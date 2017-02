2017-02-11 18:30

Schalke 04 - Hertha Berlin

2-0



S04-tränaren Markus Weinzierl var åter nöjd med insatsen. Laget verkar vara på väg uppåt igen.

2-0 mot Hertha bekräftar den positiva trenden ytterligare

FC Schalke 04 vann välförtjänt mot Hertha BSC Berlin med 2-0 (1-0) efter åter en stark insats. Den positiva trenden fortsätter och spelet blir allt bättre. Man börjar visa igen vilken kapacitet laget verkligen har. Målskyttar var Guido Burgstaller och Leon Goretzka, som också var en av de bättre spelarna på planen. Huvudstadslaget verkar vara en favoritmotståndare. Detta var den sjunde raka hemmamatchen som man vann mot "die Alte Dame". Kommande vecka väntar en viktig Europa League-match.









Det var Burgstallers andra mål sedan han kom från Nürnberg i vintras. I den andra halvleken investerade Schalke inte lika mycket i spelet utan bevkade ledningen lite mer och lurade istället på snabba omställningar. Hertha kom ändå inte fram till några avslutningar. Istället kom Burgstaller fram tillett skott som gick utanför (47.) och Naldo provade att skruva en frispark i mål, som dock gick strax utanför den bortre stolpen (55.). Skulle missarna straffa sig? Nej, snarare tvärtom. Det var istället "die Knappen" som utökade ledningen till 2-0 i den 62:a minuten efter en sololöpning över halva planen. Under färden fintade han bort en klumpig Brooks lätt innan han sköt in bollen hårt bakom Jarstein som inte kunde göra mycket.



Laget firade båda målen med en målgest som visar hur de kastar dartpilar. Dart var nämligen något som de hållit på med under uppladdningen inför matchen. Goretzka hade fått en darttavla när han fyllde 22 år för några dagar sedan. Om nu hemmafansen trodde att det skulle bli en lugn avslutning misstog man sig. S04 slappnade av för tidigt och Hertha kom fram till två livsfarliga avslut där Schalke hade otrolig tur att det inte blev några mål i baken. Fährmann gjorde en fin reflexräddning på Ibisevics skott. Pekarik missade öppet mål med en hårsmån. Sista kvarten hände det inte mycket.



Till slut blev det en välförtjänt 2-0 seger för S04 som åter gjorde en stark insats. Den positiva trenden fortsätter och spelet blir allt bättre. Man börjar visa vilken kapacitet laget verkligen har. Bäst i Schalke mittfältarna Bentaleb och Goretzka. Även nyförvärvet Daniel Caligiuri var duktig med fina framspelningar.



Nu väntar också en viktig



Laguppställningarna:

S04: Fährmann - Höwedes, Naldo, Badstuber - Stambouli - Schöpf, Kolasinac - Goretzka (88. Kehrer), Bentaleb - Caligiuri (82. Meyer) - Burgstaller (90. + 3 Huntelaar)

Avbytarbänk: Nübel (mål), Nastasic, Geis, Konoplyanka



Hertha: Jarstein - Pekarik, Langkamp, Brooks, Plattenhardt - Stark, Lustenberger - Haraguchi (82. Schieber), Stocker (46. Darida), Kalou (73. Esswein) - Ibisevic

Avbytarbänk: Kraft (mål), Mittelstädt, Skjelbred, Allagui

Tränare: Dardai



Målen: 1-0 Burgstaller (41., högerskott, ass, Bentaleb), 2-0 Goretzka (62., högerskott, ass Bentaleb)



Publik: 61 981 (Veltins-Arena, Gelsenkirchen)



Schalke 04-Hertha Berlin Ralf Fahrmann

Benedikt Howedes

Naldo

Holger Badstuber

Alessandro Schopf

Leon Goretzka

Benjamin Stambouli

Nabil Bentaleb

Sead Kolasinac

Guido Burgstaller

Daniel Caligiuri



Avbytare

Johannes Geis

Klaas Jan Huntelaar

Thilo Kehrer

Yevhen Konoplyanka

Max Meyer

Matija Nastasic

Alexander Nubel

Rune Jarstein

Peter Pekarik

Sebastian Langkamp

John Brooks

Marvin Plattenhardt

Niklas Stark

Fabian Lustenberger

Genki Haraguchi

Valentin Stocker

Salomon Kalou

Vedad Ibisevic



Avbytare

Sami Allagui

Vladimir Darida

Alexander Esswein

Thomas Kraft

Maximilian Mittelstadt

Julian Schieber

Per Ciljan Skjelbred



2017-02-12 10:04:00

