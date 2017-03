2017-03-12 15:30

Schalke 04 - Augsburg

3-0



Tvåmålsskytten Guido Burgstaller (t.v.) gratuleras av lagkamraterna.

Förbättrat tabelläge efter starka 3-0 mot Augsburg

Tre mål på 34 minuter i den första halvleken samt en räddad straff av målvakten Ralf Fährmann grundlade den välförtjänta och säkra hemmasegern för FC Schalke 04 över FC Augsburg på söndagen. Matchen var över redan i halvtid och S04 drog ned på tempot i den andra halvleken. Ändå hade man möjligheter att utöka målskörden. Tvåmålsskytt blev Guido Burgstaller som fick stående ovationer när han gick av planen på slutet. Daniel Caligiuri gjorde det tredje målet och sitt första för S04.





Efter en Johannes Geis-hörna från vänster dök



Augsburg skulle dock få en chans att komma in i matchen när man fick en straff i den 32:a minuten efter att



Gästerna såg slagna ut redan i halvtid. Det var dock de som hade den första målchansen i den andra halvleken genom inbytte Teigl men Fährmann var snabbt nere och kunde rädda skottet. Tempot sjönk och Schalke gjorde inte mer än nödvändigt också med tanke på returrmötet mot Gladbach i Europa League på torsdag. Choupo-Moting var på spelhumör men hans avslut är ofta för tama eller missar målet. Även Meyer missade målet knappt vid ett par tillfällen. Inget av lagen ville ta några risker och andra halvlek blev ointressant fram till slutet.



Schalke kontrollerade matchen och Augsburg ville inte riskera fler mål i baken. Den inbytte Yevhen Konoplyanka hade den sista chansen att utöka resultatet strax före slutet men missade målet. Burgstaller fick stående ovationer när han gick av planen. "Jag fick gåshud". 3-0 resultatet förbättrade tabelläget för S04 och man har åter sjätteplatsen i sikte. Tränaren Weinzierl var synligt glad efter matchen och berömde Burgstaller, äntligen har Schalke en spelare som vet var målet står. Burgstaller berömde istället sina medspelare som han tycker gör hans målgörande lätt. Det gäller dock att vara på rätt ställe vid rätt tillfälle.



Bäst i Schalke målvakten Fährmann som gjorde en mycket bra insats med bland annat en tagen straff och en räddning i krysset på en fripark från Stafylidis. Även Kolasinac och Burgstaller får fina betyg. Övriga spelade på godkänd nivå. Innan nästa Bundesligamatch borta mot



Laguppställningen S04:

Fährmann - Kehrer, Höwedes, Nastasic, Kolasinac (77. Aogo) - Geis, Bentaleb - Caligiuri (64. Schöpf) , Meyer, Choupo-Moting - Burgstaller (84. Konoplyanka)

Avbytarbänk: Nübel (mål), Badstuber, Stambouli, Huntelaar



Målen: 1-0 Burgstaller (4., högerskott, ass Geis), 2-0 Burgstaller (29., högerskott, ass Choupo-Moting), 3-0 Caligiuri (34., högerskott, ass Kolasinac)



Gula kort S04: Höwedes (6.), Bentaleb (9.), Aogo (1.)



Publik: 59 481 (Veltins-Arena, Gelsenkirchen)

S04-tränaren Markus Weinzierl fick undvara Leon Goretzka i matchen eftersom han hade muskulära problem. Det var en ren försiktighetsåtgärd. Även insatsen för Sead Kolasinac var osäker. Spelaren gav grönt ljus först på matchdagen. Kolasinac hade känt av vaderna. Max Meyer Nabil Bentaleb und Eric Maxim Choupo Moting spelade istället för Benjamin Stambouli, Alessandro Schöpf och Goretzka i jämförelse med 1-1 matchen mot Borussia Mönchengladbach i Europa League senast. Schalke 04 fick en smakstart och kunde göra 1-0 redan efter fyra minuter.Efter en Johannes Geis-hörna från vänster dök Guido Burgstaller upp vid den bortre stolpen och tryckte in bollen i målet bakom målvakten Hitz. För övrigt var det Schalkes första mål denna säsong som kom efter en hörna. Hemmalaget hade 70 procent bollinnehav de första 20 minuterna. Augsburg hade inte mycket framåt förutom fasta situationer. Fem minuter skulle sedan avgöra matchen. En stark sololöpning av Choupo-Moting (som spelade sin 200:e Bundesliga match) föranledde 2-0 i den 29:e minuten för "die Königsblauen". Ännu en gång var Burgstaller framme framför målet och kunde trycka in bollen från nära håll.Augsburg skulle dock få en chans att komma in i matchen när man fick en straff i den 32:a minuten efter att Benedikt Höwedes satt upp fotsulan mot Bobadillas vrist. Bobadilla kunde inte spela vidare. Ralf Fährmann gick åt höger och räddade Verhaeghs slagna straff mycket skickligt. FCA missade möjligheten att snabbt reducera. Två minuter senare var matchen avgjord efter att Daniel Caligiuri framgångsrikt förvaltat Kolasinacs fina och exakta inspel från vänsterkanten. Det var också Caligiuris första mål i Schalketröjan. Gelsenkirchenlaget kom ständigt fram på vänsterkanten där FCA försvarade sig bedrövligt.Gästerna såg slagna ut redan i halvtid. Det var dock de som hade den första målchansen i den andra halvleken genom inbytte Teigl men Fährmann var snabbt nere och kunde rädda skottet. Tempot sjönk och Schalke gjorde inte mer än nödvändigt också med tanke på returrmötet mot Gladbach i Europa League på torsdag. Choupo-Moting var på spelhumör men hans avslut är ofta för tama eller missar målet. Även Meyer missade målet knappt vid ett par tillfällen. Inget av lagen ville ta några risker och andra halvlek blev ointressant fram till slutet.Schalke kontrollerade matchen och Augsburg ville inte riskera fler mål i baken. Den inbytte Yevhen Konoplyanka hade den sista chansen att utöka resultatet strax före slutet men missade målet. Burgstaller fick stående ovationer när han gick av planen. "Jag fick gåshud". 3-0 resultatet förbättrade tabelläget för S04 och man har åter sjätteplatsen i sikte. Tränaren Weinzierl var synligt glad efter matchen och berömde Burgstaller, äntligen har Schalke en spelare som vet var målet står. Burgstaller berömde istället sina medspelare som han tycker gör hans målgörande lätt. Det gäller dock att vara på rätt ställe vid rätt tillfälle.Bäst i Schalke målvakten Fährmann som gjorde en mycket bra insats med bland annat en tagen straff och en räddning i krysset på en fripark från Stafylidis. Även Kolasinac och Burgstaller får fina betyg. Övriga spelade på godkänd nivå. Innan nästa Bundesligamatch borta mot Mainz 05 nästa söndag (kl 15.30) ska det viktiga returmötet borta mot Mönchengladbach i Europa Leagues åttondelsfinal spelas på torsdag (kl 21.05).Laguppställningen S04:Fährmann - Kehrer, Höwedes, Nastasic, Kolasinac (77. Aogo) - Geis, Bentaleb - Caligiuri (64. Schöpf) , Meyer, Choupo-Moting - Burgstaller (84. Konoplyanka)Avbytarbänk: Nübel (mål), Badstuber, Stambouli, HuntelaarMålen: 1-0 Burgstaller (4., högerskott, ass Geis), 2-0 Burgstaller (29., högerskott, ass Choupo-Moting), 3-0 Caligiuri (34., högerskott, ass Kolasinac)Gula kort S04: Höwedes (6.), Bentaleb (9.), Aogo (1.)Publik: 59 481 (Veltins-Arena, Gelsenkirchen)

Schalke 04-Augsburg Ralf Fahrmann

Thilo Kehrer

Benedikt Howedes

Matija Nastasic

Sead Kolasinac

Johannes Geis

Max Meyer

Nabil Bentaleb

Daniel Caligiuri

Eric Maxim Choupo Moting

Guido Burgstaller



Avbytare

Dennis Aogo

Holger Badstuber

Klaas Jan Huntelaar

Yevhen Konoplyanka

Alexander Nubel

Alessandro Schopf

Benjamin Stambouli

Marwin Hitz

Paul Verhaegh

Gojko Kacar

Martin Hinteregger

Kostas Stafylidis

Moritz Leitner

Dominik Kohr

Jonathan Schmid

Halil Altintop

Koo Ja Cheol

Raul Bobadilla



Avbytare

Kevin Danso

Ji Dong Won

Andreas Luthe

Philipp Max

Tim Rieder

Georg Teigl

Takashi Usami



0 KOMMENTARER 192 VISNINGAR 0 KOMMENTARER192 VISNINGAR HANS KOCK

2017-03-13 06:04:00

ANNONS:

Fler artiklar om Schalke 04

Schalke 04

2017-03-13 06:04:00

Schalke 04

2017-03-12 08:04:00

Schalke 04

2017-03-10 06:04:00

Schalke 04

2017-03-09 06:04:00

Schalke 04

2017-03-05 09:04:00

Schalke 04

2017-03-04 08:04:00

Schalke 04

2017-03-02 06:04:00

Schalke 04

2017-03-01 06:04:00

Schalke 04

2017-02-27 06:04:00

Schalke 04

2017-02-26 07:04:00

ANNONS:

Tre mål på 34 minuter i den första halvleken samt en räddad straff av målvakten Ralf Fährmann grundlade den välförtjänta och säkra hemmasegern för FC Schalke 04 över FC Augsburg på söndagen. Matchen var över redan i halvtid och S04 drog ned på tempot i den andra halvleken. Ändå hade man möjligheter att utöka målskörden. Tvåmålsskytt blev Guido Burgstaller som fick stående ovationer när han gick av planen på slutet. Daniel Caligiuri gjorde det tredje målet och sitt första för S04.FC Schalke 04 har blivit indraget i Bundesligas bottenstrid och pressen ökar på tränaren Markus Weinzierl. Hans första säsong i Gelsenkirchen har varit en besvikelse. Bara fyra poäng skiljer ner till 16:e plats och kvalplatsen. På söndagseftermiddagen möter S04 Weinzierls ex-klubb FC Augsburg hemma på Veltins-Arena (kl 15.30, visas live på Eurosport 2). En mycket viktig match av slutspelskaraktär i nedflyttningsträsket liksom det kommande avgörandet i Europa League mot Mönchengladbach.FC Schalke 04 fick nöja sig med ett magert 1-1 (1-1) resultat i det första Europa-League-mötet mot Borussia Mönchengladbach. S04 var närmast segern hemma på Veltins-Arena efter en forcering i andra halvlek men lyckades inte utnyttja målchanserna. Gladbach gjorde 0-1 redan efter en kvart efter ett onödigt bolltapp vilket också gav dem det viktiga bortamålet. Guido Burgstaller kunde utjämna i den 25:e minuten efter ett snyggt avslut. S04 visade upp en klart bättre insats än senast mot samma lag.FC Schalke 04 möter Borussia Mönchengladbach hemma i den första matchen i en av Europa Leagues åttondelsfinaler (avspark tor kl 21.05). I tyskmötet och regionsderbyt är Gladbach favoriter efter den klara segern mot S04 i Bundesliga förra helgen. Schalkes spel har haltat betänkligt men nu vill spelarna ta revansch och gå vidare i Europa League. Frågan är bara hur mycket av den senaste matchen som sitter kvar i huvudena. En mental coach har pushat spelarna inför de viktiga mötena mellan lagen.FC Schalke 04 förlorade bortamatchen mot Borussia Mönchengladbach klart med 2-4 (1-1). Länge hoppades S04 att man skulle få kontakt med Europaplatserna. Efter de senaste blodfattiga insatserna går trenden snarare nedåt. Kvalplatsen hotar istället. "Die Königsblauen" gick under och föll som ett korthus i den andra halvleken då Gladbach gjorde tre mål och räddades från fler i baken av målvakten Ralf Fährmann. Schalkes mål gjordes av Nabil Bentaleb på en straff och Leon Goretzka på en fin nick.Efter den tröstlösa insatsen i cupen mot Bayern München riskerar FC Schalke 04 att inte få spela ute i Europa nästa säsong, vilket skulle vara första gången på sju år. Sista möjligheten till Europaspel är troligen att försöka gå vidare i Europa League där man möter Borussia Mönchengladbach i två kommande möten. Först ska S04 försöka vinna mot samma klubb i Bundesliga när man idag lördag möter "die Fohlen" på bortaplan (kl 18.30, visas live Eurosport 2). Stämningen kunde vara bättre.FC Schalke 04 visade upp en katastrofal insats i DFB-Pokal och förlorade med 0-3 (0-3) mot ett helt överlägset FC Bayern München. Matchen var över redan efter 29 minuter då Bayern redan hade gjort sina tre mål. S04 saknade mod och tro på sig själva. Hela laget spelade under sin förmåga samtidigt som FCB visade sin världsklass. Andra halvlek blev bara en lång pina, Bayern skruvade ned tempot och sparade sig. S04-tränaren Markus Weinzierl var förbannad över att hans spelare inte tog fighten.FC Schalke 04 är en klar outsider när man på onsdag kväll möter FC Bayern München på Allianz-Arena (kl 20.45) i en av den tyska cupens kvartsfinaler. "Die Königsblauen" visade dock att man kan skaka rekordmästarna då man spelade 1-1 i Bundesliga på samma plats för en knappt månad sedan. "Vi måste överträffa oss själva och vinna närkamperna" säger S04-tränaren Markus Weinzierl som kan få undvara den viktiga spelaren Sead Kolasinac. Vänsterbacken har ljumskproblem.FC Schalke 04 fick bara med sig ett otillräckligt oavgjort resultat i hemmamatchen mot TSG 1899 Hoffenheim. Matchen slutade 1-1 efter att S04 tagit en tidig ledning i den femte minuten genom Alessandro Schöpf. Länge försvarade "die Knappen" den knappa ledningen skickligt men fick ändå till slut släppa in ett mål då Rudy nickade in kvitteringen i den 79:e minuten. Det rådde frustration efter matchen för att man bara fick med sig en poäng. "Oavgjort tar oss inte vidare" sade tränaren Weinzierl.FC Schalke 04 möter TSG 1899 Hoffenheim hemma på söndagskvällen (kl 17.30, visas live på Eurosport 2). S04-tränaren Markus Weinzierl har stor respekt för Hoffenheim som går mycket bra den här säsongen. "Vi måste passa oss väldigt noga". Tyvärr måste Weinzierl och laget klara sig utan Naldo resten av säsongen. Den brasilianske mittbacken skadade ljumsken allvarligt i mötet mot PAOK senast. "Die Königsblauen" blev lottade mot Borussia Mönchengladbach i Europa Leagues åttondelsfinaler.