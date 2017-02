Väldig anfallsbrist inför stormötet med Bayern München

Det är inte bara det dåliga tabelläget och det skrala spelet som oroar FC Schalke 04 inför mötet mellan storklubbarna i München (lör kl 15.30, visas live på Eurosport 2). Tränaren Markus Weinzierl har som tidigare stora bekymmer med skadade anfallare. Den nye anfallaren Guido Burgstaller har t ex lårmuskelproblem och kan antagligen inte spela. Även alternativen Eric Maxim Choupo-Moting och Donis Avdijaj har blessyrer. Sedan länge saknas anfallstrion Embolo, Huntelaar och di Santo.

Anfallsbristsituationen har rått under stora delar av säsongen vilket misshagar Weinzierl. "Det har kostat oss 8-10 mål under säsongen" klagar tränaren. 21 mål på 18 matcher säger allt om den skrala målskörden. Nu verkar åtminstone Klaas-Jan Hunterlaar vara på gång. 33-åringen har åter börjat träna med laget och sitter kanske på bänken i lördagens stormatch mot FC Bayern München. Inga räknar med att Schalke 04 ska kunna ta några poäng på Allianz-Arena. Inte ens supportrarna tror på det. Det erbarmliga spelet i de två inledande matcherna efter vinteruppehållet påverkar förstås humöret.Stämningen är tryckt, laget halkar efter. Nu ligger man på 11:e plats i tabellen och har bara sex poäng ner till kvalplatsen. 8000 fans på plats ska dock göra sitt bästa för att stödja spelarna. Man hoppas på att laget ska göra en lika engagerad insats nu som i hemmamatchen tidigt i höstas. Efter en hängiven prestation förlorade "die Knappen" med 0-2 efter två sena mål. För två år sedan tog S04 den enda poängen borta mot FCB under de senaste sex säsongerna när Benedikt Höwedes nickade in slutresultatet 1-1. Innan hade dock Bayern inte vunnit hemma mot Gelsenkirchenklubben under tre säsonger.Schalke har annars bara tagit två poäng mot rekordmästarna i de 12 senaste mötena. Klart är att Schalke är en stor underdog. FCB har dock tappat poäng mot Köln och Hoffenheim och är inte lika överlägsna denna säsong. Fansen vill framför allt se stor hängivenhet och en rejäl kämpainsats. Ingen uppgivenhet och en massa insläppta mål. Då kan helvetet braka loss. Laget är inte bra på bortaplan. "Vi måste vara modiga" kräver Weinzierl som hoppas få med sig något från München. Det blir ett riktigt karaktärstest. Laget har bara tagit fyra poäng på de sex senaste matcherna. Ingen vågar tänka på om klubben dessutom skulle åka ut i cupen på torsdag mot 2 Bundesliga -laget Sandhausen.Schalke är också kvar i Europa League där man möter PAOK Saloniki senare i månaden. Det blir en intensiv februari med sex matcher under 18 dagar. Spelarna har inte klarat pressen tidigare. Osäkerhet och ett hektiskt spel har präglat situationen. Man har inte kunnat se någon utveckling. Klarar Weinzierl av uppdraget frågar sig många. Ingen tränare har haft sämre statistik sedan 1993 än den 42-årige bayraren. Då klarade sig klubben kvar i Bundesliga med ett nödrop. Med den nye sportchefen Christian Heidels ankomst före säsongen har dock lugnet infunnit sig i den ständigt oroliga klubben. Hans först till synes lovande spelartransfers förra sommaren har dock visat sig inte vara helt lyckade.Det är bara lånet från Tottenham Nabil Bentaleb som slagit in. Lånet från Chelsea Abdul Rahman Baba var skaplig tills hans korsband gick sönder. Naldo har varit ok som mittback med vissa svackor medan lånet från Sevilla Yevhen Konoplyanka blandat och gett när han fått spela. Några viktiga mål i Europa League har det blivit. Benjamin Stambouli har varit en flopp och knappt fått spela. Många trodde på den dyra franska defensiva mittfltaren när han kom från Paris SG men han har inte tagit chansen. Givetvis har skadesituationen påverkat resultaten negativt men även de ojämna insatserna, bland annat från unga tongivande spelarna Leon Goretzka Max Meyer och Johannes Geis.Det är dock inte bara det som inverkat. "Vi spelar utan tanke för snabbt" klagar Weinzierl. Just pangandet upp med höga bollar när man inte hittar andra lösningar har irriterat hemmapubliken. Mot FC Bayern lär lånet från just den klubben, mittbacken Holger Badstuber , åter hamna på bänken. Weinzierl menar att Badstuber har haft för lite matchträning och behöver lära sig Schalkes spel bättre. Han kommer dock att behövas längre fram eftersom det är så många kommande matcher hävdar S04-tränaren. Just de dåliga uppspelen från de tre mittbackarna Höwedes, Naldo och Nastasic har varit ett dilemma. Sportchefen Heidel menar att Badstuber är en av de bättre i Bundesliga i kategorin spelöppningar.Överhuvudtaget har det dåliga passningsspelet påverkat insatserna och resultaten. Spelet börjar bakifrån. Sportchefen Heidel menar att man inte bara kan skylla på skadeeländet. "Jag har aldrig upplevt något liknande. Vi har otur utan like". Dessutom har klubben lånat ut anfallstalangen Fabian Reese till 2 Bundesligalaget Karlsruher SC. Man såg inga chanser för 19-åringen i startelvan. Som sagt, det är ovisst vilka anfallare som tränaren Weinzierl kan ställa upp med. Schalke 04 och FC Bayern har mötts totalt 93 gånger i Bundesliga. Münchenlaget har på hemmaplan vunnit 32 gånger, 8 matcher har slutat oavgjorda och 8 med seger för "die Königsblauen".Möjlig startelva S04: Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic - Schöpf, Kolasinac - Geis, Bentaleb - Goretzka, Meyer - Choupo-MotingAvspark: Lördag kl 15.30 (Allianz-Arena, München), visas live på Eurosport 2 och Eurosportplayer.seDomare: Marco Fritz (Korb)Matchväder: Mulet och 5-6 graderMatchrapport kommer söndag förmiddag.