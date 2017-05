Delade broderligt på poängen i Ingolstadt

FC Schalke 04 avslutade även den sista matchen för säsongen svagt. I en betydelselös och trist historia spelade "die Königsblauen" 1-1 (1-1) på bortaplan mot FC Ingolstadt 04. Efter en lovande start med ett ledningsmål efter bara två minuter sjönk snart kvaliteten i Schalkes spel igen. FCI:s mål kom genom en straff. Ännu en gång var målvakten Ralf Fährmann bäste S04-spelare och räddade poängen åt sitt lag, bl a genom att ta FCI:s andra straff. S04 spelade med en man mindre från den 63:e minuten.

I avslutningen mot FC Ingolstadt 04 på Audi-Sportpark hade Schalkes tränare Markus Weinzierl bytt spelare på fyra positioner i startelvan. Benedikt Höwedes (höftoperation), Daniel Caligiuri (vadproblem) och Sead Kolasinac (avstängd i sin sista match för S04) saknades helt. Klaas-Jan Huntelaar (som också gjorde sin sista match för S04) började på bänken. Istället hade Weinzierl plockat in Sascha Riether (som avslutar karriären), Benjamin Stambouli , Donis Avdijaj och Naldo som gjorde comeback efter tre månaders skadebortavaro.Början var osäker då S04-målvakten Ralf Fährmann pressades och fumlade ut bollen till en hörna vilket ledde till en nickchans för Cohen i den första minuten. Sedan fick Schalke en drömstart med ett ledningsmål redan efter två minuter. Målet kom genom en snygg avslutning från Donis Avdijaj, som tunnlade Ingolstadts målvakt Nyland efter fint förarbete från Leon Goretzka . Schalke fortsatte efter 1-0 att sätta press och Goretzka hade en ypperlig möjlighet att utöka efter 11 minuter efter en pass från Guido Burgstaller ute vid sidlinjen, men skottet blev för lamt. En cykelspark från Nabil Bentaleb ett par minuter senare var mer för galleriet.Överhuvudtaget gör algeriern snygga saker men samtidigt ofta en dribbling för mycket. Det blir inte speciellt effektivt. Efter en kvart sjönk nivån betänkligt. Ingolstadt kom in bättre i matchen genom aggressivt närkampsspel och lyckade aktioner. Några större farligheter än en frispark från Suttner, som målvakten Ralf Fährmann kunde rädda med knytnäven, blev det dock inte eftersom den riktiga genombrottskraften fattades trots bättre struktur i spelet. Schalke förblev passiva som så många gånger förr vid en ledning vilket brukar straffa sig. Det gjorde det även denna gång. "Die Schanzer" fick en billig straff i den 41:a minuten och hemmalaget kunde utjämna till 1-1.Naldo hade efter att ha tappat bollen slarvigt rört Lezcano lätt i ansktet och spelaren föll skrikande till marken. Groß satte straffen mitt i målet då Fährmann gick till höger. Efter halvtidsvilan kunde man se att båda lagen bemödade sig för att vinna matchen. Fem minuter in i den andra halvleken räddade Nyland ett skott från Naldo ut till hörna. Några minuter senare gjorde Fährmann två fina räddningar inom några få sekunder på farliga avslut från Kittel och Lezcano. Så återupprepades Schalkes svaga försvarsspel i den 63:e minuten. Stambouli tog tag i Groß tröja bakifrån och rev ner FCI-spelaren.Den här straffen var korrekt. Domaren Willenborg frilägesutvisade även Stambouli. Schalke fick spela med en man mindre resten av halvleken. Fährmann parerade Lezcanos straff med en stark räddning.och behöll kvar 1-1 resultatet. I slutfasen bytte Weinzierl in 18-åringen Weston McKennie som gjorde Bundesliga debut samt publikälsklingen Huntelaar. Bortafansen firade nederländaren stort eftersom han som sagt gjorde sin sista insats för "die Knappen". Den återstående tiden var dock för knapp och båda hann inte påverka resultatet. Det var hemmalaget som låg närmare segern men detta var en typisk avslutningsmatch där fokus mer låg på spelare som skulle avtackas.Lagen delade broderligt på poängen. Matchen var också betydelselös vilket man märkte av och den var ospännande och trist. Ingolstadt var redan nedflyttningsklara. Schalkes insats var även denna gång svag. Det blev ingen försonlig avslutning. Schalke hamnade på en trist tionde plats vilket är en stor missräkning och det blir alltså inget Europaspel nästa säsong till allas besvikelse. Fansen hånade spelarna efteråt genom att veckla ut en stor banderoll där det ironiskt stod "vi tackar laget för att ni även denna säsong rest efter oss i sådant stort antal". Inga spelare förutom Fährmann, som var lagkapten i Höwedes bortavaro, får något bra betyg."1-1 var för lite" sade den besvikna tränaren Weinzierl efteråt. "Vi vann för få närkamper i den första halvleken. I den andra halvleken började vi bättre och kämpade när vi var en man mindre, men då är det svårt att vinna". "Resultatet är symboliskt för säsongen" tyckte Fährmann. "Vi är tyvärr inte bättre än vad tabellen visar, det är bittert att inte kunna uppnå målsättningen. Vi fick aldrig fotfäste i tabellen. Vi missade tillfällena att komma ikapp". Vissa spelare sade efter matchen att Kolasinac lämnar klubben för Arsenal. Sportchefen Christian Heidel har dock inte gått ut med det ännu. Heidel var som så många andra besvikna efter matchen. "Vi visar för sällan vad vi kan. Vad det beror på ska vi nu analysera".Laguppställningen S04: Fährmann - Riether, Naldo, Nastasic, Kehrer - Stambouli, Bentaleb - Coke (90. Tekpetey), Goretzka, Avdijaj (77. McKennie) - Burgstaller (85. Huntelaar)Avbytarbänken: Nübel (mål), Badstuber, Geis, WrightMålen: 1-0 Avdijaj (2., vänsterskott, ass Goretzka), 1-1 Groß (41., straff)Rött kort: Stambouli (63.)Gula kort S04: Tekpetey (1.)Publik: 15 200 (utsålt), Audi-Sportpark, Ingolstadt