastasic

Alexander Nubel



0 KOMMENTARER 192 VISNINGAR 0 KOMMENTARER192 VISNINGAR HANS KOCK

2017-02-20 06:04:00

ANNONS:

Fler artiklar om Schalke 04

Schalke 04

2017-02-20 06:04:00

Schalke 04

2017-02-19 08:04:00

Schalke 04

2017-02-17 06:04:00

Schalke 04

2017-02-16 06:04:00

Schalke 04

2017-02-12 10:04:00

Schalke 04

2017-02-11 07:04:00

Schalke 04

2017-02-09 06:04:00

Schalke 04

2017-02-05 09:04:00

Schalke 04

2017-02-04 07:04:00

Schalke 04

2017-01-28 10:04:00

ANNONS:

Trots ett blixtsnabbt mål efter 65 sekunder av Alessandro Schöpf fick FC Schalke 04 bara med sig ett oavgjort resultat borta mot 1.FC Köln. 1-1 slutade matchen på Rhein-Energie-Stadion efter att Modeste kvitterat strax innan halvtid. S04 var det bättre laget och hade en handfull farliga målchanser, bland annat ett stolpskott av Leon Goretzka. Resultatet får ändå räknas som ett bakslag i kampen om en Europlats. Det blir allt svårare att nå en sådan. Köln är fortfarande obesegrade på hemmaplan.Tre dagar efter den övertygande segern i Europa League mot PAOK reser FC Schalke 04 den korta bussresan ner till Rhenlandet för bortamatchen mot 1.FC Köln (sön kl 17.30, visas live på Eurosport 2). "Die Geissböcke" är mycket starka hemma och har inte förlorat en enda match på Rhein-Energie-Stadion denna säsong. S04 kommer dock med stort självförtroende efter att inte ha förlorat i de fyra senaste tävlingsmatcherna. De tre senaste gav dessutom segrar. Det blir en intressant match tror många.FC Schalke 04 vann högst välförtjänt bortamatchen i Europa League mot PAOK Saloniki med 3-0 (1-0). Målgörare var Guido Burgstaller (27.), Max Meyer (82.) och Klaas-Jan Huntelaar (90.). "Die Königsblauen" kontrollerade matchen och spelade koncentrerat. Försvaret var stabilt. S04 utnyttjade även sina få målchanser på effektivaste sätt. Med resultatet i ryggen kan S04 så smått börja planera för åttondelsfinalen som man nu nästan säkert redan har nått trots att hemmamatchen återstår.FC Schalke 04 lägger stor vikt vid Europa League och slutmålet är att försöka nå finalen på Friends Arena i Solna i maj. Ligger man efter i Bundesligatabellen kan ett försök vara att vinna EL och på det sättet få spela Champions League nästa säsong. Dit är det förstås långt fortfarande. Nu måste "die Knappen" ta poäng och helst vinna i det svåra bortamötet i den första matchen mot grekiska PAOK Saloniki på torsdagskvällen (kl 21.05). Spela i häxkitteln Toumba-stadion blir ingen lätt uppgift.FC Schalke 04 vann välförtjänt mot Hertha BSC Berlin med 2-0 (1-0) efter åter en stark insats. Den positiva trenden fortsätter och spelet blir allt bättre. Man börjar visa igen vilken kapacitet laget verkligen har. Målskyttar var Guido Burgstaller och Leon Goretzka, som också var en av de bättre spelarna på planen. Huvudstadslaget verkar vara en favoritmotståndare. Detta var den sjunde raka hemmamatchen som man vann mot "die Alte Dame". Kommande vecka väntar en viktig Europa League-match.Bundesligas toppmatch på lördagskvällen spelas mellan FC Schalke 04 och Hertha BSC Berlin (kl 18.30, visas live på Eurosport 2). "Die Knappen" ser fram emot mötet med stor tillförsikt efter de två sista övertygande insatserna i München och Sandhausen. De gav nytt självförtroende till Gelsenkirchenlaget efter den annars bleka återstarten efter vinteruppehållet. Dessutom ligger det nu också nytt gräs på planen i Veltins-Arena.FC Schalke 04 vann klart och ohotat med 4-1 borta mot 2 Bundesliga-laget SV Sandhausen i den tyska cupens (DFB-Pokal) åttondelsfinal. Matchen avgjordes under den första halvlekens sista åtta minuter då S04 gjorde tre snabba mål och gick fram till en klar 3-0 ledning. Det var klasskillnad mellan lagen. "Die Knappen" spelade koncentrerat och tog med sig den fina formen från 1-1 matchen senast mot FC Bayern. Just FCB blir åter motståndare på bortaplan i kvartsfinalen. Svårast tänkbara lottning.Ett starkt FC Schalke 04 visade vilja och mod i mötet med FC Bayern München på Allianz-Arena och fick med sig en välförtjänt poäng. 1-1 (1-1) slutade matchen. Hemmalaget tog ledningen redan i den nionde minuten men "die Königsblauen" svarade med Naldos frisparksmål fyra minuter senare. Den första halvleken bjöd på attraktivt spel och S04 hade flera möjligheter till att ta ledningen. Kvaliteten sjönk i andra och FCB kunde ha avgjort på slutet. Holger Badstuber gjorde debut för S04.Det är inte bara det dåliga tabelläget och det skrala spelet som oroar FC Schalke 04 inför mötet mellan storklubbarna i München (lör kl 15.30, visas live på Eurosport 2). Tränaren Markus Weinzierl har som tidigare stora bekymmer med skadade anfallare. Den nye anfallaren Guido Burgstaller har t ex lårmuskelproblem och kan antagligen inte spela. Även alternativen Eric Maxim Choupo-Moting och Donis Avdijaj har blessyrer. Sedan länge saknas anfallstrion Embolo, Huntelaar och di Santo.FC Schalke 04 kan inte spela bra fotboll för tillfället. Det krampaktiga spelet fortsatte mot Eintracht Frankfurt och det blev också förlust med 0-1 (0-1). Alex Meiers mål chockade hemmaspelarna. Det innebär också tappade poäng i den viktiga kampen att komma ikapp lagen på Europaplatserna. Fotbolls-underhållningen värmde inte de missnöjda supportrarna i Veltins-Arena som börjar förlora tålamodet. I nästa omgång gästar man dessutom FC Bayern.