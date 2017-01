Caligiuri ska spela redan mot Frankfurt

FC Schalke 04 inleder helgens Bundesligaomgång med matchen hemma mot Eintracht Frankfurt på fredagskvällen (kl 20.30). Under veckan blev det också klart att Wolfsburgs kantspelare Daniel Caligiuri förstärker "die Knappen". Sportchefen Christian Heidel hade egentligen planerat 29-åringen först till sommaren men Abdul Rahman Babas knäskada påskyndade köpet (2.5 milj euro, kontrakt till 2020). Caligiuri har redan tränat med laget och en insats är högst trolig.

S04 vill förstås vinna mot Frankfurt och ta in på dem och närma sig Europaplatserna. Med den knappa och turliga 1-0 segern senast hemma FC Ingolstadt 04 fick Gelsenkirchen-laget en lyckad inledning av vårsäsongen, även om spelet var under all kritik. Mittbacken Naldo klagade efter den matchen på supportrarna som redan visslade ut laget i halvtid. "Inget bra sätt om man vill ge de unga spelarna självförtroende. Fansen får gärna visa sin missbelåtenhet, men gör det efter matchen istället" sade den rutinerade brasilianaren. Naldo har annars fina minnen av matcher mot de kommande motståndarna Eintracht Frankfurt. När han spelade i Werder Bremen gjorde han ett hattrick just mot Frankfurt i december 2006 (6-2 seger). Naldo längtar nu att få göra sitt första mål för "die Königsblauen". Han är alltid uppvaktad av två motståndare i straffområdet vid fasta situationer vilket gör det svårt.Den svåra knäskadan på Abdul Rahman Baba gjorde alltså att sportchefen Christian Heidel reagerade snabbt och löste ut Daniel Caligiuri från sitt kontrakt med Wolfsburg redan nu. Annars var transfern planerad till sommaren. Spekulationerna kring Caligiuri fanns redan förra sommaren men då ville inte Wolfsburg släppa tysk-italienaren (italiensk pappa). Caligiuri själv sade nyligen att det inte fanns någon substans i de ryktena när spekulationerna åter kom upp. Några dagar senare svärmar 29-åringen om Schalke som klubb. "Det är en stor traditionsklubb, det blir en ny upplevelse för mig. Jag hoppas jag kan bidra direkt". Caligiuri meddelade 2015 att han gärna ville spela för det italienska landslaget och var också med på några landslagssamlingar.Caligiuri var även uttagen till den preliminära italienska truppen för EM förra sommaren, men kom slutligen inte med. Han har inte gjort någon landskamp. Innan Wolfsburg spelade den offensive kantspelaren i SC Freiburg . Hans äldre bror Marco har också Bundesliga erfarenhet och spelar just nu i 2 Bundesliga-laget Greuther Fürth. Caligiuri kan spela på båda kanterna, även om han för det mesta håller till på vänsterkanten. Just där kan S04 ha brist på spelare från nästa säsong. Baba och Yevhen Konoplyanka (finns köpklausul) är båda inlånade. Hur sportchefen Heidel tänker göra där vet vi inte. Kontrakten med Sead Kolasinac (Juventus sägs vara intresserade), Dennis Aogo (spelar ingen viktig roll i laget) och Eric Maxim Choupo Moting (har aldrig förlängt ett kontrakt) går ut i sommar.Den tidigare sportchefen Horst Heldt kritiserade den nuvarande sportchefen Heidel nyligen för att Heidel släppte den unge talangen och backen Phil Neumann till Ingolstadt kommande sommar. Heldt menar att klubben förlorar identitet med Heidel. Heldt tycker det är tråkigt att flera unga spelare valt att lämna klubben. Nu blir det dock inga fler nya spelartransfers under januarifönstret säger Heidel. Förutom Caligiuri har Heidel köpt in anfallaren Guido Burgstaller från Nürnberg, skytteligaledare i 2 Bundesliga, samt lånat in den rutinerade men tidigare hårt skadedrabbade mittbacken Holger Badstuber från FC Bayern under våren. Den senare lär dock få det svårt att ta en plats även i Schalke då mittbackstrion Höwedes, Naldo och Nastasic är givna.Positivt annars för S04 är att Nabil Bentaleb kom tillbaka tidigt från de afrikanska mästerskapen, då hans Algeriet åkte ut. Han missade då endast den förra matchen mot Ingolstadt, men då skulle han ändå ha varit avstängd eftersom han dragit på sig fem gula kort under hösten. Frågan är om tränaren Markus Weinzierl ?satsar på Burgstaller längst fram från start den här gången. Burgstaller räddade segern mot Ingolstadt med sitt 1-0 mål i den 92:a minuten. Hans företrädare Choupo-Moting var blek i den matchen. Även Donis Avdijaj borde kunna få en chans från start. Tysk-albanen som vill spela för Kosovo var en frisk injektion när han kom in i den andra halvleken mot Ingolstadt och hade också ett gyllene tillfälle att bli målgörare.På den långa skadelistan kan man urskilja några små framsteg. Klaas-Jan Huntelaar har börjat löpträna efter sin ledbandsskada i knät och en comeback kan bli av någon gång under februari. Hans anfallskollegor Breel Embolo och Franco di Santo är dock borta ytterligare flera månader. Embolo kan tidigast vara tillbaka i träning i april. Han ska nu göra en sista operation för sina frakturer. Coke har fått ett bakslag i sin rehabträning (korsbandet) och får skjuta fram sin tilltänkta återkomst. Atsuto Uchida kommer inte heller riktigt på benen. Schalke och Frankfurt har totalt mötts 85 gånger i Bundesliga. På hemmaplan har S04 gått segrande ur striden 21 gånger, 15 matcher har slutat oavgjorda och 6 stycken med förlust."Vi måste utveckla mer farlighet i vårt spel" anser tränaren Weinzierl som vill förkorta avståndet till Frankfurt i tabellen i försöket att också närma sig Europaplatserna, vilket lär bli tufft. Det är inte bara det slätstrukna spelet i vinter som misshagar supportrarna. Även de nyss höjda ölpriserna på Veltins-Arena förargar hemmafansen. Priserna har gått upp från 3.90 euro till 4.20 euro. Samtidigt inbjuder föreningen fansen till att minska på sina ölmagar."Fußballfans im Training" heter en aktion som bland annat Schalke är med i. Tolv gånger ska fansen kunna träna 90 minuter under professionella metoder. Vi avslutar med något positivt. Backen Matija Nastasic är het och tror att Schalke ändå tar en mästartitel i år. Det skulle i så fall vara i den tyska cupen eller i Europa League där man fortfarande är kvar.Möjlig startelva mot Frankfurt: Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic - Schöpf, Kolasinac - Geis - Goretzka, Bentaleb - Burgstaller, Choupo-MotingAvspark: Fredag kl 20.30 (Veltins-Arena, Gelsenkirchen), visas live på Eurosport 2 och Eurosportplayer.seDomare: Robert Hartmann (Wangen)Matchväder: Klart och ca 5 graderMatchrapport kommer lördag förmiddag.