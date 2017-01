Eric Maxim Choupo-Moting försöker bryta sig igenom Frankfurt-försvaret.

Bakslag mot Frankfurt - tappade viktiga poäng

FC Schalke 04 kan inte spela bra fotboll för tillfället. Det krampaktiga spelet fortsatte mot Eintracht Frankfurt och det blev också förlust med 0-1 (0-1). Alex Meiers mål chockade hemmaspelarna. Det innebär också tappade poäng i den viktiga kampen att komma ikapp lagen på Europaplatserna. Fotbolls-underhållningen värmde inte de missnöjda supportrarna i Veltins-Arena som börjar förlora tålamodet. I nästa omgång gästar man dessutom FC Bayern.





Det var österrikaren Burgstaller som hade den bästa möjligheten i den första halvlekens 24:e minut, men hans nick på en pass från hans landsman Alessandro Schöpf tippades över ribban av Eintracht-målvakten Lindner (också österrikare). Annars var det mest harmlösa försök som bjöds hemmapubliken, som inte värmdes av spelet denna kväll i Gelsenkirchen. Bentaleb, Choupo-Moting och







Andra halvlek visade samma bild. "Die Knappen" försökte sig framåt men idéerna var för få. Konstruktiviteten saknades och Frankfurt vann fler närkamper. Hemmapubliken hade visat sitt missnöje efter första halvleken och i den andra började tålamodet tryta. Visslingarna började komma. Spelarna blev osäkra. Inbytena av Donis Avdijaj och nyförvärvet Daniel Caligiuri hjälpte föga. Men hur skulle de ha kunnat hjälpa det krampaktiga laget? Frankfurt kom fram till ett par avslut mot mål och matchen var närmare 2-0 än 1-1. S04 visade i och för sig vilja att försöka utjämna resultatet på den dåliga och tunga planen (ska nu bytas ut).



Burgstallers försök att skarva in bollen i den 71:a minuten var dock Gelsenkirchen-lagets enda riktiga avslut i andra halvleken. Hemmapubliken bjöds på dålig fotboll från sitt lag. De enda som var glada var de 2500 tillresta Eintracht-supportrarna. Frankfurt vann till slut rättvist och visade upp ett solitt försvarsarbete. Schalke måste bli bättre i allt. Laget visar inte sin potential. Hur laget visar upp sig gör många eftertänksamma. De flesta spelarna kom inte upp i normalform. Bara Fährmann och Burgstaller får godkänt. Lagkaptenen



Schalkes fotboll just nu är för dålig. Höwedes hade dock ingen förståelse för visselorkanen efter matchen."Ingen kan klaga på att vi inte kämpar". Tränaren Weinzierl förstod besvikelsen. "Vi lyckades inte ta tre poäng som vi villle, det är förståeligt att alla är besvikna". Nu väntar dessutom FC Bayern på bortaplan (nästa lördag kl 15.30). Knappast några poäng att hämta där med tanke på fredagskvällens uppträdande. Sportchefen Heidel och tränaren Weinzierl börjar få alltmer press på sig. Man ser ingen utveckling i spelet som låst sig totalt och Europaplatserna försvinner nu alltmer i fjärran.



"Att prata om dem just nu är löjligt" enligt Heidel som också sade att "laget saknade lösningar", vilket gör honom bekymrad. Missar man Europa i vår lär flera spelare lämna klubben. Framtiden ser inte längre så ljus ut. Mycket tufft just nu för den sportsliga ledningen. Weinzierl måste hitta på något och det snabbt. Spelet fungerar inte.



Laguppställningarna:

S04: Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic - Geis (53. Avdijaj) - Schöpf (66. Caligiuri) , Goretzka, Bentaleb (79. Konoplyanka), Kolasinac - Choupo-Moting, Burgstaller

Avbytarbänk: Nübel (mål), Badstuber, Kehrer, Stambouli



SGE: Lindner - Abraham, Hasebe, Vallejo - Chandler, Oczipka - Gacinovic (90. + 1 Tarashaj), Mascarell - Barkok (85. Hector) - Hrgota (62. Seferovic), Meier

Avbytarbänk: Bätge (mål), Tawatha, Zorba, Besuschkow



Målet: 0-1 Meier (33.)



Gula kort S04: Bentaleb (tot 6 st), Kolasinac (4.)



2017-01-28 10:04:00

