Bittert uttåg från Europa League efter drama

Det blev ett stort och mycket spännande cupdrama i Gelsenkirchen mellan FC Schalke 04 och AFC Ajax. S04 ledde returmatchen i kvartsfinalen med 2-0 (0-0) efter 90 minuter vilket betydde förlängning. I denna gick S04 upp till 3-0 och hade då ett ben i semifinalen.Ett reduceringsmål av Ajax i den 113:e minuten torpederade glädjen för S04 som då hade behövt göra ytterligare ett. Istället var det Ajax som gjorde sitt andra mål i den 120:e minuten vilket gav slutresultatet 3-2 och S04 var utslagna.

Schalkes tränare Markus Weinzierl hade gjort hela sex förändringar i startelvan sedan förlusten i Darmstadt senast. Hela backlinjen var utbytt. Istället för Coke (ej anmäld för Europa League ), Kehrer (avstängd), Badstuber och Aogo började Riether (lite överraskande), Höwedes (tidigare vadproblem), Nastasic och Kolasinac (haft ljumskproblem). Till detta började Stambouli och Bentaleb istället för Geis och Avdijaj.Man märkte redan från början att hemmalaget ville revanschera sig för den svaga insatsen i Amsterdam (0-2). Aggressivt, målinriktat och kraftfullt: "Die Knappen" började precis som man måste börja för att ta in ett underläge och visa motståndarna att det blir en het match. Under de första minuterna brann det till vid ett par tillfällen framför Ajax-målet. Goretzka sköt knappt utanför på ett direktskott efter förarbete av Kolasinac och strax därefter sköt Meyer ett lågt skott som tog i stolpen. Ajax klarade av Schalkes första offensiv som varade runt tio minuter men som inte gav några mål.Ajax kunde befria sig från sin planhalva och blev alltmer dominanta och är bollskickliga. Halvleken blev totalt sett rätt jämn. Holländarna hade sin första målchans genom ett skott från Ziyech. Det blev ytterligare någon. Schalke var lite för hektiska vid avsluten, man ville så mycket och att göra mål. Meyers skott i den 35:e minuten efter att Goretzka lagt fram bollen var ett sådant exempel. 0-0 i halvtid gjorde att tiden krympte för Schalke i försöket att ta in 0-2 underläget.Ajax hade den första farliga möjligheten i den andra halvleken med Schönes frispark som S04-målvakten Fährmann fick sträcka sig på samt även ingripa på ett skott från Traoré. Gelsenkirchen-laget höjde ändå trycket ytterligare i den andra halvleken och blev snart belönade. Burgstaller spelade snyggt fram Goretzka på högerkanten och den viljestarke mittfältaren, som fått en kraftig smäll på käken strax före halvtid av Ajax-målvakten, avslutade med ett skott mellan benen på backen Veltman till 1-0 (52 min). Nu var "die Königsblauen" riktigt på gång och anföll vilt. 2-0 kom tre minuter senare efter ett inlägg från vänsterkanten från Kolasinac. Burgstaller var snabbast framme och sköt in bollen i nätet.Nu hade Schalke utjämnat bortaresultatet och det stod nu 2-2 totalt sett. Nu var man också tvungen att se till att man inte hamnade i någon farlig kontring från Ajax. Ziyech fick till ett skott i den 57:e minuten för gästerna och lagkaptenen Höwedes nickade knappt förbi på en frispark (63.) I den 80:e minuten såg det bättre ut för S04 då Ajax-spelaren Veltman fick sitt andra gula kort och blev utvisad efter att hindrat Bentaleb. Goretzka var vimmelkantig efter sin tidigare smäll och var tvungen att gå av och Geis kom in. Spelaren hade fått sin käke ur led och en hjärnskakning och kämpade tills han stöp.Schalke kunde dock inte utnyttja sitt numerära övertag under de sista tio minuterna trots en farlig chans genom Höwedes på tilläggstid så matchen gick till förlängning. Matchen var olidligt spännande. Schalke gjorde 3-0 i den 101:a minuten efter en kraftfull nick från Caligiuri och hela Veltins-Arena exploderade. En otrolig vändning av resultatet efter en imponerande stark kämpainsats. Men glädjen varade inte länge. Viergever reducerade efter ett oturligt motlägg mot Nastasic och förstörde den sena kvällen (111.).Younes faställde resultatet till 3-2 på en kontring i slutminuten av förlängningen när hemmalaget desperat försökte göra ytterligare ett mål. Schalke var utslagna och Europa League drömmarna krossade. Laget ska ha heder för den starka insatsen men det var inte på torsdagskvällen man förlorade kvartsfinalen. Matchen var mycket underhållande och spännande. Ett riktigt stort drama. Det var i den första matchen där man hade varit tvungna att åtminstone fått med sig ett bortamål. Men prestationen där var under all kritik. Man ser att fotboll är ett psykologiskt och mentalt spel. Ajax visade moral och kom tillbaka starkt i matchen.Två matcher av helt olika karaktär. Man måste ärligt erkänna att Ajax var värdiga segrare sett till de två matcherna. Mycket bittert dock för Schalke och dess supportrar som hade hoppats på att få uppleva en framgång 20 år efter UEFA-Cup segern 1997. Spelarna blev tyvärr inga nya "Eurofighters". Hela Schalke-laget får med beröm godkänt och bäst var Höwedes, Kolasinac, Goretzka, Caligiuri, Meyer och Burgstaller. Närmast på tur står Bundesliga mötet hemma mot RB Leipzig på söndag (kl 17.30).Laguppställningen S04:Fährmann - Riether (112. Avdijaj), Höwedes, Nastasic, Kolasinac - Stambouli (53. Huntelaar), Bentaleb - Caligiuri, Goretzka (84. Geis), Meyer - BurgstallerAvbytarbänk: Nübel (mål), Badstuber, Aogo, SchöpfMålen: 1-0 Goretzka (53.), 2-0 G. Burgstaller (56.), 3-0 Caligiuri (101.), 3-1 Viergever (111.), 3-2 Younes (120.)Publik: 53 701 (Veltins-Arena, Gelsenkirchen)