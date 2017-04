Backar saknas mot Darmstadt

Efter den katastrofala insatsen mot Ajax i Europa League står nu det viktiga mötet mot tabelljumbon SV Darmstadt 98 på tur för FC Schalke 04 (sön kl 17.30, visas live på Eurosport 2). Båda lagen har inte råd att tappa poäng. Gör man det skulle nedflyttningen i princip vara beseglad för "die Lilien". För Gelsenkirchen-lagets del skulle det innebära att chanserna att nå Europa League-platserna blir allt mindre. S04 har försvarsproblem och upp till tre ordinarie backar kan komma att saknas i Darmst

Klart är att mittbacken Matija Nastasic är avstängd i matchen mot SV Darmstadt 98 efter att dragit på sig sitt femte gula kort senast i 4-1 matchen mot VfL Wolfsburg . Vänsterbacken Sead Kolasinac har fortsatta ljumskbekymmer och kommer inte kunna spela. Kolasinac som i medierna sägs vara klar för Arsenal nästa säsong. Har FC Schalke 04 otur så kommer även mittbacken Benedikt Höwedes fattas i Darmstadt. Lagkaptenen dras med vadproblem sedan matchen mot Ajax och en insats är oviss. Det medicinska teamet gör allt för att hinna få 29-åringen spelklar. Höwedes är viktig i laget som ledare och pådrivare. Han var den enda utespelaren som visade riktig inställning när S04 gick under i Amsterdam efter en katastrofal match. Att den bara slutade 0-2 kan laget tacka målvakten Ralf Fährmann för när han visade upp sin fulla klass och höll ner siffrorna. Höwedes kritiserade sina lagkamrater efter Ajax-mötet. "Kroppsspråket stämde inte". Något som tränaren Markus Weinzierl säger att han inte såg. Att resultatet slutade vid 0-2 gör att Schalke ändå har kvar en chans i returmötet hemma på torsdag. "Vi ska göra allt för att det ska bli spännande" säger Weinzierl som menar att det är viktigt att hans lag gör det första viktiga målet då. Ajax var mycket bra i matchen i torsdags medan Schalke samtidigt gjorde sin sämsta insats under året. Att upp till tre ordinarie försvare saknas i Darmstadt ger Weinzierl huvudbry. Holger Badstuber lär ersätta Nastasic medan Thilo Kehrer lär flytta in som mittback ifall Höwedes inte kan spela. Reserven Dennis Aogo som var sämst bland de sämsta mot Ajax får antagligen ersätta Kolasinac igen, Weinzierl har inte så många alternativ. Aogos kontrakt går ut sommar och han spelar ingen roll i nuvarande lag. Möjligen kan Coke spela på den positionen även om spanjoren helst spelar på den andra sidan som högerback. Även rutinerade Sascha Riether är naturlig högerback och kan bli aktuell i uppställningen i det viktiga mötet mot tabelljumbon Darmstadt. Båda lagen har inte råd att tappa poäng. Gör man det skulle nedflyttningen i princip vara beseglad för "die Lilien". För Gelsenkirchen-lagets del skulle det innebära att chanserna att nå Europa League -platserna blir allt mindre. Nu gick resultaten Schalkes väg under lördagen så chansen finns kvar. I Darmstadt återfinns Sidney Sam, Schalkes flopp som blivit utlånad dit. I Darmstadt återfinns även unge Felix Platte n, en spelare som utbildats i Schalkes ungdomsakademi "Knappenschmiede" (gruvarbetarsmedjan).