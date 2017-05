Avslutning på en misslyckad säsong

FC Schalke 04 avslutar säsongen borta mot nedflyttningsklara FC Ingolstadt 04 på lördagen (kl 15.30). Matchen är betydelselös för båda lagen. För Schalkes del gäller det att försöka fullborda den misslyckade säsongen på bästa sätt innan den ska analyseras. Målet att nå Europaspel missades och laget har svikit (för) många gånger. Stora förändringar i truppen kommer att ske inför nästa säsong. Tränaren Markus Weinzierl kan inte känna sig säker men får troligtvis nytt förtroende.

En film som visar Leon Goretzka s agent på besök i München och hos FC Bayern på Säbener Strasse oroar Schalkes sportsliga ledning. Sportchefen Christian Heidel var inte på bästa humör han fick frågor kring händelsen. Heidel vill bygga det nya laget kommande säsonger kring Goretzka och har gett spelaren ett nytt och mycket förbättrat kontraktsförslag (årslön på 7-8 milj euro). 22-åringen har ett år kvar på sitt kontrakt. FCB-tränaren Carlo Ancelotti har också uttalat sig och sagt att han är intresserad av Goretzka vilket spätt på spekulationerna.Även förbundskaptenen Joachim Löw är en Goretzka-fan och har tagit ut den Bochum-födde spelaren till sommarens Confederations Cup i Ryssland. Många menar att Goretzka skulle må bra av att spela ytterligare en säsong hos Schalke och utveckla sig än mer. Goretzka kom från VfL Bochum 2013 och räknades redan då som en av Tysklands största talanger. Han har landslagserfarenheter och har varit U21-kapten samt tog OS-silver förra sommaren (tyvärr skadade han sig tidigt). Goretzka har ledaregenskaper vilket gör det förståeligt att sportchefen Heidel vill ha kvar honom och bygga laget runt den duktiga spelaren som varit en av Schalkes bästa denna misslyckade säsong.FC Schalke 04 avslutar denna med bortamötet mot nedflyttningsklara FC Ingolstadt 04 på lördagen (kl 15.30). Matchen är betydelselös för båda lagen. För Schalkes del gäller det att försöka fullborda den misslyckade säsongen på bästa sätt innan den ska analyseras grundligt. Målet att nå Europaspel missades vilket var ett svårt bakslag och laget har svikit (för) många gånger. Stora förändringar i truppen kommer att ske inför nästa säsong. Många spelare lämnar föreningen och nya är på väg in. Tränaren Markus Weinzierl kan inte känna sig säker men får troligtvis nytt förtroende. Han måste redogöra varför det gick snett och komma med lösningar för att det ska gå bättre nästa säsong.Att bara komma med förklaringar att det var väldigt många skador och att spelarna var slitna på grund av tufft spelschema lär inte imponera på ledningen och styrelsen. De misslyckade nyförvärven kan han inte heller bara skylla på sportchefen Heidel. Weinzierl har varit med i processerna kring dem också. Säsongen har varit väldigt ojämn med toppinsatser blandat med bottenprestationer, de senare ofta ihop med när det samtidigt stått mycket på spel. Spelarnas mentalitet kan man diskutera. Weinzierl säger konkret att "nu har vi resultaten av 50 matcher och vi kommer att ifrågasätta allt. Vem har hjärtat på rätta stället. Vilka tar Schalke vidare. Vi vet nu vilka spelare som identifierar sig med Schalke".Att Heidel och Weinzierl nu flyttar upp tre talanger från U19 är också ett tecken på att de inte är nöjda med dagens trupp. Mittfältaren Luke Hemmerich (19 år), anfallaren Haji Wright (19) och mittfältaren Weston McKennie (18) ansluter genast. Framtiden har alltså redan börjat lite. Heidel tror mycket på speciellt McKennie. "Han är den bästa" säger han om amerikanen som kom från Dallas Juniors för nio månader sedan och redan varit lagkapten för U19. Laget var framme i semifinal i det tyska mästerskapet i veckan men förlorade oturligt mot FC Bayern efter straffläggning. Schalkes ungdomsakademi "Knappenschmiede" och den mycket välrenommerade U19-tränaren Norbert Elgert har tagit fram många talanger genom åren. I akademin har Gelsenkirchen-klubben ett stort sparkapital.Nu bygger man också ut klubbområdet på Berger Feld med nya byggnader och ett litet stadion just för ungdomslagen, som nu kommer att kunna samlas på ett och samma ställe. Men att flytta upp talanger är inga garantier att de kommer lyckas. Senast har Fabian Reese , Joshua Bitter och Phil Neumann visat att steget kan vara för stort.och att det inte blir något riktigt genombrott. Annars har sportchefen Heidel inte förkunnat några nya spelarnamn. Klubben vill gärna behålla Abdul Rahman Baba som är utlånad från Chelsea. Baba rehabtränar just nu efter sin korsbandsoperation i januari. Schalke diskuterar Babas framtid med Chelsea och man vill ha med en klausul i Babas nya kontrakt som säkerställer att klubben inte förlorar något ifall Babas skada hindrar honom i framtiden. Baba själv säger att han är på rätt väg.Heidel tar hem Felix Platte som varit utlånad från Darmstadt. Om han ändå stannar i Schalke nästa säsong är oklart. De andra utlånade spelarna Sidney Sam (Darmstadt), Fabian Giefer (Bristiol City) och Fabian Reese (Karlsruhe) har knappast någon framtid i klubben. Hannover har tidigare sagts vara intresserade av både Sam och Giefer. Ett namn som nämnts som ett nyförvärv i medierna är den brasilianska backen Luiz Gustavo från Wolfsburg . I sådana fall kunde han vara en ersättare till Holger Badstuber vars lånekontrakt inte förlängs. En annan back som det skrivits om är FC Köpenhamns Mathias Zanka Jörgensen. ?Klart är att Sead Kolasinac (Arsenal, fri transfer), Klaas-Jan Huntelaar (ingen ny klubb), Dennis Aogo (ingen ny klubb, Hannover sägs vara intresserade), Sascha Riether (avslutar karriären), Phil Neumann (Ingolstadt), Timon Wellenreuther (ingen ny klubb) lämnar föreningen. Troligen lämnar även Eric Maxim Choupo Moting Schalke.Tysk-kamerunaren är just nu knäskadad och har visat väldigt ojämna insatser under säsongen. Han har aldrig heller förlängt något kontrakt i tidigare klubbar (HSV, Mainz). Huntelaar som nu säger farväl till Schalke efter sju år och som i en intervju med "Reviersport" säger att samtliga år med Schalke varit höjdpunkter, men säger samtidigt att hos Schalke är allt mer extremt, både på ett positivt och negativt sätt. "Det gör det intressant, men i slutändan också svårt". Huntelaar konstaterar också att det känns lite ledsamt att sluta i klubben men att sju år ändå känns bra. "Valet av Schalke var ett rätt beslut och bra för min karriär" säger Huntelaar som innan spelade i Ajax, Real Madrid och Milan.Många supportrar säger nu att den sista stora Schalke-spelaren försvinner. "Det gör mig naturligtvis stolt. Det är därför man också spelar, att uppnå något och ge tillbaka något till människorna. De gav mig ett superavsked i lördags. Man är inte bortskämda med titlar och längtar stort efter dem. Då är glädjen också extrem. Här träffar du fansen på träningarna, de pratar med dig, du känner mer. Hos andra klubbar är inte träningarna öppna". Huntelaar tror att Schalke kommer tillbaka efter den svåra säsongen. "Ibland måste man bygga upp något nytt, Schalke är en av de största klubbarna i Tyskland och har resurserna". Nederländaren minns speciellt cupsegern 2011 och semifinalen i Champions League mot Manchester United samma år.Även de båda dubbelmötena mot Real Madrid i Champions League sitter kvar i minnet. Segern i Madrid med 3-2 där det bara fattades ett mål för att gå vidare minns inte bara Huntelaar. Att spela under tränarna Huub Stevens (har avslutat tränarkarriären) och Ralf Rangnick (numera sportchef i Leipzig) gav "Hunter" den största glädjen i Schalke. Då kom också Schalke trea i Bundesliga och 33-åringen vann skytteligan med 29 mål. På frågan vilka medspelare han helst spelat med säger Huntelaar att offensivt sett var det anfallet med Farfán till höger, Draxler på mittfältet, Sané till vänster och Raúl bredvid sig. Någon speciell spelare vill han inte framhäva.På tal om Huub Stevens så kommer den nederländska kulttränaren leda sina "Eurofighters" i en jubileumsmatch imorgon söndag på Veltins-Arena. Motståndare blir ett internationellt urval av stjärnspelare. Man firar 20-årsjubileet av Schalkes UEFA-Cup seger 1997 mot Inter. Även Huntelaar kommer hoppa in för ett par minuter. Om vi återgår till dagens avslutningsmatch mot Ingolstadt saknas Kolasinac (avstängd, fem gula kort) och Benedikt Höwedes (ljumskopererad tidigare än beräknat). Max Meyer (irriterad knäskål) och Daniel Caligiuri (smäll på vaden) är osäkra till spel. Sedan tidigare saknas Alessandro Schöpf (korsbandsskada). Breel Embolo kör uppbyggnadsträning efter sin långa bortavaro. Naldo är tillbaka efter sin ljumskskada han ådrog sig i februari och kan ersätta Höwedes i backlinjen.Naldo som kritiserar sitt lag för att sakna jämnhet och koncentration. "Ett kollektivt misslyckande. Vi måste gå in i matcherna på ett helt annat sätt". Tränaren Weinzierl vill förbättra sitt lags dåliga bortafacit och avsluta med en seger i Ingolstadt. Weinzierl är fortfarande sur över att 2-1 målet mot Hamburger SV förra lördagen inte godkändes. Då hade både Schalke och Ingolstadt haft kvar sina små chanser att för Schalkes del kvalificera sig för Europa League samt för Ingolstadts del nå en kvalplats och försöka hänga sig kvar.För övrigt kan nämnas att Schalke skrivit på ett stort sponsoravtal med företaget "AllyouneedFresh" som säljer livsmedel online. Man ska bära förtagets logga på ena ärmen. Det ger föreningen 20 miljoner euro under fyra år. I märket på ärmen ska det finnas ett chip som gör att man även ska kunna utnyttja tröjan som man har på sig för att handla online (även i arenans kiosker). Nytt för nästa säsong är nämligen att klubbarna själva får använda tröjans arm för egen reklam. Tidigare var det enhetligt och avtal med företag som ligaföreningen DFL slutit centralt. Avtalet visar att Schalke är ett starkt varumärke. Sponsoravtalet som man haft under fem år med det kinesiska elektronikföretaget Hisense och som nu går ut gick ut förlängdes inte. Där spelade Schalkes mindre framgångsrika resultat en viktig roll för kineserna.Möjlig startelva mot Ingolstadt: Fährmann - Kehrer, Naldo, Badstuber, Aogo - Stambouli, Bentaleb - Coke, Goretzka, Caligiuri - BurgstallerCaligiuris medverkan är osäker. Huntelaar kan vara ett alternativ i sin sista match om tränaren Weinzierl vill ha ett tvåmannaanfall.Avspark: Lördag kl 15.30 (Audi-Sportpark, Ingolstadt), visas live på Eurosportplayer.seDomare: Frank Willenborg (Osnabrück)Matchväder: Växlande molnighet och 17-18 graderMatchrapport kommer söndag förmiddag.