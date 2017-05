2017-05-07 17:30

Alessandro Schöpf skadade korsbandet senast mot Leverkusen och blir borta fyra månader.

Attack gäller i Freiburg

Kampen om Europa League-platserna fortsätter oförtrutligt, med en seger mot SC Freiburg idag söndag (kl 17.30, visas live på Eurosport 2) passerar FC Schalke 04 just dagens motståndare. Då måste laget också vinna sin andra raka bortamatch vilket inte skett hittills den här säsongen. "Nu gäller det allt" säger tränaren Weinzierl vars lag måste gå på attack i de tre sista matcherna. Tidigare har S04 missat möjligheterna när man varit nära Europaplatserna.





Schalke fick ett tråkigt besked i början av veckan då det visade sig att Alessandro Schöpfs knäskada var allvarlig. Österrikaren vred till knät i den senaste matchen mot Leverkusen (4-1) men spelade vidare. Schöpf kände av smärtor i knät efter matchen och när det senare undersöktes närmare konstaterade man att korsbandet var delvis av och att det blir vila och rehab i fyra månader. Det innebär också att den 23-årige kantspelaren missar inledningen av nästa säsong. Troligtvis blir det Coke som kommer att spela på Schöpfs högerkant. Spanjoren som vanligtvis spelar högerback spelade ofta även högermittfältare i Sevilla.



Även mittbackarna har haft bekymmer. Lagkaptenen



Totalt blir det 50 matcher under denna säsong. På mittfältet är det ett frågetecken kring



Trots en tionde plats så har "die Knappen" en positiv målskillnad på +7. Senast något liknande skedde vid samma tidpunkt var säsongen 1986/87 (Bochum hade +9 på 12:e plats). "Målskillnaden kan bli en viktig faktor på slutet" konstaterar Weinzierl. För Freiburg är det tvärtom. Man har en katatrofal målskillnad på -17. Mycket ovanligt att ett lag med den målskillnaden kan ligga på sjunde plats. När man förlorar gör man det stort. SCF förlorade senast mot tabelljumbon Darmstadt med 0-3. "Nu gäller det allt" konstaterar Weinzierl vars lag antagligen behöver ta full pott i de tre sista matcherna för att ha en chans att kvalificera sig till Europa League. "Die Königsblauen" måste gå på attack om man vill vinna och passera Freiburg.



Tre spelare hos Schalke har spelat för Freiburg tidigare.



Möjlig startelva S04: Fährmann - Kehrer, Höwedes, Nastasic, Kolasinac - Goretzka, Bentaleb - Coke, Meyer, Caligiuri - Burgstaller

Coke kan även vara aktuell som högerback. Badstuber är ett alternativ som mittback. Stambouli en möjlighet på det defensiva mittfältet liksom Geis. Meyer osäker. Goretzka kan även spela på det offensiva mittfältet. Ett tvåmannaanfall är mindre troligt.



Avspark: Söndag kl 17.30 (Schwarzwald-Stadion, Freiburg), visas live på Eurosport 2 och Eurosportplayer.se



Domare: Dr Robert Kampka (Mainz)



Matchväder: Regn och 12 grader



2017-05-07 08:04:00

