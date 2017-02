Laget firar Naldos frisparksmål. Det var den rutinerade backens första mål för S04.

1-1 - stark poäng mot Bayern

Ett starkt FC Schalke 04 visade vilja och mod i mötet med FC Bayern München på Allianz-Arena och fick med sig en välförtjänt poäng. 1-1 (1-1) slutade matchen. Hemmalaget tog ledningen redan i den nionde minuten men "die Königsblauen" svarade med Naldos frisparksmål fyra minuter senare. Den första halvleken bjöd på attraktivt spel och S04 hade flera möjligheter till att ta ledningen. Kvaliteten sjönk i andra och FCB kunde ha avgjort på slutet. Holger Badstuber gjorde debut för S04.





Matchen hann knappt börja innan Bayern tog ledningen i den nionde minuten. Bollen studsade oturligt på Badstuber så att bollen via passningar från Robben och Vidal gick fram till Lewandowski som kallt och skickligt kunde chippa bollen över



Schalke visade upp ett modigt och självuppoffrande spel på Allianz-Arena den här eftermiddagen. Annat än de gjort i de två tidigare svaga insatserna efter uppehållet. Bayern hade mest bollinnehav men Schalke blixtrade till i anfall och kunde ha tagit ledningen. Neuer tog revansch när han räddade



Burgstaller skott tog i underliggaren och ut. Burgstaller sysselsatte Bayern-försvaret hela tiden. Hemmalaget hade också heta chanser. Fährmann räddade Bernats närskott med en fotparad i den 23:e minuten och ett skott från Lewandowski tog i ribban i den 42:a minuten. 1-1 slutade den tilltalade halvleken, mycket på grund av att Schalke bjöd upp till motstånd och fint spel. Den andra halvleken blev inte lika temporik och spektakulär. Efter 59 minuter klev Badstuber av. Bayraren är matchotränad och orken och benen var slut. Han fick applåder från båda lagens supportrar. Nastasic kom in på sin vanliga position.



Schalke blev mer tillbakapressade i andra halvlek. Målchanserna var dock inte så många. Fährmann i målet var på tårna när det behövdes. Schalke hade otur med ett par offsideavblåsningar i utmärkta lägen som inte var offside. Inbytte Choupo-Moting igångsatte en kontring som han själv avslutade slarvigt med ett skott högt över i den 76:e minuten. Bayern-tränaren Ancelotti bytte in Coman, Lahm (gjorde sin 500:e tävlingsmatch för FCB) och Alaba. Det var först på slutet som FCB ökade trycket för att kunna avgöra matchen och hade också några riktigt farliga lägen.



Javi Martinez missade öppet mål i den 86:e minuten och Nastasic kunde rädda bollen till hörna i sista sekunden framför Coman på tilläggstid. Så slutade matchen 1-1 vilket inte var oförtjänt om man ser till Schalkes starka laginsats. "Die Knappen" visade vilja och mod. Låt den här prestationen nu bli en måttstock inför de kommande månaderna. Schalke visar att det är ett mycket bra lag när den riktiga viljan finns och när man tar fram kampandan till hundra procent. Kvaliteten hos spelarna är hög. Bästa spelarna hos Schalke var Kolasinac, Goretzka och Burgstaller. Nu möter Schalke närmast Sandhausen på bortaplan i den tyska cupen DFB-Pokal på onsdag (kl 18.30).



Ytterligare en mycket viktig match som man måste vinna. Schalke vill naturligtvis nå cupfinalen, kortaste vägen ut i Europa. Med fortfarande en elfte plats i



Weinzierl tog inte bara en risk med den matchotränade Badstuber utan också med Stambouli. Fransmannen som varit en besvikelse och bänknötare fick chansen istället för Geis gjorde en bra insats och visade att han äntligen kanske kan bli värd de 8.5 miljoner han kostade. Men det var bara en början. Han måste fortsätta att visa kvalité och vilja. Weinzierl var förstås nöjd med laget och inställningen. Speciellt med spelet i första halvlek. "Vi jobbade hårt och med lite tur hade vi tagit ledningen. När Bayern ökade pressen i andra halvleken var vår defensiv stark". Frågan alla ställer sig är varför laget är så förbenat ojämnt. Bayern-tränaren Ancelotti var inte helt nöjd med sitt lags spel och tyckte att man bjöd på onödiga ytor i den första halvleken. Bayern kom inte upp till sin högsta nivå. Efter cupmatchen mot Sandhausen möter S04 Hertha BSC nästa lördag kl 18.30.



Laguppställningarna:

FCB: Neuer - Rafinha (77. Lahm), Javi Martinez, Hummels, Juan Bernat (77. Alaba) - Xabi Alonso, Vidal - Robben (72. Coman), Müller, Douglas Costa - Lewandowski

Avbytarbänk: Ulreich (mål), Benko, Renato Sanches, Thiago



S04: Fährmann - Höwedes, Naldo, Badstuber (59. Nastasic) - Schöpf, Kolasinac - Stambouli - Goretzka (87. Kehrer), Bentaleb - Caligiuri - Burgstaller (73. Choupo-Moting)

Avbytarbänk: Nübel (mål), Geis, Konoplyanka, Avdijaj



Målen: 1-0 Lewandowski (9.), 1-1 Naldo (13., indirekt frispark, högerskott)



Gula kort: Javi Martinez (tot 4:e), Bentaleb (7.)



Publik: 75 000 (utsålt), Allianz-Arena, München





2017-02-05 09:04:00

