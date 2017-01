Badstuber och Burgstaller kommer

FC Schalke 04 håller på att avsluta sitt träningsläger i spanska Benidorm. Tidigare i kväll vann man mot belgiska Oostende med 2-1 i en träningsmatch. Bortfallet av spelare oroar dock tränaren Markus Weinzierl som är rädd för en liknande felstart som i somras. Förutom skador spelar tre spelare i de Afrikanska mästerskapen och saknas under januari. Sportchefen Christian Heidel har dock gjort klar med två nya spelare. Backen Holger Badstuber från FC Bayern och Guido Burgstaller från Nürnberg.

Både backen Holger Badstuber och anfallaren Guido Burgstaller behövs för att stärka truppen inför vårsäsongen. Åtta spelare kommer saknas inledningsvis och tränaren Markus Weinzierl behöver nya spelare snabbt. Av den anledningen anser sportchefen Christian Heidel att några utländska spelare inte kan bli aktuella. Spelarna måste känna till miljön och anpassa sig kvickt. Framförallt behöver tränaren Markus Weinzierl fler alternativ i backlinjen och i anfallet. Den rutinerade men ack så skadedrabbade backen Holger Badstuber lånas in från FC Bayern.Lånet gäller för våren och det finns ingen köpoption för 27-åringen som spelat 31 landskamper för Tyskland. Badstuber säger att han först och främst vill se hur framtiden ter sig för honom i FCB i sommar. Badstuber valde FC Schalke 04 framför andra klubbar som t ex Manchester City, där hans förra tränare Pep Guardiola håller honom högt. Badstuber har varit fruktansvärt skadedrabbad (bl a avslitet korsband och en bruten fotled) och det är imponerande hur han kommit tillbaka varje gång. Det andra nyförvärvet Guido Burgstaller är en österrikisk anfallare som just nu är i ledningen av skytteligan i 2 Bundesliga , där han spelat för 1.FC Nürnberg.Burgstaller ville verkligen komma till "die Königsblauen". Tidigare har han bl a spelat för Cardiff och Austria Wien. Köpesumman ska ligga runt 1.5 miljoner euro. Fler detaljer kommer säkert när 27-åringen skriver på kontraktet. Schalke saknar just nu tre skadade anfallare i Breel Embolo Klaas-Jan Huntelaar och Franco di Santo. Bortfallet av spelare oroar tränaren Weinzierl som är rädd för en liknande felstart som i inledningen av säsongen. Förutom skadorna spelar tre spelare (Abdul Rahman Baba, Nabil Bentaleb och Bernard Tekpetey ) i de Afrikanska mästerskapen och saknas under januari. Det aktuella personalläget är rätt prekärt.Weinzierl var dock glad att Eric Maxim Choupo Moting tackade nej till de Afrikanska mästerskapen och spel för sitt Kamerun. "Choupos" kontrakt går ut i sommar och det är oklart vilka den Hamburg-födde spelarens planer är. Han säger att spel utomlands lockar. Schalke vill förlänga kontrakten med Leon Goretzka och Max Meyer (som gäller till 2018). Båda bestämmer sig säkert tidigast i sommar. Positivt är annars också att Atsuto Uchida är tillbaka efter nästan två års skadefrånvaro. Nyförvärvet Coke som skadade korsbandet redan under försäsongen kan antagligen börja träna för fullt i slutet av denna månad. Backarna Benedikt Höwedes (höft) och Matija Nastasic (hälsena) har fått stå tillbaka under träningslägret vilket oroar inför återstarten som drar igång hemma mot Ingolstadt den 21 januari.En fördel kan vara att S04 inleder säsongen med två hemmamatcher. En spelare som kan komma att lämna klubben är vänsterbacken Sead Kolasinac . Medierna skriver att Juventus är mycket intresserade av den 23-årige bosniske landslagsspelaren och att Kolasinacs agent förhandlar med den italienska storklubben. Av fackmagasinet Kicker rankas Kolasinac efter höstsäsongen som den näst bäste ytterbacken efter Philipp Lahm . Den tidigare U19-kaptenen har varit bäst i Schalke efter målvakten Ralf Fährmann . Kolasinac har verkligen höjt sig denna säsong, främst offensivt. I början av säsongen var han mest bänkad.Kanske sporrade det honom. Om Kolasinac skulle lämna "die Knappen" efter säsongen får klubben inga pengar eftersom kontraktet går ut i sommar. Dessutom skulle han lämna ett stort hål i laget. Lånet Baba från Chelsea har inte kunnat utmana Kolasinac. Spelare som sportchefen inte skulle hindra att byta klubb redan nu januari är högerbacken Junior Caicara och fjädemålvakten Timon Wellenreuther . Caicara har inte kunnat ta en ordinarie plats denna säsong i Weinzierls 3-5-2 uppställning. Spanska Granada sägs vara intresserade. Schalke vill säkert ha tillbaka det de gav för Caicara 2015 (4.5 milj euro). Weinzierl har istället föredragit den löpstarke Alessandro Schöpf. Österrikaren är den spelare i hela Bundesliga som springer längst under en match (12.85 km i snitt).På tisdagskvällen vann Gelsenkirchen-laget mot belgiska Oostende (fyra i den belgiska ligan) med 2-1 i en träningsmatch i Benidorm inför 1000 åskådare.Laget vände ett 0-1 underläge. Målgörare var Leon Goretzka och Yevhen Konoplyanka.som gjorde målen precis före och efter halvtidsvilan. Belgarna fick en man utvisad efter två gula kort redan i den 30:e minuten vilket förstörde en del av testet för båda lagen. Domarteamet tillät inte belgarna att kasta in en 11:e spelare igen. Även Schalke ville ha fulla lag. S04 dominerade stora delar av matchen men fick inte till så många målchanser, speciellt i den andra halvleken trots numerärt överläge. Donis Avdijaj var pigg inledningsvis med en del farligheter.Lagupptställningen:Schalke: Fährmann (46. Nübel) - Neumann, Naldo, Kehrer - Schöpf (46. Uchida), Goretzka (46. Stambouli), Meyer (46. Konoplyanka), Geis (63. Riether), Kolasinac (75. Caicara) - Avdijaj (75. Wright), Choupo-Moting (75. Reese)Schalke möter närmast Chemnitzer FC (Fährmanns moderklubb) i en träningsmatch borta på lördag (kl 14). Där kommer antagligen Burgstaller debutera. Kanske även Badstuber. Imorgon onsdag blir det ett sista träningspass i Benidorm innan truppen lämnar Spanien. Annars är det klart för en ny Kina-resa i juli och ett träningsläger åter i österrikiska Mittersill senare under sommaren. USA kan bli aktuellt 2018. Schalke och marknadschefen Alexander Jobst vill vidga marknaderna och intresset för föreningen även på det internationella planet. Jobst lovar att Schalke ska vara en toppadress inom fotboll senast om 10 år. Förutsättningarna finns på alla sätt.