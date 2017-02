2017-02-26 17:30

Schalke 04 - Hoffenheim

1-1



Tränaren Weinzierl klappar om målskytten Schöpf. S04 fick ändå till slut nöja sig med oavgjort.

1-1 mot Hoffenheim tar inte laget vidare

FC Schalke 04 fick bara med sig ett otillräckligt oavgjort resultat i hemmamatchen mot TSG 1899 Hoffenheim. Matchen slutade 1-1 efter att S04 tagit en tidig ledning i den femte minuten genom Alessandro Schöpf. Länge försvarade "die Knappen" den knappa ledningen skickligt men fick ändå till slut släppa in ett mål då Rudy nickade in kvitteringen i den 79:e minuten. Det rådde frustration efter matchen för att man bara fick med sig en poäng. "Oavgjort tar oss inte vidare" sade tränaren Weinzierl.





Fint förarbete genom Kolasinac som lyfte fram bollen till Burgstaller som energiskt tog sig fram och assisterade Schöpf. FC



Schalke hade tur att domaren Aytekin friade en hands på Kolasinac i den 42:a minuten. "Die Königsblauen gick till halvtidsvilan med en smickrande ledning. Schalke visade lite mer aktivitet i början av andra halvlek men så många avslut blev det inte. Hemmalaget kunde också hålla Hoffenheim mer i schack. Ett par möjligheter hade TSG men skapade inte några problem för Fährmann. Hoffenheim och dess tränare Nagelsmann bytte in två nya anfallare men så mycket föränding blev det inte i spelet. Schalke var fortsatt harmlösa i anfallspelet och lyckades inte få till sina avslutningar.



Trots kvaliteten på spelet förblev matchen spännande. Skulle Schalke kunna hålla 1-0 ledningen matchen ut? Nej, i den 79:e minuten kom så den trots allt lite överraskande utjämningen, inte helt oförtjänt. Rudy kunde ostört nicka in 1-1 efter en snabb omställning. Försvaret var för en gångs skull oordnat. Hoffenheim gick sedan för segern, men det lyckades inte. Det gjorde inte heller Schalke så matchen slutade med en poäng för Gelsenkirchenlaget,. För lite för att ta laget vidare och uppåt i tabellen. Nu ligger man på 12:e plats och har hela åtta poäng upp till Europaplatserna. Hos Schalke rådde frustration istället för glädje efter matchen.



Defensivt var spelet klanderfritt och backarna Höwedes och Nastasic var utmärkta. Badstuber gjorde också en fin match. Offensiven var dock svag och saknade genomslagskraft. Burgstaller sprang kopiöst och störde men hade inga avslut mot mål. Hoffenheims mittfält var bättre. Sportchefen Christian Heidel sade efter matchen att Hoffenheim var det bästa laget som de mött på Veltins-Arena hittills den här säsongen. Kanske var laget lite slitet efter det myckna matchandet. Det fortsätter dock nu omgående med cupmötet borta mot Bayern München redan på onsdag (kl 20.45). En mycket bättre insats krävs förstås då.



Laguppställningarna:

S04: Fährmann - Höwedes, Badstuber, Nastasic - Schöpf, Stambouli, Kolasinac (82. Aogo) - Goretzka, Bentaleb - Caligiuri (57. Meyer) - Burgstaller (84. Choupo-Moting)

Avbytarbänk: Kehrer, Geis, Huntelaar



TSG: Baumann - Süle, Vogt, Hübner - Bicakcic (60. Schwegler), Rudy, Zuber - Amiri (63. Szalai), Demirbay - Terrazzino (70. Kramaric) - Wagner

Avbytarbänk: Stolz (mål), Danilo, Ochs, Polanski



Målen: 1-0 Schöpf (5., högerskott, ass Burgstaller), 1-1 Rudy (79.)



Publik: 58 839 (Veltins-Arena, Gelsenkirchen)





Schalke-tränaren Markus Weinzierl hade gått tillbaka till sin huvuduppställning efter rotationen i laget senast mot PAOK Saloniki. Det betydde att Stambouli, Goretzka, Caligiuri och Burgstaller ersatte Geis, Meyer, Huntelaar och Choupo-Moting. Förutom detta spelade Badstuber i trebackslinjen istället för Naldo som skadade sig mot PAOK. TSG 1899 Hoffenheim hade den första målchansen då Amiri prövade Schalke-målvakten Fährmann med ett långskott. På den andra planhalvan hade målvakte Baumann inte samma flyt när Schöpf dök fram från sin högerkant och kunde skjuta in 1-0 redan efter 5 minuter.Fint förarbete genom Kolasinac som lyfte fram bollen till Burgstaller som energiskt tog sig fram och assisterade Schöpf. FC Schalke 04 , som redan mot Köln fick en tidig ledning tog inte vara på fördelen utan blev passiva och drog sig tillbaka. Istället för att se till att skapa farligheter framåt ägnade sig anfallarna Burgstaller och Caligiuri åt att störa uppspelen från Hoffenheim. Gästerna hade det svårt att ta sig genom Schalkes stabila försvar. Ändå kom Hoffenheim fram till några avslut. Så förblev första halvlek. Hemmalaget gjorde bara det nödvändigaste. Hoffenheim hade mest bollinnehav och de mesta avsluten mot mål.Schalke hade tur att domaren Aytekin friade en hands på Kolasinac i den 42:a minuten. "Die Königsblauen gick till halvtidsvilan med en smickrande ledning. Schalke visade lite mer aktivitet i början av andra halvlek men så många avslut blev det inte. Hemmalaget kunde också hålla Hoffenheim mer i schack. Ett par möjligheter hade TSG men skapade inte några problem för Fährmann. Hoffenheim och dess tränare Nagelsmann bytte in två nya anfallare men så mycket föränding blev det inte i spelet. Schalke var fortsatt harmlösa i anfallspelet och lyckades inte få till sina avslutningar.Trots kvaliteten på spelet förblev matchen spännande. Skulle Schalke kunna hålla 1-0 ledningen matchen ut? Nej, i den 79:e minuten kom så den trots allt lite överraskande utjämningen, inte helt oförtjänt. Rudy kunde ostört nicka in 1-1 efter en snabb omställning. Försvaret var för en gångs skull oordnat. Hoffenheim gick sedan för segern, men det lyckades inte. Det gjorde inte heller Schalke så matchen slutade med en poäng för Gelsenkirchenlaget,. För lite för att ta laget vidare och uppåt i tabellen. Nu ligger man på 12:e plats och har hela åtta poäng upp till Europaplatserna. Hos Schalke rådde frustration istället för glädje efter matchen.Defensivt var spelet klanderfritt och backarna Höwedes och Nastasic var utmärkta. Badstuber gjorde också en fin match. Offensiven var dock svag och saknade genomslagskraft. Burgstaller sprang kopiöst och störde men hade inga avslut mot mål. Hoffenheims mittfält var bättre. Sportchefen Christian Heidel sade efter matchen att Hoffenheim var det bästa laget som de mött på Veltins-Arena hittills den här säsongen. Kanske var laget lite slitet efter det myckna matchandet. Det fortsätter dock nu omgående med cupmötet borta mot Bayern München redan på onsdag (kl 20.45). En mycket bättre insats krävs förstås då.Laguppställningarna:S04: Fährmann - Höwedes, Badstuber, Nastasic - Schöpf, Stambouli, Kolasinac (82. Aogo) - Goretzka, Bentaleb - Caligiuri (57. Meyer) - Burgstaller (84. Choupo-Moting)Avbytarbänk: Kehrer, Geis, HuntelaarTSG: Baumann - Süle, Vogt, Hübner - Bicakcic (60. Schwegler), Rudy, Zuber - Amiri (63. Szalai), Demirbay - Terrazzino (70. Kramaric) - WagnerAvbytarbänk: Stolz (mål), Danilo, Ochs, PolanskiMålen: 1-0 Schöpf (5., högerskott, ass Burgstaller), 1-1 Rudy (79.)Publik: 58 839 (Veltins-Arena, Gelsenkirchen)

Schalke 04-Hoffenheim Ralf Fahrmann

Matija Nastasic

Holger Badstuber

Benedikt Howedes

Alessandro Schopf

Leon Goretzka

Benjamin Stambouli

Nabil Bentaleb

Sead Kolasinac

Guido Burgstaller

Daniel Caligiuri



Avbytare

Dennis Aogo

Eric Maxim Choupo Moting

Johannes Geis

Klaas Jan Huntelaar

Thilo Kehrer

Max Meyer

Alexander Nubel

Oliver Baumann

Ermin Bicakcic

Niklas Sule

Benjamin Hubner

Sebastian Rudy

Nadiem Amiri

Kevin Vogt

Kerem Demirbay

Steven Zuber

Sandro Wagner

Marco Terrazzino



Avbytare

Andrej Kramaric

Philipp Ochs

Eugen Polanski

Pirmin Schwegler

Danilo Soares

Alexander Stolz

Adam Szalai



0 KOMMENTARER 175 VISNINGAR 0 KOMMENTARER175 VISNINGAR HANS KOCK

2017-02-27 06:04:00

ANNONS:

Fler artiklar om Schalke 04

Schalke 04

2017-02-27 06:04:00

Schalke 04

2017-02-26 07:04:00

Schalke 04

2017-02-23 06:04:00

Schalke 04

2017-02-20 06:04:00

Schalke 04

2017-02-19 08:04:00

Schalke 04

2017-02-17 06:04:00

Schalke 04

2017-02-16 06:04:00

Schalke 04

2017-02-12 10:04:00

Schalke 04

2017-02-11 07:04:00

Schalke 04

2017-02-09 06:04:00

ANNONS:

FC Schalke 04 fick bara med sig ett otillräckligt oavgjort resultat i hemmamatchen mot TSG 1899 Hoffenheim. Matchen slutade 1-1 efter att S04 tagit en tidig ledning i den femte minuten genom Alessandro Schöpf. Länge försvarade "die Knappen" den knappa ledningen skickligt men fick ändå till slut släppa in ett mål då Rudy nickade in kvitteringen i den 79:e minuten. Det rådde frustration efter matchen för att man bara fick med sig en poäng. "Oavgjort tar oss inte vidare" sade tränaren Weinzierl.FC Schalke 04 möter TSG 1899 Hoffenheim hemma på söndagskvällen (kl 17.30, visas live på Eurosport 2). S04-tränaren Markus Weinzierl har stor respekt för Hoffenheim som går mycket bra den här säsongen. "Vi måste passa oss väldigt noga". Tyvärr måste Weinzierl och laget klara sig utan Naldo resten av säsongen. Den brasilianske mittbacken skadade ljumsken allvarligt i mötet mot PAOK senast. "Die Königsblauen" blev lottade mot Borussia Mönchengladbach i Europa Leagues åttondelsfinaler.FC Schalke 04 gjorde sitt jobb i returmötet hemma mot PAOK Saloniki och kunde med en halvskaplig insats spela 1-1 utan alltför stor möda. Resultatet räckte gott och väl. Grekerna kunde aldrig hota det hela efter Schalkes klara 3-0 seger på bortaplan förra veckan. "Die Knappen" gjorde inte mer än vad som behövdes och har nu nått åttondelsfinalen (vilka lottas på fredag kl 13). Tränaren Markus Weinzierl roterade som väntat lite i laget. Tyvärr skadade sig mittbacken Naldo.Trots ett blixtsnabbt mål efter 65 sekunder av Alessandro Schöpf fick FC Schalke 04 bara med sig ett oavgjort resultat borta mot 1.FC Köln. 1-1 slutade matchen på Rhein-Energie-Stadion efter att Modeste kvitterat strax innan halvtid. S04 var det bättre laget och hade en handfull farliga målchanser, bland annat ett stolpskott av Leon Goretzka. Resultatet får räknas som ett bakslag i kampen om en Europaplats. Det blir allt svårare att nå en sådan. Köln är fortfarande obesegrade på hemmaplan.Tre dagar efter den övertygande segern i Europa League mot PAOK reser FC Schalke 04 den korta bussresan ner till Rhenlandet för bortamatchen mot 1.FC Köln (sön kl 17.30, visas live på Eurosport 2). "Die Geissböcke" är mycket starka hemma och har inte förlorat en enda match på Rhein-Energie-Stadion denna säsong. S04 kommer dock med stort självförtroende efter att inte ha förlorat i de fyra senaste tävlingsmatcherna. De tre senaste gav dessutom segrar. Det blir en intressant match tror många.FC Schalke 04 vann högst välförtjänt bortamatchen i Europa League mot PAOK Saloniki med 3-0 (1-0). Målgörare var Guido Burgstaller (27.), Max Meyer (82.) och Klaas-Jan Huntelaar (90.). "Die Königsblauen" kontrollerade matchen och spelade koncentrerat. Försvaret var stabilt. S04 utnyttjade även sina få målchanser på effektivaste sätt. Med resultatet i ryggen kan S04 så smått börja planera för åttondelsfinalen som man nu nästan säkert redan har nått trots att hemmamatchen återstår.FC Schalke 04 lägger stor vikt vid Europa League och slutmålet är att försöka nå finalen på Friends Arena i Solna i maj. Ligger man efter i Bundesligatabellen kan ett försök vara att vinna EL och på det sättet få spela Champions League nästa säsong. Dit är det förstås långt fortfarande. Nu måste "die Knappen" ta poäng och helst vinna i det svåra bortamötet i den första matchen mot grekiska PAOK Saloniki på torsdagskvällen (kl 21.05). Spela i häxkitteln Toumba-stadion blir ingen lätt uppgift.FC Schalke 04 vann välförtjänt mot Hertha BSC Berlin med 2-0 (1-0) efter åter en stark insats. Den positiva trenden fortsätter och spelet blir allt bättre. Man börjar visa igen vilken kapacitet laget verkligen har. Målskyttar var Guido Burgstaller och Leon Goretzka, som också var en av de bättre spelarna på planen. Huvudstadslaget verkar vara en favoritmotståndare. Detta var den sjunde raka hemmamatchen som man vann mot "die Alte Dame". Kommande vecka väntar en viktig Europa League-match.Bundesligas toppmatch på lördagskvällen spelas mellan FC Schalke 04 och Hertha BSC Berlin (kl 18.30, visas live på Eurosport 2). "Die Knappen" ser fram emot mötet med stor tillförsikt efter de två sista övertygande insatserna i München och Sandhausen. De gav nytt självförtroende till Gelsenkirchenlaget efter den annars bleka återstarten efter vinteruppehållet. Dessutom ligger det nu också nytt gräs på planen i Veltins-Arena.FC Schalke 04 vann klart och ohotat med 4-1 borta mot 2 Bundesliga-laget SV Sandhausen i den tyska cupens (DFB-Pokal) åttondelsfinal. Matchen avgjordes under den första halvlekens sista åtta minuter då S04 gjorde tre snabba mål och gick fram till en klar 3-0 ledning. Det var klasskillnad mellan lagen. "Die Knappen" spelade koncentrerat och tog med sig den fina formen från 1-1 matchen senast mot FC Bayern. Just FCB blir åter motståndare på bortaplan i kvartsfinalen. Svårast tänkbara lottning.